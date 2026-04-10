Salud

Años de exceso de peso, no una única mala revisión aumentan riesgo de enfermedades cardíacas

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JUEVES, 9 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Los expertos en salud saben desde hace tiempo que el sobrepeso puede provocar enfermedades cardíacas.

Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que el tiempo que llevas ese peso es el factor más importante.

En lugar de analizar el estado de peso de una persona en un momento dado, los investigadores de Mass General Brigham descubrieron que el impacto acumulado del exceso de peso durante una década predice más de cerca los futuros infartos y ictus.

El estudio --publicado el 8 de abril en la revista PLOS One-- analizó datos de 136.498 participantes.

Siguiendo los cambios de peso entre 1990 y 2000 y siguiendo la salud de los participantes durante casi 17 años, los investigadores descubrieron que cuanto más tiempo permanece una persona en una categoría de peso alto, mayor aumenta su riesgo cardiovascular.

Todos los participantes tenían un IMC superior a 25, lo que los clasificaba como con sobrepeso. IMC, abreviatura de Índice de Masa Corporal, es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

Los investigadores situaron a los participantes en cuatro cuarteles según el tiempo que permanecieron con sobrepeso. También analizaron cómo variaba el riesgo según el grupo de edad.

El estudio concluyó que los adultos jóvenes son especialmente vulnerables a los efectos a largo plazo de la obesidad.

Las mujeres menores de 35 años que tuvieron una alta exposición acumulada al exceso de peso vieron aumentar su riesgo de enfermedad cardíaca en un 60%. En cambio, el riesgo para mujeres de 35 a 50 años era del 27%, y para hombres de 35 a 65 años, del 23%.

Para las mujeres mayores de 50 y los hombres mayores de 65, no hubo un vínculo significativo entre el peso a largo plazo y los nuevos problemas cardíacos.

"Lo que ocurre con el peso de alguien durante largos periodos de tiempo es más importante para la salud del corazón", dijo el autor correspondiente , el Dr. Alexander Turchin , en un comunicado de prensa. Turchin es médico en Mass General Brigham y profesor asociado en la Facultad de Medicina de Harvard.

Señaló que, aunque una sola lectura alta de IMC podría ser una señal de advertencia, es el kilometraje de ese peso lo que causa más daño al corazón y las arterias.

A pesar del riesgo para los jóvenes, los investigadores enfatizaron que los pacientes no están atrapados con su perfil de riesgo actual. A diferencia de algunos factores de salud permanentes, el peso es una variable que puede modificarse para mejorar la longevidad.

"El exceso de peso en cualquier momento no es una condena de por vida", dijo Turchin. "Nuestro estudio sugiere que si una persona reduce su peso, sus resultados de salud pueden mejorar."

Los hallazgos ofrecen un fuerte incentivo para que médicos y pacientes comiencen el control del peso desde temprana edad. Al abordar los problemas de peso en los 20 o 30 años, las personas pueden reiniciar su reloj cardiovascular y evitar el daño a largo plazo que causa la obesidad acumulada, según los investigadores.

El estudio fue financiado por Eli Lilly.

Más información

El Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre ofrece recursos sobre cómo mantener un peso saludable para la salud del corazón.

FUENTES: General Brigham, comunicado de prensa, 8 de abril de 2026; PLOS One, 8 de abril de 2026

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