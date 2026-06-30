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Aumento de casos del raro pero peligroso virus de la garrapata Powassan en EE. UU.

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LUNES, 29 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Un virus raro pero peligroso transmitido por garrapatas llamado Powassan está apareciendo con más frecuencia en Estados Unidos, y los expertos afirman que el clima más cálido podría estar ayudando a su propagación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) notificaron siete casos en todo el país en 2015. En 2025, esa cifra había subido a 76, según The Washington Post.

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A fecha del 16 de junio, los CDC habían contabilizado siete casos este año -- cinco en Massachusetts y uno en Nueva York y uno en Wisconsin. Sin embargo, las autoridades sanitarias de Maine y Rhode Island informaron de un caso adicional en la última semana.

El virus Powassan se transmite principalmente por la garrapata del ciervo, también llamada garrapata de patas negras, la misma garrapata que transmite la enfermedad de Lyme. Se ha reconocido principalmente en el noreste y el alto medio oeste, según informó The Post .

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Una de las razones por las que los expertos se preocupan es la rapidez con la que el virus se propaga por el torrente sanguíneo. Una garrapata infectada con Lyme generalmente debe alimentarse entre 16 y 24 horas para transmitir la bacteria, pero Powassan puede transmitirse en tan solo 15 minutos, dijo la Dra. Catherine Valentine, profesora asistente clínica de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina Grossman de la NYU en Nueva York, a The Post.

La mayoría de las personas que contraen el virus no presentan síntomas. Quienes sí lo hacen suelen desarrollar primero fiebre y dolores similares a la gripe. En algunos casos, el virus invade el sistema nervioso central en pocas semanas, lo que provoca encefalitis (inflamación cerebral) o meningitis, según informó Saravanan Thangamani, profesor de microbiología e inmunología en la Universidad Médica SUNY Upstate en Syracuse, Nueva York, a The Post.

Los síntomas neurológicos pueden incluir confusión, habla arrastrada, pérdida de coordinación, convulsiones e incluso parálisis. Como esos síntomas se acumulan durante días y no de forma repentina, pueden confundirse con un ictus.

Entre las personas que desarrollan síntomas, hasta un 15% muere, y aproximadamente la mitad de los supervivientes quedan con problemas neurológicos persistentes que van desde lapsos de memoria hasta dificultades para caminar, hablar o comer, según informó The Washington Post .

No hay tratamiento ni vacuna. Los casos graves se gestionan con cuidados de apoyo como sueros intravenosos y soporte para la respiración o la alimentación, y algunos médicos recetan esteroides para aliviar la inflamación cerebral, según The Post. La rehabilitación puede ayudar a las supervivientes a recuperarse.

Los expertos señalan varias razones para este aumento, siendo el cambio climático la protagonista. Las temperaturas más cálidas han alargado la temporada de garrapatas y han retrasado los casos hasta marzo y noviembre, mientras que los inviernos más suaves pueden estar impulsando las poblaciones de ciervos y roedores de las que se alimentan las garrapatas, informó The Post .

Mejores pruebas también pueden influir en la detección de más casos.

La mejor protección es evitar las picaduras. Los expertos aconsejan meter los pantalones dentro de los calcetines, usar ropa rociada con el insecticida permetrina (o comprar ropa especial ya tratada con ella) y usar un repelente cutáneo registrado en la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA).

Una vez en casa, la gente debería tirar toda la ropa que lleve fuera en una secadora caliente durante 10 minutos para eliminar las garrapatas que hacen autoesto. La gente también debería revisar su piel y ropa para detectar garrapatas después de cada salida al aire libre.

Si hay una garrapata adherida, agárrala cerca de la cabeza con unas pinzas y quítala, luego vigila la fiebre durante 30 días, aconsejó Thangamani.

"Es raro", dijo a The Post, "pero en realidad tiene una gran repercusión para la salud humana."

Más información

Visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para más información sobre el virus Powassan.

FUENTE: The Washington Post, 28 de junio de 2026

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