La preservación de la fertilidad suele ser pasada por alto en el cuidado oncológico de las mujeres, según una revisión

LUNES, 29 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La infertilidad se considera una de las preocupaciones más preocupantes a las que se enfrentan las niñas y jóvenes con cáncer.

A pesar de ello, a las pacientes jóvenes con cáncer se les ofrecen procedimientos de preservación de la fertilidad (FP) a menos de la mitad de la tasa que los pacientes masculinos, según una nueva revisión de evidencia.

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La preservación de la fertilidad se produjo a tasas muy bajas --menos del 1% hasta el 45% de los casos-- en 14 de los 18 estudios analizados como parte de una nueva revisión publicada en la revista Cancer.

De manera similar, se encontraron tasas bajas en las discusiones sobre opciones de FP entre pacientes y médicos, así como en consultas con especialistas en fertilidad, según la revisión.

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"La amplia variabilidad en la atención de preservación de la fertilidad refleja la literatura previa que indica que la preservación de la fertilidad sigue integrándose de forma inconsistente en la práctica oncológica, especialmente en pacientes femeninas", escribió el equipo de investigación liderado por Melissa Beauchemin, profesora asistente en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Columbia.

Cada año, más de 85.000 personas entre 15 y 39 años son diagnosticadas con cáncer en Estados Unidos, según informaron los investigadores en notas de fondo.

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Las mujeres con cáncer pueden quedar infértiles debido a los efectos tóxicos del tratamiento contra el cáncer, según la Sociedad Americana del Cáncer (ACS).

Para proteger su fertilidad, las mujeres pueden optar por conservar sus embriones, óvulos o tejido ovárico, según la ACS.

Las directrices emitidas en 2006 por la Sociedad Americana de Oncología Clínica enfatizaban la preservación de la fertilidad como esencial para la atención oncológica, señalaron los investigadores.

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Para comprobar si se seguían esas directrices, los investigadores analizaron 25 estudios que analizaban diferentes aspectos de la FP -- si se estaba realizando e incluso si se había discutido con un médico o especialista en fertilidad.

Los resultados mostraron que:

La atención a la preservación de la fertilidad se produjo en menos del 1% hasta el 70% de los casos, con la mayoría de los estudios encontrando tasas inferiores a la mitad. Las conversaciones con los profesionales sanitarios oscilaron entre el 9% y el 75% de los casos, con la mitad de los estudios encontrando tasas del 36% o menores. Las consultas con especialistas en fertilidad oscilaron entre menos del 1% y hasta el 57%, con tasas inferiores al 21% en seis de cada nueve casos.

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Las mujeres negras, las mujeres hispanas y quienes vivían en zonas con niveles de educación, ingresos y situación económica más bajos, tenían menos probabilidades de recibir atención para la preservación de la fertilidad, encontraron los investigadores.

"En consonancia con la literatura previa, los pacientes de minorías raciales y étnicas tenían significativamente menos probabilidades de recibir asesoramiento, derivaciones o preservación completa de la fertilidad", escribieron los investigadores. "Se han documentado desigualdades similares en otros ámbitos de la atención a la supervivencia, lo que sugiere que las barreras para la preservación de la fertilidad reflejan desigualdades estructurales más amplias dentro de los sistemas oncológicos."

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Las mujeres mayores --pero aún en edad reproductiva-- tendían a recibir FP con menos frecuencia que las mujeres más jóvenes, según los investigadores.

"La edad más temprana se asoció consistentemente con mayores tasas de atención a la preservación de la fertilidad, lo que puede reflejar tanto las percepciones del potencial reproductivo por parte de los clínicos como la motivación impulsada por el paciente para formar una familia futura", dijeron los investigadores.

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Sin embargo, las mujeres mayores también podrían querer perseguir la preservación de la fertilidad, especialmente si nunca han tenido un hijo o tienen pareja reciente, señalaron los investigadores.

"A pesar de casi dos décadas de directrices clínicas que establecen la atención de FP como un componente central de la atención oncológica de alta calidad, nuestros hallazgos revelan brechas persistentes e inequitativas en el acceso moldeadas por factores demográficos, socioeconómicos y geográficos", concluyeron los investigadores.

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Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre la preservación de la fertilidad para pacientes femeninas con cáncer.

FUENTE: Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, comunicado de prensa, 23 de junio de 2026