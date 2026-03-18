Uso excesivo de teléfonos inteligentes relacionado con trastornos alimentarios en adolescentes

MIÉRCOLES, 18 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Para muchos adolescentes, un smartphone es esencialmente una extremidad extra.

Pero nuevas investigaciones sugieren que pasar demasiado tiempo mirando ese mundo digital podría estar alterando la forma en que los jóvenes ven sus cuerpos y su relación con la comida.

Una revisión exhaustiva del King's College London ha identificado una relación preocupante entre el uso problemático de smartphones y los síntomas de trastornos alimentarios.

A diferencia de un diagnóstico formal de anorexia o bulimia, estos síntomas incluyen sobrealimentación emocional, pérdida de control al comer y signos de adicción alimentaria.

El estudio también encontró una relación entre el uso problemático del smartphone y los problemas de imagen corporal.

"Es evidente por nuestro estudio que, incluso para personas sin diagnóstico de trastorno alimentario, el uso excesivo de un smartphone se asocia con una baja satisfacción corporal y comportamientos alimentarios alterados, y es una posible fuente de angustia", dijo el autor senior Ben Carter, profesor de estadística médica en King's College.

Para la revisión, él y su equipo analizaron datos de 35 estudios de todo el mundo que involucraron a más de 52.000 participantes con una edad media de 17 años.

La mayoría de los cuestionarios se realizaron en entornos comunitarios, como universidades y colegios, midiendo la vida cotidiana, los síntomas y los hábitos de los usuarios.

Los estudios incluidos, publicados entre 2019 y 2025, procedían de Turquía, China, Estados Unidos, Alemania, España, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Italia, Austria, Brasil, Corea del Sur, India y Singapur.

Los resultados, publicados este mes en el Journal of Medical Internet Research, mostraron un patrón consistente: a medida que aumentaba el uso del teléfono, también lo hacía la gravedad de los problemas alimentarios y la insatisfacción corporal -- en todos los grupos de edad y países.

La asociación resultó especialmente alarmante para los usuarios habituales: aquellos que pasan más de siete horas de pantalla al día.

Estas personas tenían una probabilidad significativamente mayor de reportar sentirse infelices con su apariencia y de usar la comida como forma de afrontar el malestar.

El problema no es solo el dispositivo en sí, dijeron los investigadores, sino a qué expone a los jóvenes en un momento sensible de sus vidas.

"La adolescencia es una etapa clave del desarrollo, ya que los individuos evolucionan su sentido del yo observando a los demás", dijo la autora del estudio Johanna Keeler, profesora visitante en el King's College de Londres.

"Aunque los smartphones puedan ser una forma sencilla de que esto ocurra, estar constantemente expuestos a imágenes idealizadas puede llevarles a comparar su propia apariencia con estos 'estándares', lo que lleva a una baja autoestima e insatisfacción visual", añadió en un comunicado de prensa.

Los expertos se cuidan de distinguir el uso problemático de smartphones --cuando una persona se siente psicológicamente dependiente del dispositivo-- de la adicción total. Dijeron que se necesita más investigación antes de caracterizarlo como adicción.

Sin embargo, el impacto del uso prolongado en la salud mental ya es visible.

Los autores pidieron estrategias de intervención más tempranas para ayudar a los adolescentes a encontrar un equilibrio digital. Detectando estos comportamientos a tiempo, podría ser posible prevenir problemas de salud más graves en el futuro, dijeron.

Más información

Visita la guía del Instituto Nacional de Salud Mental sobre trastornos alimentarios para aprender más sobre los signos de los trastornos alimentarios.

FUENTES: King's College London, comunicado de prensa, 9 de marzo de 2026; Journal of Medical Internet Research, 9 de marzo de 2026