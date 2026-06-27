Edad y estado auditivo relacionados con resultados a largo plazo en la enfermedad de Ménière

VIERNES, 26 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Para los pacientes con enfermedad de Ménière (DM), la edad y el estado de audición basal están asociados a resultados auditivos a largo plazo, según un estudio publicado en línea el 16 de mayo en Acta Oto-Laryngologica.

Ping-Chia Cheng, M.D., del Hospital Memorial del Lejano Oriente en la ciudad de Nueva Taipéi, Taiwán, y sus colegas examinaron los resultados auditivos a largo plazo e identificaron factores clave que influyen en el pronóstico auditivo en una revisión retrospectiva realizada en 159 pacientes con DM (179 oídos afectados). Los resultados auditivos se clasificaron en etapas basadas en promedios de cuatro tonos (500; 1.000; 2.000; y 3.000 Hz).

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Se siguió a los pacientes durante una media de 4,7 años. Los investigadores encontraron que el 36 y el 64 por ciento de los pacientes presentaban audición en estadio I/II y III/IV, respectivamente, al inicio. El treinta y tres y el 67 por ciento permanecieron en las etapas I/II y III/IV, respectivamente, tras el tratamiento. Se identificaron dos predictores independientes de mejores resultados auditivos (estadios I/II) en el análisis multivariante: edad más joven (<58 años) y mejores promedios de cuatro tonos pretratamientos (<50,0 dB) (razones de probabilidad, 6,28 y 28,52, respectivamente).

"La audición de baja frecuencia tiende a mejorar o estabilizarse con el manejo médico, mientras que la audición de frecuencia media a alta puede seguir deteriorándose con el tiempo", escriben los autores. "Estos hallazgos pueden ayudar a los clínicos a desarrollar estrategias de tratamiento. La intervención temprana, especialmente en pacientes jóvenes con audición preservada, puede ser crucial para optimizar los resultados a largo plazo."

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