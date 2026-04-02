Salud

Estudio muestra que el IMC a menudo se equivoca en la categoría de peso

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MIÉRCOLES, 1 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Durante décadas, el Índice de Masa Corporal (IMC) ha sido una herramienta estándar que utilizan los médicos para informar a los pacientes si tienen bajo peso, peso normal u obesidad.

Pero un nuevo estudio muestra que esta simple ecuación matemática --una estimación basada únicamente en la altura y el peso-- suele ser errónea.

La investigación que se presentará en mayo en el Congreso Europeo sobre Obesidad en Estambul utilizó escaneos médicos avanzados para medir la grasa corporal real. La conclusión: el IMC clasificó erróneamente a más de un tercio de los participantes.

Los hallazgos, publicados previamente en la revista Nutrients, ponían de manifiesto una limitación conocida: el IMC no puede distinguir entre músculo pesado y exceso de grasa.

Para poner a prueba el IMC, los investigadores midieron la grasa corporal de 1.351 adultos caucásicos blancos utilizando una tecnología llamada absorptiometría de rayos X de doble energía (DXA).

Una gammagrafía DXA utiliza radiografías de bajo nivel para medir la densidad ósea, la masa muscular y el tejido graso, ofreciendo una imagen más completa del porcentaje de grasa corporal.

Los resultados mostraron una descoordinación significativa con el IMC.

Entre los etiquetados como obesos según el IMC, el 34% pertenecía realmente a la categoría de sobrepeso.

La clasificación errónea fue aún mayor en aquellos cuyo IMC los clasificó como con sobrepeso (53%) y bajo peso (68%), según el estudio.

La mayoría tenía un porcentaje de grasa corporal normal, mientras que una porción menor debería haberse clasificado como obesa.

"Nuestro principal hallazgo pone de manifiesto el hecho de que una gran proporción de individuos, que supera a un tercio de los adultos entre la población general italiana, está mal clasificada y colocada en una categoría de peso incorrecta, cuando se basa en la clasificación tradicional del IMC de la OMS", dijo el investigador Dr. Marwan El Ghoch , de la Universidad de Módena y Reggio Emilia en Módena. Italia.

En un comunicado de prensa señaló que esto lleva a una sobreestimación de cuántas personas están realmente por debajo o con sobrepeso.

En general, el 78% de los participantes fue correctamente clasificado como peso normal según el IMC.

Debido a que el IMC es tan fácil de calcular, sigue siendo la herramienta principal para los médicos generales, las compañías de seguros de salud y los responsables políticos gubernamentales.

Sin embargo, usar una herramienta inexacta puede provocar un estrés innecesario para los pacientes o incluso primas de seguro más altas.

Los autores del estudio señalaron que esta desadaptación existe en todos los grupos de edad y géneros.

"Las directrices de salud pública en Italia deben revisarse para considerar combinar la composición corporal directa o sus medidas sustitutas, como la medición de pliegues cutáneos o la circunferencia corporal -- como la relación cintura-altura --  con el IMC al evaluar el estado de peso en la población general", concluyeron los investigadores.

Sospechan que niveles similares de clasificación errónea están ocurriendo en Europa y Estados Unidos.

Aunque el estudio se centró en individuos caucásicos para evitar variaciones en tipos corporales entre diferentes etnias, los investigadores piden más estudios globales.

Mientras tanto, sugieren que los médicos revisen otras mediciones, como la relación cintura-altura o pruebas de pliegues cutáneos, para obtener una mejor idea de la verdadera salud del paciente.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. explican las limitaciones de usar el IMC como herramienta diagnóstica.

FUENTES: Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, comunicado de prensa, 27 de marzo de 2026; Nutrientes, 29 de junio de 2025

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