El kava herbal representa una amenaza creciente para la salud en EE. UU., advierten los CDC

MIÉRCOLES, 8 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Las llamadas de centros de envenenamiento sobre el medicamento herbal kava han aumentado en Estados Unidos en los últimos años, según un nuevo estudio.

Las llamadas aumentaron un 383% entre 2011 y 2025 a medida que el kava se hizo más conocido y disponible en EE. UU., según informaron investigadores en el último Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad (MMWR) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Se sabe que la kava causa daño hepático y también puede afectar al corazón y al cerebro, según los investigadores.

Un tercio (32%) de las llamadas relacionadas con la kava en 2025 y el 39% en 2024 involucraron problemas de salud graves derivados del medicamento, según el estudio.

Ocho muertes se han relacionado con el kava.

"Estos nuevos productos de kava se encuentran en tiendas de toda nuestra zona", dijo el investigador Dr. Chris Holstege, director del Blue Ridge Poison Center en Virginia, en un comunicado de prensa. "El público debe estar al tanto de las posibles complicaciones asociadas al consumo de estos productos."

La kava es una planta nativa de las islas del Pacífico, según los investigadores. Su raíz se ha utilizado para preparar una bebida tradicionalmente consumida en ceremonias religiosas, culturales, políticas y sociales.

Las kavalactones, el principio activo principal de la kava, actúan como sedante y pueden reducir la ansiedad, según los investigadores.

"Estos productos comerciales se comercializan comúnmente como alternativas saludables al alcohol, se venden cerca de los campus universitarios y cada vez se combinan más con kratom, un botánico psicoactivo con efectos similares a los opioides, lo que genera preocupaciones de seguridad", escribieron los investigadores en el MMWR.

En 2002, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) advirtió a los usuarios que la kava puede causar daños hepáticos graves, en algunos casos tan graves que requieren un trasplante de órgano.

La agencia respondió en 2020 con una advertencia de que la kava no es segura para su uso como bebida recreativa o de relajación.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon llamadas relacionadas con kava a los 53 centros de intoxicación de EE. UU. desde 2000 hasta 2025.

Encontraron una disminución constante en las llamadas relacionadas con la kava tras la advertencia de la FDA de 2002, pasando de 331 en 2001 a 42 en 2010.

Sin embargo, esa tendencia se revirtió en 2011, con las llamadas aumentando de forma constante de 57 en 2011 a 203 en 2025.

"Ahora estamos experimentando un aumento de llamadas nuevamente a medida que nuevos productos de kava entran en el mercado, incluyendo productos mezclados con otras sustancias como el kratom que pueden causar interacciones adversas", dijo Holstege.

Alrededor del 30% de las llamadas a centros de intoxicación relacionadas con el kava también implican kratom, según los investigadores. Los posibles efectos en la salud son más graves entre las personas que toman tanto kava como kratom, incluyendo convulsiones y temblores.

Como la kava es un suplemento herbal, no está regulada en Estados Unidos, según los investigadores.

Otros países limitan las dosis de kava a 250 mg de kavalactones en bebidas y 125 mg en tabletas o cápsulas, señalaron los investigadores en su artículo.

Pero en EE. UU., los productos pueden ser entre dos y diez veces más potentes que las bebidas tradicionales de kava.

Además del daño hepático, dosis elevadas de kava también pueden causar latidos acelerados, vómitos, náuseas, somnolencia, mareos o letargo, según los investigadores.

Los hombres de 20 años o más fueron los responsables del mayor número de llamadas, según el estudio.

"La educación específica sobre salud pública podría ayudar a informar a los consumidores de que los productos de kava disponibles comercialmente no están regulados ni son reconocidos como seguros para su uso como bebidas recreativas por la FDA, y que las formulaciones comúnmente vendidas en Estados Unidos se han asociado con efectos adversos para la salud, especialmente cuando se usan en grandes cantidades", concluyó el artículo.

"Estos esfuerzos son especialmente importantes para los hombres jóvenes, que representan una proporción desproporcionada de las exposiciones recientes", añadieron los investigadores.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre kava.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Virginia, 2 de abril de 2026; Informe semanal de morbilidad y mortalidad, 2 de abril de 2026