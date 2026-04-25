Ciertas actividades divertidas ayudan a las personas de mediana edad a proteger la salud cerebral, según un estudio

VIERNES, 24 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Recoger un instrumento. Hacer un viaje al extranjero. Salir a cenar con amigos.

Todas estas son actividades agradables que añaden sabor a la vida.

Y también son algunas de las formas más potentes de aumentar la capacidad cerebral y reducir el riesgo de padecer Alzheimer o demencia, según un nuevo estudio.

Participar en actividades física, social e intelectualmente estimulantes en la mediana edad puede aumentar la actividad cerebral incluso entre personas con mayor riesgo genético de Alzheimer, informaron investigadores el 21 de abril en el Journal of Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring.

"Nos sorprendió ver que estimular las actividades cotidianas mejora significativamente la cognición en la mediana edad, décadas antes de que se manifeste el deterioro cognitivo relacionado con la edad", dijo la investigadora senior Lorina Naci, profesora de psicología en el Trinity College de Dublín, Irlanda.

"Lo crucial es que vimos que los mayores beneficios provenían de una mezcla de diferentes actividades, en lugar de una sola sola", afirmó Naci en un comunicado de prensa. "Nuestros resultados sugieren que la variedad es clave y que una combinación de estimulación física, social y mental es la más eficaz para mejorar la salud cerebral."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 700 personas de entre 40 y 59 años con buena salud cerebral en Irlanda y el Reino Unido que participan en un estudio de una década. Un tercio de los participantes presenta riesgo genético de Alzheimer.

Los resultados demostraron que una actividad estimulante puede superar incluso el factor de riesgo genético más fuerte para el Alzheimer en la formación de la salud cerebral en la mediana edad.

Estas actividades incluían socializar con familiares o amigos, practicar un instrumento musical, crear arte, hacer ejercicio, leer, aprender un segundo idioma y viajar.

El estudio también encontró que los dos factores de riesgo más perjudiciales para la salud cerebral eran los síntomas de depresión y lesión cerebral traumática. Otros incluían diabetes, hipertensión, mal sueño y pérdida auditiva.

Estos resultados muestran que las personas pueden tomar cartas en sus manos la salud cerebral, realizando actividades estimulantes y recibiendo tratamiento para condiciones como la depresión, la diabetes o la hipertensión, dijo Naci.

"Esta investigación es empoderadora: demuestra que participar en una amplia variedad de actividades estimulantes --como socializar, aprender nuevas habilidades, mantenerse físicamente activo y cuidar la salud mental-- puede fortalecer activamente la resiliencia cognitiva décadas antes de que aparezcan los síntomas, incluso en quienes tienen riesgo genético y antecedentes familiares de demencia", dijo Naci.

Esto replantea la salud cerebral como algo que las personas pueden moldear a través de elecciones de estilo de vida, fomentando una participación más temprana y sostenida en actividades agradables, dijo.

"También demuestra que los gobiernos que se tomen en serio reducir la carga futura de la demencia deben priorizar las intervenciones en la mediana edad del estilo de vida, incluyendo apoyo en salud mental, gestión del riesgo cardiovascular, prevención de lesiones cerebrales y acceso a programas de aprendizaje permanente y participación comunitaria", añadió Naci.

Los investigadores seguirán a los participantes a lo largo del tiempo para ver cómo evolucionan estos factores de riesgo.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre factores de riesgo y protección para la demencia.

FUENTE: Trinity College Dublin, comunicado de prensa, 21 de abril de 2026