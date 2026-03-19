La vacuna contra el herpes zóster protege a los pacientes con insuficiencia cardíaca de infartos y accidentes cerebrovasculares

MIÉRCOLES, 18 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Vacunarse contra el herpes zóster puede ser una póliza de seguro para una mejor salud entre las personas que desarrollan enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio.

Los pacientes con enfermedades cardíacas que recibieron una vacuna contra el culebrilla tienen casi la mitad de tasa de infartos, ictus y otras emergencias cardíacas graves que aquellos que no fueron vacunados, informarán los investigadores en una próxima reunión del Colegio Americano de Cardiología (ACC).

De hecho, el nivel de protección que obtienen los pacientes con enfermedades cardíacas con la vacuna contra el herpes zóster está a la par del impulso para la salud que supone dejar de fumar, señaló el investigador principal Dr. Robert Nguyen, médico residente en la Universidad de California-Riverside.

"Se ha comprobado una y otra vez que esta vacuna tiene efectos cardioprotectores para reducir el infarto, el ictus y la muerte", afirmó en un comunicado de prensa.

"Si observamos a la población de mayor riesgo, aquellos con enfermedades cardiovasculares preexistentes, estos efectos protectores podrían ser incluso mayores que entre el público general", dijo Nguyen.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) recomiendan la vacuna contra el herpes zóster para todos los adultos de 50 años o más, y para adultos jóvenes con sistemas inmunitarios debilitados, según los investigadores.

El herpes zóster ocurre cuando el virus que causa la varicela se reactiva en el cuerpo, según los investigadores en notas de fondo.

El virus puede permanecer latente durante décadas tras un episodio de varicela, solo para reaparecer cuando el sistema inmunitario de una persona se debilita.

Estudios previos han sugerido que el herpes zóster puede provocar la formación de coágulos sanguíneos alrededor del cerebro y el corazón, aumentando el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

Al proteger contra el herpes zóster, se cree que la vacuna también protege contra estos coágulos.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 247.000 adultos estadounidenses con enfermedades cardíacas causadas por arterias obstruidas. La mitad se había vacunado contra el herpes zóster y la otra mitad no.

Los resultados mostraron que los pacientes vacunados con enfermedades cardíacas tenían un 46% menos de probabilidades de sufrir un infarto, un ictus u otra emergencia cardíaca dentro del año siguiente a la vacuna. Además, tenían un 66% menos de riesgo global de muerte por cualquier causa.

Analizando más de cerca las condiciones individuales, las personas vacunadas contra el herpes zóster tenían un 32% menos de riesgo de infarto y un 25% menor de riesgo de ictus o insuficiencia cardíaca.

"Las vacunas son uno de los medicamentos más importantes que tenemos para prevenir enfermedades", dijo Nguyen. "A veces los pacientes no están seguros de si deberían vacunarse o no, especialmente en una época de desinformación. Estos resultados proporcionan otra razón para que decidan vacunarse."

Se necesitan más estudios para verificar los beneficios a largo plazo de la vacunación contra el herpes zóster, según los investigadores. Estudios previos han sugerido que sus efectos protectores para el corazón podrían durar hasta ocho años.

Los investigadores tienen previsto presentar sus hallazgos el 30 de marzo durante la reunión anual de la ACC en Nueva Orleans.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la vacunación contra el herpes zóster.

FUENTE: Comunicado de prensa del American College of Cardiology, 17 de marzo de 2026