Volver a importar autos desde México: las negociaciones están a punto de retomarse y el acuerdo caído podría resolverse pronto

Las negociaciones entre los gobiernos de Argentina y México se habrían reiniciado en las últimas horas para renovar el interrumpido acuerdo comercial que permite importar autos sin arancel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas automotrices e importadoras argentinas están contando autos remanentes en su stock de vehículos 0 km importados desde México, mientras esperan que los Gobiernos de ambos países se reúnan y logren destrabar las negociaciones por las cuales desde el 19 de marzo pasado ya no rige el acuerdo de complementación económica que permite importar autos sin arancel como ocurrió en los últimos 20 años.

Este jueves, durante una rueda de prensa que realizaron los dos máximos ejecutivos de Volkswagen Argentina en Mendoza, en el marco de la celebración de las 800.000 unidades de la pickup Amarok fabricada en la planta de General Pacheco, Marcellus Puig, CEO y Presidente de la filial argentina de Volkswagen, dijo que según información de las últimas horas, el horizonte podría estar aclarando para las marcas que tienen parte de su portafolios de vehículos proveniente de la industria automotriz mexicana.

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“Estoy muy metido en el tema. Hablé directamente con Luis Caputo, Pablo Lavigne y Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, que es el que está negociando con México, y les puedo decir que es un tema de agenda”, explicó.

Según contó Puig, México está priorizando, por motivos obvios, el acuerdo USMC con EEUU. “Están 100% involucrados el acuerdo con Washington ahora. Ahora el equipo de Argentina está listo para subirse a un vuelo y negocia en México. Según parece, las negociaciones se acaban de reanudar”, dijo el ejecutivo brasileño que dirige los destinos de Volkswagen Argentina.

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Marcellus Puig, CEO y Presidente de Volkswagen Argentina, aseguró que se restablercieron las negociaciones entre los Gobiernos de Argentina y México para destrabar la renovación del acuerdo comercial entre ambos países.

“Yo soy optimista que se va a destrabar, son 20 años de un acuerdo que beneficia a ambos países”, aseguró.

En cuanto al stock actual de unidades que la marca trae importados de México, que son los VW Taos, Tiguan y Vento, el director comercial de Volkswagen, Martín Massimino, dijo que “Nosotros tenemos stock en la red, tenemos stock nosotros y tenemos autos producidos en México esperando el acuerdo. Si los tiempos son como esperamos que sean, no deberíamos tener hueco (falta de unidades). Tomamos algunas previsiones también esperando que por ahí se demore un poco más de lo que es habitual, pero entendemos que debería resolverse”.

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Los otros fabricantes involucrados

El resto de las marcas que tienen especial interés en que se renueve el acuerdo entre ambos países son Ford, que importa el SUV Bronco Sport y la pickup compacta Maverick; Kia trae K3 y el nuevo K4, Honda importa el ZR-V, Chevrolet con Silverado y Stellantis con RAM 1500.

Sin embargo, la marca que mayor preocupación tiene respecto a la renovación de este acuerdo es Nissan, porque además de importar los actuales modelos Sentra y Versa, desde el segundo semestre del año tenía programado empezar a abastecer al mercado argentino de la pickup Frontier que ya no se fabrica en Córdoba.

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Nissan es una de las principales automotrices interesadas en resolver el acuerdo entre Argentina y México, ya que tiene previsto importar las pickup Frontier desde ese país

La estrategia de Nissan al cerrar su operación industrial conjunta con Renault en Santa Isabel, Córdoba, obedeció a un cambio de estrategia global de la marca, de buscar mayor eficiencia de producción con una escala más competitiva centralizada en México, donde también cerró la planta de CIVAC, para concentrar el 100% de la fabricación de Frontier en la moderna fábrica de Aguascalientes, donde nunca se había fabricado la pickup mediana.

Por ese motivo en octubre de 2025 discontinuaron la producción en Córdoba, lo que obligó a Renault a cerrar el ciclo de su camioneta Alaskan también, desarmaron la línea de montaje de la pickup y la enviaron en 500 contenedores a Aguascalientes. Sin embargo, antes de cerrar ese capítulo como fábrica en Argentina, se aseguraron de producir suficiente cantidad de unidades que les permitiera abastecer a mercado argentino durante los dos últimos meses de 2025 y el primer semestre de este año.

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