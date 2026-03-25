Salud

Según un estudio, la elección de alcohol influye en tu riesgo de muerte.

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MARTES, 24 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Demasiado alcohol, de cualquier tipo, es perjudicial para la salud de una persona, pero algunos alcohólicos son más perjudiciales que otros, según un nuevo estudio.

La cerveza, la sidra y el licor parecen aumentar el riesgo de muerte prematura de las personas, incluso con bajos niveles de consumo, según informarán los investigadores el sábado en una  reunión del American College of Cardiology en Nueva Orleans.

Por otro lado, los consumidores moderados de vino tenían un 21% menos de riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, según los investigadores.

"Incluso una ingesta baja o moderada de licores, cerveza o sidra está relacionada con una mayor mortalidad, mientras que una ingesta baja o moderada de vino puede conllevar un menor riesgo", dijo el investigador senior Dr. Zhangling Chen, profesor en el Hospital Segundo Xiangya de la Universidad Central Sur en China.

"En conjunto, estos factores sugieren que el tipo de alcohol, cómo se consume y los comportamientos de estilo de vida asociados contribuyen a las diferencias observadas en el riesgo de mortalidad", dijo Chen en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de los hábitos de salud y consumo de alcohol de casi 341.000 participantes en el Biobanco del Reino Unido, un proyecto de investigación sanitaria a largo plazo en el Reino Unido.

Las personas rellenaron un cuestionario dietético al entrar en el estudio y fueron categorizadas según su consumo de alcohol:

Se consideró que los hombres que consumían entre 20 gramos a la semana y 20 gramos al día y las mujeres que consumían entre 20 y 10 gramos al día tenían bajo consumo de alcohol. Se consideró moderado el consumo diario de 20 a 40 gramos (aproximadamente de uno y medio a tres bebidas estándar) para los hombres y de 10 a 20 gramos para las mujeres. Se consideró alto el consumo diario de más de 40 gramos para los hombres y 20 gramos para las mujeres. Los resultados de salud se registraron durante más de 13 años de media.

Para que te hagas una referencia, hay unos 14 gramos de alcohol puro en una lata de cerveza de 12 onzas, una copa de vino de 5 onzas y un chupito de 1,5 onzas de licor, según los investigadores.

Las personas con un alto consumo de alcohol tenían un 24% más de probabilidades de morir prematuramente por cualquier causa; 36% más de probabilidades de morir por cáncer; y un 14% más de probabilidades de morir por enfermedad cardíaca en comparación con quienes bebieron poco o nada, según los resultados.

Solo el consumo leve a moderado de vino se asoció con algún efecto protector sobre la salud, encontraron los investigadores.

Incluso una baja ingesta de licores, cerveza o sidra se asoció a un aumento del 9% en el riesgo de morir por enfermedad cardíaca, según el estudio.

"Nuestros hallazgos ayudan a aclarar pruebas previamente contradictorias sobre el bajo y moderado consumo de alcohol", dijo Chen. "Estos hallazgos pueden ayudar a afinar la orientación, subrayando que los riesgos para la salud del alcohol dependen no solo de la cantidad de alcohol consumida, sino también del tipo de bebida."

Se ha demostrado que ciertos compuestos del vino tinto pueden tener beneficios para la salud del corazón, según los investigadores.

También es más probable que el vino se consuma con las comidas y por personas con dietas y estilos de vida más saludables, señalaron los investigadores.

Por otro lado, es más probable que se consuman licor, cerveza y sidra entre comidas y por personas con peores dietas, menos ejercicio y otros factores de riesgo como fumar, según los investigadores.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre los efectos del alcohol en el cuerpo.

FUENTE: Comunicado de prensa del American College of Cardiology, 19 de marzo de 2026

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