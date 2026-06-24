Hantavirus: la OMS evalúa declarar el fin del brote vinculado al crucero si se cumple una condición clave

La OMS podría declarar el fin del brote de hantavirus el 2 de julio si no se notifican nuevos casos vinculados al crucero MV Hondius /REUTERS/Borja Suarez/File Photo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) podría declarar el fin del brote de hantavirus el 2 de julio si hasta esa fecha no se notifican nuevos casos, una decisión que cerraría formalmente un episodio con 13 contagios y tres muertes detectados entre personas que viajaban a bordo del crucero MV Hondius.

El dato central fue comunicado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien precisó que el total de casos se mantiene sin cambios y que se identificaron más de 650 contactos en 33 países y territorios. Todos, salvo 54, ya completaron su cuarentena y el resto prevé terminarla antes de la fecha límite.

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Eso significa que, si no aparece ningún nuevo contagio, la organización pondrá fin al brote el 2 de julio. La vigilancia internacional se desplegó sobre personas expuestas en distintos países después de la detección del foco en el barco.

La OMS identificó más de 650 contactos en 33 países y territorios, y la mayoría ya completó la cuarentena por el brote de hantavirus /REUTERS/Hannah McKay/File Photo

Durante una rueda de prensa, Tedros explicó que la OMS seguirá investigando el origen del episodio y la forma en que el virus se propagó entre personas a bordo. También indicó que el organismo trabaja con socios que recogieron muestras ambientales en el barco y coordina un estudio con personas expuestas al virus en 21 países.

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El director general añadió que se gestiona el envío de una muestra del virus al Centro de Bioseguridad de la OMS en Suiza. Según dijo, ese material será clave para desarrollar diagnósticos, tratamientos y vacunas ante futuros brotes.

Tedros agradeció la cooperación de los países que participaron en la respuesta desde el inicio del episodio y destacó el papel de España. En ese reconocimiento mencionó de forma especial el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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En tanto, según Associated Press, los últimos ocho pasajeros estadounidenses que permanecían en cuarentena hospitalaria especializada durante 42 días tras su exposición al brote abandonaron las instalaciones de Nebraska. Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos confirmaron el lunes el fin de esa cuarentena.

El organismo gestiona el envío de una muestra del virus a Suiza para desarrollar diagnósticos, tratamientos y vacunas ante futuros brotes de hantavirus (Imagen Ilustrativa Infobae)

La portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Emily Hilliard, resumió la respuesta oficial en un correo electrónico: “Gracias a la estrecha colaboración entre socios federales, estatales y locales, el HHS ayudó a proteger al pueblo estadounidense, contener los riesgos potenciales y llevar esta respuesta a una conclusión exitosa”.

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Más de 120 personas fueron evacuadas del MV Hondius en Canarias

Más de 120 personas fueron evacuadas del MV Hondius en las Islas Canarias a comienzos del mes pasado, incluidos 18 estadounidenses que terminaron en la Unidad Nacional de Cuarentena de Omaha. La mayoría de los evacuados procedía de otros países.

Al menos otras 30 personas habían abandonado el barco antes de que el brote quedara documentado. Entre ellas había siete estadounidenses a quienes se permitió vigilar síntomas en sus hogares, mientras que, cuando el buque atracó finalmente en los Países Bajos, quedaban a bordo 25 tripulantes y dos profesionales médicos, todos sometidos a cuarentena.

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El brote dejó 13 casos, incluidos los tres fallecimientos, entre las personas que estaban a bordo. De acuerdo con la información disponible, una pareja neerlandesa fue la primera en contagiarse durante una visita a Sudamérica.

Los últimos ocho pasajeros estadounidenses salieron de la cuarentena en Nebraska tras 42 días de observación sin desarrollar hantavirus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hantavirus suelen transmitirse cuando una persona inhala residuos contaminados con excrementos de roedores. El virus involucrado en este episodio, el virus de los Andes, puede transmitirse entre personas en casos excepcionales, según las autoridades sanitarias.

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A bordo del crucero viajaban unos 25 estadounidenses. Siete desembarcaron en abril y 18 permanecieron en el barco; 16 fueron trasladados a la unidad de cuarentena de Omaha el 11 de mayo y otros dos se sumaron unos días después.

La cuarentena en Nebraska terminó entre agradecimientos y críticas

Una de las pasajeras, Angela Perryman, afirmó que fue retenida contra su voluntad y en contra de la recomendación de un experto médico del gobierno. En declaraciones recogidas por la agencia, sostuvo que a los pasajeros se les informó que la cuarentena terminaba el domingo a las 14:00 y que ella tomó un vuelo esa misma noche hacia Florida.

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“Estuvimos encerrados en nuestras habitaciones hasta la 1:55. Y a las 2 en punto, ‘Bueno, pues todos salgan y váyanse a casa’”, dijo Perryman desde su casa.

Tedros Adhanom Ghebreyesus informó que la OMS investiga el origen del brote y la transmisión del virus de los Andes entre personas a bordo /REUTERS/Piroschka van de Wouw

Siete de los últimos pacientes permanecieron voluntariamente en la unidad, pero Perryman quedó sujeta a una orden de cuarentena que algunos funcionarios de salud consideraban innecesaria. Ella y otras siete personas pasaron seis semanas en la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska porque, en brotes anteriores, los síntomas del hantavirus habían tardado hasta 42 días en aparecer; ninguno desarrolló la enfermedad.

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A otras 10 personas alojadas en el centro se les permitió irse antes, bajo un acuerdo para que fueran vigiladas de cerca en sus estados de origen. Perryman sostuvo que Florida se negó a aceptar la exigencia federal de supervisarla las 24 horas del día si regresaba, pese a que, según su versión, los preparativos del viaje se habían iniciado semanas antes.

“En realidad, nadie esperaba que nadie se enfermara en ese momento”, afirmó. “Todos éramos conscientes de que íbamos a regresar a casa en vuelos comerciales”.

Otros pasajeros describieron una experiencia distinta en Omaha. Jake Rosmarin, bloguero de viajes, publicó un video al salir de su habitación con equipaje en mano y más tarde compartió imágenes tomadas desde el avión en el que regresaba a Boston con su prometida y su familia.

En otro mensaje de video, Rosmarin agradeció al personal de la unidad, a la comunidad local y a sus allegados por el apoyo recibido durante la cuarentena. “Quiero agradecer a la comunidad de Omaha, Nebraska, por recibirnos con los brazos abiertos y por su gran amabilidad y generosidad. Y muchas gracias a todos los que me han ayudado a superar esto, porque realmente no sé si hubiera sido tan fácil sin el apoyo de desconocidos”.