Salud

¿Podría una dosis alta de la vacuna contra la gripe reducir tu riesgo de Alzheimer?

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MARTES, 7 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Una vacuna contra la gripe potente podría ayudar a reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer en los mayores, según un nuevo estudio.

Los mayores que recibieron una vacuna antigripal de dosis alta tuvieron un riesgo casi un 55% reducido de padecer Alzheimer, según informaron investigadores a principios de este mes en la revista Neurology.

Esta dosis alta --cuatro veces más fuerte que la dosis estándar-- está recomendada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) para personas de 65 años o más, según los investigadores.

Investigaciones previas han demostrado que la dosis estándar también reduce el riesgo de Alzheimer, pero solo en torno a un 40%, según los investigadores.

Muchas personas --incluidos profesionales sanitarios-- no son conscientes de esta dosis más alta disponible para los mayores, dijo el investigador principal Dr. Paul Schulz, profesor de neurología en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston.

"Me sorprendió que, como médico, no supiera que se ofrecía una dosis mayor", dijo Schulz en un comunicado de prensa.

El Alzheimer es la forma más común de demencia, afectando a más de 7 millones de personas mayores en 2025, según informaron los investigadores en un comunicado de prensa. Se espera que esa cifra se doble más que para 2050.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a casi 121.000 personas mayores que recibieron la dosis alta de la vacuna contra la gripe con más de 44.000 que recibieron la dosis estándar.

Se recomienda la inyección de dosis alta porque los sistemas inmunitarios de las personas mayores comienzan a flaquear con la edad, volviéndose menos efectivos para combatir las infecciones, según los investigadores.

"Empezamos a buscar y, efectivamente, pudimos reunir a miles y miles de personas mayores de 65 años que recibieron la vacuna de dosis alta o baja", dijo Schulz. "Por supuesto, tienen más riesgo de padecer Alzheimer que cualquier otra persona, porque está relacionado con la edad y podríamos analizar dosis altas frente a dosis bajas para ver si había diferencia."

Los resultados mostraron que quienes recibieron la dosis más alta tuvieron un riesgo significativamente menor de padecer Alzheimer que quienes recibieron la dosis estándar durante al menos 25 meses.

Los investigadores también encontraron que el efecto protector de la dosis alta era más fuerte entre las mujeres.

El estudio no pudo decir por qué la vacuna contra la gripe podría proteger contra el Alzheimer, ni establecer una relación directa de causa y efecto entre la vacuna y un menor riesgo.

Se necesita más investigación para entender no solo por qué la vacuna podría ayudar a proteger contra el Alzheimer, sino también por qué una dosis más alta funcionaría mejor, según los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre recomendaciones de vacunación contra la gripe para personas mayores.

FUENTES: Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston, comunicado de prensa, 1 de abril de 2026; Neurología, 1 de abril de 2026

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