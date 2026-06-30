La zancada de un perro podría ser un signo temprano de demencia, según un estudio

LUNES, 29 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- La forma en que tu perro envejecido pasea podría ser un signo temprano de demencia canina, según un nuevo estudio.

La zancada relativa de las patas delanteras de un perro parece estar relacionada con la salud de su cerebro, informaron investigadores el 24 de junio en Frontiers in Veterinary Science.

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"Aquí mostramos que la longitud de la zancada de la pata delantera que dan los perros disminuye con la edad, pero aún más importante, disminuye con un deterioro cognitivo", dijo la investigadora principal , la Dra. Natasha Olby, profesora de neurología veterinaria y neurocirugía en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh.

"De hecho, descubrimos que el efecto del deterioro cognitivo es mayor que el efecto de la edad en sí misma", dijo Olby en un comunicado de prensa.

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Esto es similar a los humanos, ya que algunas personas mayores empiezan a caminar más despacio y con un paso más corto y desigual años antes de mostrar pérdida de memoria, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron 88 perros mayores inscritos en un estudio sobre el envejecimiento cerebral canino. Los perros se inscribiron en el estudio después de alcanzar el 75% de la esperanza de vida para su tamaño y raza, lo que corresponde a unos 13 años de media.

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Los perros se sometieron a una completa batería de pruebas físicas y neurológicas, y sus dueños rellenaron cuestionarios evaluando su salud cerebral en la Escala de Demencia Canina (CADES).

También formaron parte de estas pruebas evaluaciones grabadas de la velocidad de paso y la zancada del perro, con perros caminando a su propio ritmo por un pasillo de 16 pies mientras llevaban la correa floja.

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Los resultados mostraron que la longitud relativa de la zancada de las patas delanteras tendía a disminuir a lo largo de las visitas.

Esto se relacionó con el empeoramiento de las puntuaciones de demencia, según los investigadores. De media, un aumento de 10 puntos en la puntuación CADES se tradujo en una reducción de aproximadamente un 1% en la longitud relativa de la zancada de las patas delanteras.

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Sin embargo, la zancada de las patas traseras no cambió significativamente con el tiempo.

Olby dijo que es fascinante ver que el deterioro cognitivo afecta de forma diferente a las patas delanteras y traseras.

"En los perros, las patas traseras son importantes para avanzar, mientras que las patas delanteras también cambian de dirección e inician el frenado", dijo.

"La corteza cerebral integra más información sensorial en los circuitos neuronales, lo que produce pasos en las patas delanteras, por lo que la pérdida de la integración sensorimotora de alto nivel les afecta de forma diferente", añadió Olby.

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La zancada de las patas delanteras también disminuyó con puntuaciones más altas en el índice de dolor.

"Si los dueños notan que la zancada delantera de la pata de su perro se está acortando, deberían acudir al veterinario, ya que existen posibles causas alternativas como dolor artrítico o problemas de cuello que pueden tratarse", explicó Olby. "Si se diagnostica un deterioro cognitivo, también existen varias intervenciones en el estilo de vida que se pueden hacer, incluso si actualmente no existe cura."

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Más información

El American Kennel Club tiene más información sobre la demencia canina.

FUENTE: Frontiers, comunicado de prensa, 25 de junio de 2026