Salud

Cuántas calorías se queman al andar en bicicleta y qué factores determinan ese número

El ciclismo es una de las actividades más recomendadas por especialistas para todas las edades, y conocer su impacto real puede marcar la diferencia a la hora de planificar una rutina

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Ilustración de una figura gris sin rostro pedaleando una bicicleta naranja. Llamas coloridas y gotas de sudor salen de ella. Un reloj y una balanza flotan cerca.
Una figura genérica sin rostro pedalea intensamente en una bicicleta estilizada, quemando calorías simbolizadas por llamas de colores, mientras un reloj, una balanza y gotas de sudor enfatizan el esfuerzo y los resultados de la actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclismo es una de las actividades físicas más completas y accesibles, adecuada para personas de todas las edades y recomendada por especialistas en salud de referencia. Su bajo impacto sobre las articulaciones y su capacidad para adaptarse a diferentes niveles de experiencia la posicionan como un ejercicio ideal tanto en exteriores como en interiores.

Quienes eligen el ciclismo pueden quemar una cantidad significativa de calorías y, al mismo tiempo, obtienen múltiples beneficios para la salud cardiovascular, mental y metabólica, según la Cleveland Clinic. Además, esta actividad favorece la protección de las articulaciones y el control sostenible del peso.

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Cuántas calorías se queman al pedalear

El gasto calórico durante el ciclismo varía de acuerdo con el peso de la persona, la intensidad del ejercicio y el tipo de bicicleta empleada. Según Healthline, una persona de 70 kilogramos quema aproximadamente 298 calorías en una sesión de 30 minutos a ritmo moderado en exteriores; ese valor puede aumentar hasta 372 si se incrementa la velocidad.

En la versión estática, el mismo peso corporal permite gastar alrededor de 260 calorías en media hora con un ritmo medio de 19 a 22 kilómetros por hora. En modalidades como el ciclismo de montaña, la exigencia eleva el consumo hasta 316 calorías en 30 minutos.

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Vista posterior de un hombre en una bicicleta fija de gimnasio, vestido con camiseta gris y pantalones cortos negros, en un ambiente de gimnasio.
Un hombre con ropa deportiva gris y negra se ejercita en una bicicleta fija de gimnasio, visible desde la espalda, con el rostro oculto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de Healthline insisten en empezar con entrenamientos cortos, de cerca de 15 minutos, e incrementar progresivamente la duración hasta alcanzar los 150 minutos semanales de actividad aeróbica, como indica la Cleveland Clinic. Alternar entre hacerlo al aire libre o indoors puede ayudar a mantener la regularidad, independientemente de la estación o el clima.

La fisioterapeuta Jaclyn Kubiak, citada por la Cleveland Clinic, resalta la importancia de adaptar la intensidad según la capacidad personal y ajustar correctamente la bicicleta para evitar molestias físicas. Rachel DeBusk, entrenadora referida por Healthline, recomienda mantener una adecuada hidratación y atender las señales del cuerpo durante cada sesión, recomendación que aplica tanto a embarazadas como al resto de los practicantes.

Otros beneficios del ciclismo para la salud

Bajo impacto y cuidado de las articulaciones

Se destaca como una actividad de bajo impacto, ideal para personas con artritis, adultos mayores o quienes buscan proteger las articulaciones, según la Cleveland Clinic. A diferencia de correr o saltar, pedalear reduce el riesgo de lesiones y limita la carga sobre rodillas y caderas. La postura erguida y la activación constante de los músculos abdominales ayudan además a estabilizar la espalda y mitigar molestias en esa zona.

Un estudio publicado en 2024 con más de 2.600 adultos mayores halló que quienes practicaron ciclismo durante su vida presentaron menos dolor de rodilla y menor prevalencia de artrosis. El efecto protector fue mayor cuanto más tiempo se practicó. Esta actividad se asocia así a mejor salud articular y menor riesgo de molestias. Los autores recomiendan fomentar esta actividad para cuidar las articulaciones.

Una pareja en bicicletas pedalea por un sendero arbolado, ambos llevan cascos y ropa deportiva. Los árboles verdes y altos flanquean el camino de tierra.
Una pareja con cascos y ropa cómoda disfruta de un paseo en bicicleta por un camino arbolado, rodeado de frondosos árboles y naturaleza exuberante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuerza y flexibilidad muscular

Pedalear contribuye al fortalecimiento de diversos grupos musculares, sobre todo en la parte inferior del cuerpo. De acuerdo con la Cleveland Clinic, hacerlo regularmente puede incrementar la fuerza de los isquiotibiales y cuádriceps, que se activan alrededor del 17% durante el pedaleo.

El movimiento continuo promueve la flexibilidad y relaja las pantorrillas, las caderas y los glúteos. Además, se ejercitan los músculos abdominales y los brazos, especialmente si se alterna con rutinas de entrenamiento combinado.

Una investigación de 2023 examinó este impacto en adultos mayores. Los resultados mostraron que el entrenamiento indujo un aumento en el volumen de músculos clave del muslo, como los vastos y el sartorio, incrementando hasta un 7% su tamaño.

Salud mental y reducción del estrés

El ciclismo favorece la liberación de endorfinas, lo que incrementa el bienestar físico y emocional. Solo 10 minutos de pedaleo pueden ser suficientes para reducir el estrés y la ansiedad. Las salidas al aire libre y las sesiones organizadas potencian la concentración, el enfoque y la interacción social, factores asociados a una mejor salud mental, indica un metaanálisis.

Equilibrio y coordinación

El control y manejo de la bicicleta, tanto en espacios cerrados como abiertos, requieren equilibrio y coordinación de movimientos. La Cleveland Clinic observa que esta habilidad refuerza el tronco y mejora la postura, aspectos relevantes para prevenir caídas, en especial en la edad avanzada.

Un ensayo científico evaluó esta relación. Los autores hallaron que quienes practicaban ciclismo presentaban mejor desempeño en pruebas de equilibrio en comparación con quienes no pedaleaban. De este modo, sugieren que pedalear puede contribuir de forma específica a prevenir caídas en la vejez.

Hombre de mediana edad ejercitándose en una bicicleta estática, con una representación digital de su corazón y sistema circulatorio iluminados.
Un hombre entrena en una bicicleta fija, con una representación visual de su corazón funcionando eficientemente y el flujo sanguíneo optimizado durante el ejercicio cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refuerzo del sistema inmunológico

Pedalear durante 40 minutos diarios cinco veces por semana puede aumentar el flujo sanguíneo y la oxigenación cerebral, contribuyendo a fortalecer el sistema inmunológico. La práctica frecuente del ciclismo ayuda además a prevenir enfermedades ligadas al sedentarismo, como la diabetes tipo 2, la hipertensión y los problemas cardíacos.

Un informe de la Universidad de Stanford concluyó que el ejercicio aeróbico regular, como el ciclismo, eleva el recuento de leucocitos y reduce la frecuencia y gravedad de infecciones respiratorias. Además, la práctica frecuente ayuda a prevenir enfermedades crónicas asociadas al sedentarismo.

Control del peso y del metabolismo

El ciclismo es eficaz para la reducción de la grasa corporal y el mantenimiento de un peso saludable. Expertos indican que ejercitarse regularmente a una intensidad sostenida acelera el metabolismo y desarrolla masa muscular, favoreciendo la quema de calorías incluso en reposo y facilitando el control del peso a largo plazo.

Frente a estos beneficios, la Cleveland Clinic recomienda establecer metas realistas y avanzar paulatinamente en duración y distancia. Es fundamental planificar el recorrido de manera que el regreso siempre sea factible, garantizando una experiencia física segura y beneficiosa.

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