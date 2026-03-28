Lo que haces mientras estás sentado podría predecir tu riesgo de demencia

VIERNES, 27 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- La mayoría de los consejos de salud dicen que hay que mantenerse más en pie, pero un estudio pionero sugiere que lo que haces sentado podría ser igual de importante para tu memoria a largo plazo.

Investigadores en Suecia, Australia y Brasil descubrieron que sentarse pasivamente --como desconectarse frente al televisor-- podría ser un factor de riesgo importante para la demencia, mientras que sentarse activamente podría proteger el cerebro del deterioro.

Sus hallazgos -- publicados el miércoles en el American Journal of Preventive Medicine -- distinguen entre estos tipos muy diferentes de comportamiento sedentario.

Los investigadores analizaron datos de un estudio a largo plazo con más de 20.000 personas en Suecia de entre 35 y 64 años que fueron seguidas entre 1997 y 2016. El objetivo: Ver cómo sus hábitos diarios de sentarse afectaban a su salud cognitiva.

Los expertos en salud solían pensar que sentarse todo era un peligro para la salud del corazón y el metabolismo. La nueva investigación sugiere que el cerebro no lo ve así. Mientras tu cuerpo está en reposo, tu cerebro puede estar apagado (pasivo) o encendido (activo).

En total, los participantes promediaron 116,3 minutos al día de comportamiento sedentario pasivo y 239,9 minutos de comportamiento sedentario mentalmente activo.

Quienes pasaban su tiempo sedentario viendo la televisión tenían una probabilidad significativamente mayor de desarrollar demencia con el tiempo, encontraron los investigadores. En cambio, quienes realizaban tareas mentalmente estimulantes --como leer, resolver acertijos o trabajar-- vieron un efecto protector.

"Aunque todo estar sentado implica un gasto energético mínimo, puede diferenciarse por el nivel de actividad cerebral", dijo el autor principal Mats Hallgren, investigador principal en el Departamento de Ciencias de la Salud Pública del Instituto Karolinska en Suecia.

"La forma en que usamos nuestro cerebro mientras estamos sentados parece ser un determinante crucial del funcionamiento cognitivo futuro y, como hemos demostrado, puede predecir el inicio de la demencia", añadió en un comunicado de prensa

Una hora puede marcar la diferencia, descubrieron los investigadores.

Los datos sugieren que pequeños cambios en la forma en que las personas pasan su tiempo libre pueden dar grandes resultados para la longevidad cerebral. Según los modelos estadísticos del estudio:

Cada hora adicional de estar sentado activamente reducía el riesgo de demencia en un 4%. Sustituir una hora de tiempo pasivo en televisión por una hora de trabajo mentalmente activo se asoció a un 7% menos de riesgo de demencia. Añadir una hora de sentado mentalmente activo a una rutina diaria -- sin cambiar otros hábitos pasivos de sentarse y hacer ejercicio-- resultó en un 11% menos de riesgo de demencia.

El impulso protector fue notablemente más fuerte para los 50 a 64 años, lo que sugiere que la mediana edad es una ventana crítica para establecer la salud cerebral en la tercera edad.

A medida que la población mundial envejece, la demencia se ha convertido en una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, señalaron los investigadores. Puede afectar la calidad de vida de los adultos, sus familias y sus carreras.

"Es importante mantenerse físicamente activos a medida que envejecemos, pero también mentalmente activos -- especialmente cuando estamos sentados", concluyó Hallgren.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen una guía completa sobre estrategias de prevención del envejecimiento saludable y la demencia.

FUENTES: Elsevier, comunicado de prensa, 26 de marzo de 2026; American Journal of Preventive Medicine, 25 de marzo de 2026