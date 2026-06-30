Salud

Los sedantes suponen un riesgo de caída para personas mayores recién hospitalizadas

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LUNES, 29 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Los familiares deberían vigilar de cerca a la abuela o al abuelo después de que hayan sido dados de alta del hospital, sugiere un nuevo estudio.

Los mayores enviados a casa con una receta de sedante tienen un mayor riesgo de caídas, lo que puede provocar fracturas en los huesos y deterioro de la función, según informaron hoy los investigadores en la revista de la Asociación Médica Canadiense.

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"Nuestros resultados mostraron que dar de alta a adultos mayores tras una estancia en un hospital de cuidados agudos con una nueva receta para estos medicamentos se asociaba con un mayor riesgo de caídas que requirieran atención médica, mayor necesidad de atención hospitalaria aguda y muerte en los 30 días posteriores al alta", Lisa Burry, científica clínica en Sinai Health y la Universidad de Toronto en Canadá, escribió.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los historiales médicos de más de 1,8 millones de personas mayores de 66 años o más dadas de alta de un hospital entre abril de 2003 y agosto de 2023.

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Alrededor del 13% salió del hospital con una receta de sedantes en mano, según los investigadores. Aproximadamente un tercio de ellos no había usado sedantes durante al menos seis meses antes de su hospitalización.

Los resultados mostraron que el riesgo de caídas era un 20% mayor en personas mayores con una nueva receta de sedantes.

Esos mayores también tenían un 20% más de probabilidades de acabar de nuevo ingresados en el hospital y un 78% más de probabilidades de morir en los 30 días posteriores a su alta, según los investigadores.

Las benzodiacepinas se asociaron con un mayor riesgo en todos estos riesgos, mientras que los antipsicóticos se relacionaron con un mayor riesgo de caídas y muerte, según el estudio.

"Aunque la magnitud absoluta global del riesgo de eventos adversos identificados fue modesta desde la perspectiva poblacional, los efectos sobre los pacientes y sus familias son clínicamente y socialmente importantes", escribieron los investigadores.

"Además, dado el volumen de ingresos hospitalarios entre los adultos mayores y la población mayor, un aumento modesto del riesgo se traduce en un gran impacto en el sistema sanitario", añadieron los investigadores.

Los médicos deben ser cautelosos al recetar sedantes a personas mayores y asegurarse de que el seguimiento tenga lugar una o dos semanas después del alta, según los investigadores.

"Los clínicos deben considerar si las nuevas recetas de sedantes son esenciales o pueden descalificarse o desescalarse antes o poco después del alta hospitalaria", escribieron los investigadores. "Cuando se requiere un uso continuado de sedantes, el apoyo comunitario, como caídas o evaluaciones de movilidad, y las revisiones continuas de la medicación pueden ayudar a mitigar los riesgos."

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre caídas y fracturas en adultos mayores.

FUENTES: Asociación Médica Canadiense, comunicado de prensa, 29 de junio de 2026; Revista de la Asociación Médica Canadiense, 29 de junio de 2026

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