Cómo será el examen de residencias médicas 2026 en CABA con récord de inscriptos

El calendario del Concurso Unificado de Residencias 2026 prevé la publicación de calificaciones el 24 de junio, la adjudicación el 16 de julio y el inicio del ciclo el 1° de agosto (Ministerio de Salud)

Más de 8.600 profesionales de la salud rendirán mañana 10 de junio el Examen Unificado de Residencias 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, marcando un nuevo récord de convocatoria.

La evaluación, clave para acceder a especialidades médicas y del equipo de salud en hospitales y sanatorios públicos y privados, se realizará en las facultades de Medicina y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

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Un total de 8.631 aspirantes fueron habilitados para participar en tres categorías: 6.278 competirán por Medicina, 2.022 en disciplinas del Equipo de Salud y 331 por residencias posbásicas. La prueba distribuirá más de 1.200 vacantes entre hospitales públicos porteños y reconocidas instituciones privadas de la capital. Además, la convocatoria incluye profesionales de todas las provincias del país y del extranjero.

Organización y desarrollo del examen en la Ciudad de Buenos Aires

La evaluación se desarrollará en simultáneo en ambas facultades el miércoles 10 de junio, con turnos diferenciados por especialidad. Para la categoría de Medicina, el ingreso comenzará a las 07:30 y el examen dará inicio a las 09:00.

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Los accesos estarán organizados por sectores conforme al padrón, con ingresos por Uriburu 782 o Junín 750.

Los postulantes al Examen Unificado de Residencias 2026 deberán presentar DNI, birome negra y una tablita, además de consultar sede y aula en la plataforma oficial

El Equipo de Salud y las especialidades posbásicas ingresarán a las 13:00, comenzando la prueba a las 14:30, exclusivamente en la Facultad de Medicina.

Se recomienda consultar previamente la sede y el aula asignada en la plataforma oficial para evitar demoras.

Los postulantes deberán presentar su DNI físico o digital, entregarlo al recibir el sobre de examen, portar birome de tinta negra y llevar una tablita de madera o acrílico para la prueba. Personal capacitado supervisará desde la acreditación hasta la finalización de la jornada, garantizando un proceso ordenado y seguro.

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Innovaciones y control de seguridad durante la evaluación

La edición de 2026 introduce estrictas medidas de seguridad para asegurar la transparencia de la convocatoria. El acceso incluye control electrónico mediante scanners, y resulta obligatorio depositar los teléfonos móviles en bolsas de Faraday que serán devueltas al finalizar la jornada.

El uso de relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo digital estará prohibido.

La evaluación de residencias 2026 distribuirá más de 1.200 vacantes en hospitales públicos porteños e instituciones privadas de la capital (Imagen ilustrativa Infobae)

El material de evaluación tendrá viñetas de aleatorización para preguntas y respuestas, con el objetivo de prevenir el plagio. Los sistemas informáticos utilizados para la lectura, calificación y adjudicación de los exámenes funcionarán en redes locales aisladas, sin conexión a internet.

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Cada participante recibirá una etiqueta con un código QR único, que permite vincular de forma anónima la identidad del aspirante con la grilla de respuestas. Se sumarán controles individuales de documentos y custodia de materiales para preservar la integridad de todo el proceso.

Fechas clave del Concurso Unificado de Residencias 2026

Luego del examen del 10 de junio, el calendario oficial prevé la publicación de calificaciones y antecedentes el 24 de junio. La adjudicación de cargos se concretará el 16 de julio de 2026, mientras que el inicio del ciclo lectivo para los nuevos residentes está programado para el 1° de agosto.

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Entre una etapa y otra, las autoridades realizarán las instancias administrativas correspondientes para ordenar los listados y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

El examen de residencias 2026 en la UBA se realizará en las facultades de Medicina y Ciencias Económicas con turnos diferenciados por especialidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Examen Unificado de Residencias en la Ciudad de Buenos Aires se consolida como el mecanismo fundamental para la formación de especialidades en instituciones públicas y privadas, fortaleciendo el sistema sanitario y el desarrollo profesional en salud en la capital argentina.

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A través de este esquema, el ingreso a las residencias se organiza con criterios comunes y un cronograma unificado, lo que permite planificar la cobertura de vacantes y la incorporación de médicos y otros profesionales a los equipos de atención, docencia y asistencia. Además, su aplicación busca dar previsibilidad a quienes aspiran a iniciar la formación de posgrado y facilitar la coordinación entre hospitales, centros de salud y universidades vinculadas al proceso formativo.

El examen de residencias 2026 en la provincia de Buenos Aires

Más de 7.300 aspirantes rendirán el examen de residencias 2026 en la provincia de Buenos Aires, un salto de participación que obligó a reforzar el operativo logístico y de seguridad, según el Ministerio de Salud de PBA.

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La convocatoria sumó 6.000 inscriptos más que el año pasado. La evaluación se organizará en cuatro sedes: La Plata, Mar del Plata, Pergamino y Bahía Blanca, con la capital provincial como punto de mayor concentración. El 18 de junio se presentarán 5.124 personas y el 19 de junio otras 2.258. En La Plata habrá 4.398 inscriptos el primer día y 1.941 el segundo.

Entre las especialidades, Medicina reunirá 5.223 inscriptos, según los datos oficiales. Le seguirán Psicología (411), Enfermería (360), Trabajo Social (239) y Obstetricia (225).