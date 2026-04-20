Por qué es positivo tener un microbioma variado: desde la prevención de enfermedades hasta el funcionamiento cognitivo

La diversidad del microbioma intestinal influye en la capacidad del organismo para resistir alteraciones y mantener el equilibrio fisiológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del cuerpo humano existe un ecosistema invisible que hoy está en el centro de la investigación científica: el microbioma intestinal. Se trata de billones de microorganismos —principalmente bacterias— que habitan el tracto gastrointestinal y que pueden influir en múltiples funciones del organismo. Su complejidad es tal que funciona como una huella digital biológica, ya que cada persona tiene una composición única e irrepetible.

En los últimos años, la diversidad de este ecosistema se volvió un eje clave en la salud y la prevención de enfermedades. Distintos estudios sugieren que quienes presentan un microbioma más variado suelen tener mayor capacidad de adaptación frente a cambios externos y un mejor equilibrio fisiológico. Sin embargo, los especialistas advierten que no se trata de una fórmula mágica: la relación entre diversidad microbiana y salud es compleja, dinámica y aún en pleno desarrollo científico.

Este aspecto es frecuentemente promocionado como uno de los pilares de la inmunidad. Sin embargo, expertos consultados por The Guardian señalan que, aunque existe una fuerte correlación entre mayor diversidad y menor incidencia de enfermedades, todavía no se comprende con exactitud qué constituye un microbioma “saludable” ni se puede manipular de manera fiable para obtener beneficios concretos.

Un microbioma diverso favorece la salud digestiva, la absorción de nutrientes y la comunicación entre el intestino y el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación científica, publicada en npj Biofilms and Microbiomes (2024), ha permitido identificar más de 3.000 especies bacterianas distintas en el intestino humano, con una concentración notable de diversidad a nivel de especie y cepa. Esta riqueza microbiana se traduce en un enorme potencial genético y funcional para los seres humanos, otorgando al organismo capacidades biológicas que van más allá de lo que permiten los genes humanos por sí solos.

En el entorno de la salud y el bienestar, expertos recalcan que un “intestino sano” se asocia con el equilibrio y la adecuada diversidad de bacterias. La falta de variedad en el microbioma puede facilitar la aparición de desequilibrios, conocidos como disbiosis, que a su vez se relacionan con distintas enfermedades y trastornos.

En ese sentido, una revisión científica de 2026, publicada en Science, desarrolló que la baja variedad se asocia con enfermedades como la obesidad, diabetes o cáncer colorrectal.

De este modo, no solo contribuye a la digestión y absorción de nutrientes, sino que también desempeña un papel en la comunicación entre el intestino y el cerebro, y en la modulación de la respuesta inmunitaria. La evidencia más reciente apunta a que ofrece una mayor estabilidad frente a perturbaciones, como cambios en la dieta, infecciones o tratamientos médicos.

Cuáles son los beneficios de la diversidad del microbioma

La literatura médica subraya que un microbioma diverso favorece la integridad de la barrera intestinal, lo que ayuda a prevenir la entrada de sustancias nocivas en el torrente sanguíneo. Un ejemplo concreto es la producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) por parte de diferentes especies bacterianas, metabolitos que contribuyen tanto a la energía celular como a la regulación de la inflamación y el metabolismo, según los autores del estudio de npj Biofilms and Microbiomes.

Un microbioma intestinal variado favorece el funcionamiento del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

También tiene implicaciones en la salud mental. Existen vías de comunicación entre el intestino y el cerebro que se ven moduladas por la composición del microbioma. Un perfil variado se asocia con una mayor producción de neurotransmisores como serotonina, dopamina y GABA, lo que puede influir en el estado de ánimo y la función cognitiva.

Además, ayuda a amortiguar los efectos del estrés y la inflamación, factores vinculados tanto a trastornos metabólicos como a alteraciones psicológicas.

A pesar de estos potenciales beneficios, la comunidad científica advierte sobre los límites del conocimiento actual. Según el director de ciencias biológicas del Imperial College de Londres, Daniel Davis, los datos disponibles son en gran medida correlativos y no permiten establecer aún estrategias manipulativas seguras o universales para modificar el microbioma en beneficio de la salud, explicó a The Guardian.

Su recomendación insiste en mantener una visión crítica ante los productos comerciales que prometen cambios en el microbioma con garantías de mejorar la salud, ya que la eficacia de tales intervenciones no está respaldada sólidamente por la evidencia.

La dieta rica en fibra vegetal y alimentos fermentados, junto con el ejercicio y el manejo del estrés, apoya la diversidad del microbioma intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consejos actuales para favorecer un microbioma más diverso y funcional incluyen una alimentación variada y rica en fibra vegetal, la incorporación de alimentos fermentados y el manejo del estrés, como señala la doctora en filosofía, Kelsey Loupe.

El ejercicio físico y la reducción del consumo de productos ultraprocesados también se han asociado con perfiles microbianos más saludables, aunque la respuesta siempre dependerá de la individualidad de cada persona y de factores como la genética, el entorno y el historial médico.

Qué factores afectan la diversidad del microbioma

La composición no se mantiene constante a lo largo de la vida. Diversos factores ambientales, fisiológicos y de estilo de vida influyen de manera significativa en su variabilidad. Según los autores del estudio npj Biofilms and Microbiomes, elementos como la edad, la dieta, el embarazo, el ejercicio, el estrés, las enfermedades, la medicación, el tabaquismo y hasta los ritmos circadianos pueden modificar la estructura del microbioma en periodos tan cortos como días o semanas.

Una baja diversidad microbiana se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades como obesidad, diabetes y cáncer colorrectal, según Science (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación constituye uno de los factores determinantes en la diversidad bacteriana intestinal. Expertos destacan que una dieta rica en fibra y alimentos de origen vegetal favorece la presencia de especies beneficiosas, mientras que el consumo elevado de grasas y proteínas animales se asocia a una menor variedad microbiana.

Asimismo, el uso de antibióticos o cambios bruscos en el entorno, pueden provocar una caída temporal o sostenida de la diversidad bacteriana. Esta situación implica una pérdida de equilibrio entre los distintos grupos microbianos y se relaciona con el desarrollo de enfermedades gastrointestinales, metabólicas e incluso trastornos neuropsiquiátricos.

La estabilidad y resiliencia del microbioma dependen de la diversidad de especies presentes. Cuando esta diversidad disminuye, la capacidad del ecosistema intestinal para adaptarse y recuperarse ante perturbaciones se ve comprometida, lo que puede traducirse en mayor vulnerabilidad a enfermedades crónicas y menor flexibilidad metabólica.

Por tal motivo, la literatura subraya la importancia de mantener prácticas que favorezcan la variedad microbiana, tales como una dieta variada, actividad física regular, lactancia materna en la infancia y reducción de factores estresantes.