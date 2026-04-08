¿Se puede transferir el gluten por un beso? Un estudio aclaró el riesgo para personas con celiaquía

El estudio publicado en Gastroenterology analizó la transferencia de gluten por besos entre parejas serodiscordantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio publicado en la revista Gastroenterology brinda tranquilidad a quienes padecen enfermedad celíaca: la transferencia de gluten a través del beso es mínima y puede reducirse con solo beber agua.

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune que afecta aproximadamente al 1% de la población y exige una estricta dieta libre de gluten. El temor a la exposición accidental, incluso en situaciones íntimas, puede generar ansiedad y aislamiento social entre quienes viven con esta condición, según diversos estudios previos y especialistas en gastroenterología.

Un nuevo estudio prospectivo publicado en la revista médica Gastroenterology evaluó en parejas serodiscordantes —una persona celíaca y otra no celíaca— si es posible que el gluten consumido por uno de los miembros se transfiera mediante un beso con intercambio de saliva y si esa cantidad representa un riesgo significativo para la salud.

El trabajo, que involucró a 10 parejas y dos protocolos de besos, concluyó que los niveles de gluten detectados en la saliva de las personas celíacas tras besar a su pareja que había consumido gluten fueron, en el 90% de los casos, inferiores a 20 partes por millón (ppm), el umbral considerado seguro para los productos sin gluten.

¿Qué halló el nuevo estudio sobre la transferencia de gluten por besos?

La enfermedad celíaca afecta a aproximadamente 1 % de la población mundial y exige una dieta estricta sin gluten (Imagen Ilustrativa Infoabe)

El estudio señala que solo en dos de las 20 exposiciones la concentración de gluten en la saliva superó las 20 ppm, pero incluso en esos casos la cantidad total ingerida fue insignificante. Además, ninguna muestra superó ese umbral cuando la persona no celíaca bebió 120 ml de agua antes de besar a su pareja celíaca.

La detección de gluten en la saliva se realizó mediante el método de ensayo inmunoenzimático R-5, mientras que la orina fue analizada con el test GlutenDetect. Luego de que la pareja sin celiaquía consumiera 10 galletas saladas (equivalentes a 590 mg de gluten), el protocolo incluyó besos tras cinco minutos y besos posteriores a la ingesta de agua.

El 60% de las muestras de saliva tomadas luego de beber agua no tenían gluten detectable (menos de 5 ppm). Los autores concluyen que beber agua antes del beso es una medida eficaz para que la transferencia de gluten no represente un riesgo para la persona celíaca.

¿Qué se sabía hasta ahora sobre el tema?

Beber 120 ml de agua tras consumir gluten reduce el riesgo de transferencia a través de la saliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de este trabajo, la preocupación sobre la transferencia de gluten por un beso era frecuente entre pacientes con enfermedad celíaca, pero la evidencia disponible era limitada. Una investigación presentada en la Semana de las Enfermedades Digestivas de San Diego en mayo pasado mostró resultados similares: la cantidad de gluten intercambiada durante un beso de 10 segundos, luego de consumir productos con gluten, fue mínima y no representó un peligro relevante para quienes padecen la condición.

La profesora Anne Lee, especialista en medicina nutricional de la Universidad de Columbia, indicó que los consejos médicos previos se basaban en precauciones y suposiciones, ya que no existían suficientes datos concretos. “Sentí que era importante investigar para ver si había algún riesgo real”, afirmó Lee. El estudio anterior incluyó protocolos de espera y enjuague bucal con agua, demostrando que la cantidad de gluten intercambiada se mantuvo por debajo de las 20 ppm, el nivel considerado seguro para personas con celiaquía.

¿Cómo impactan estos hallazgos en la vida diaria de las personas celíacas?

Estudios previos ya habían mostrado que la contaminación cruzada por besos era mínima, pero faltaba evidencia robusta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados publicados en Gastroenterology y los antecedentes previos aportan evidencia útil para disminuir la ansiedad asociada al temor de contaminación cruzada en situaciones de intimidad. De acuerdo con los autores, comunicar estos hallazgos en la consulta médica permitirá ofrecer recomendaciones basadas en evidencia y reducir medidas de restricción innecesarias en la vida afectiva de los pacientes con celiaquía.

La posibilidad de mantener relaciones íntimas sin temor al contacto cruzado, siempre que se adopten medidas simples como beber un vaso de agua, representa un avance en la calidad de vida y el bienestar emocional de quienes conviven con esta enfermedad autoinmune.