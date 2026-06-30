El 4 de julio representa riesgos de quemaduras -- Así puedes proteger a los niños

LUNES, 29 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Muchos tienen fuegos artificiales, barbacoas y reuniones familiares programadas para el 4 de julio, pero estas actividades pueden suponer un riesgo de quemaduras para los niños pequeños, advierten los expertos.

"Cada 4 de julio vemos a niños con lesiones graves por quemaduras que pueden provocar dolor, cirugía, cicatrices y traumas emocionales duraderos", dijo el Dr. Alejandro García, director del Programa de Quemaduras Pediátricas en el Centro Infantil Johns Hopkins en Baltimore.

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"Muchas de estas lesiones ocurren en solo unos segundos y a menudo implican actividades que las familias consideran seguras", dijo en un comunicado de prensa.

A medida que se acerca el Día de la Independencia, García recomienda que padres y familiares tengan en cuenta que:

Las bengalas pueden parecer una alternativa para niños a los fuegos artificiales, pero pueden alcanzar temperaturas superiores a 1.000 grados Fahrenheit. Los niños pequeños nunca deben manipular bengalas, y los mayores y adolescentes solo bajo la estrecha supervisión de adultos. Las bengalas deben mantenerse alejadas de la cara, la ropa y el pelo. Las hogueras y parrillas exteriores pueden suponer un riesgo de quemaduras para los niños incluso después de que el carbón o el fuego parezcan extinguiéndose. Las brasas y el metal pueden mantenerse calientes durante horas. Se debe establecer una "zona libre de niños" de al menos 3 pies alrededor de las parrillas y las hogueras, y las brasas enfriarse completamente con agua antes de dejar esta zona sin vigilancia. Las hogueras portátiles de mesa y las máquinas de s'mores de interior también suponen un riesgo de quemaduras. Muchos requieren alcohol isopropílico u otros acelerantes para la ignición. Los niños nunca deberían usar estos dispositivos. Los fuegos artificiales de consumo son una de las principales causas de lesiones graves en manos, rostro y ojos durante el 4 de julio. Un espectáculo comunitario de fuegos artificiales ofrece una alternativa más segura.

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Si se produce una quemadura, se debe verter agua corriente fría -- no helada -- sobre la zona durante unos 20 minutos. Se debe buscar atención médica para quemaduras que afecten a la cara, manos, pies, genitales o áreas grandes del cuerpo.

"La mayoría de las quemaduras pediátricas son prevenibles", dijo Garcia. "Unas cuantas precauciones extra pueden marcar la diferencia entre una celebración festiva agradable y una visita a urgencias."

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Más información

La Cruz Roja Americana ofrece más consejos para la seguridad en el 4 de julio.

FUENTE: Johns Hopkins Medicine, nota de prensa, 25 de junio de 2026