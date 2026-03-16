Por qué la falta de donantes de sangre enciende una señal de alerta en los hospitales de Buenos Aires

La caída en la donación de sangre en Buenos Aires complica el funcionamiento diario de los hospitales porteños

En una entrevista, Alejandra Vellicce explicó en Infobae al Mediodía que en el Hospital de Clínicas se necesitan entre 30 y 40 donantes de sangre cada día para cubrir la demanda de pacientes, pero advirtió que resulta cada vez más difícil conseguir personas dispuestas a donar por el ritmo de vida actual y la falta de campañas de concientización.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, la especialista aseguró: “La sangre se necesita todos los días, y a veces, como vos decías, estamos tan apurados que no nos ponemos a pensar en la importancia de donar”. Agradeció el espacio y remarcó: “Es la forma de instalar este tema en la agenda pública”.

El desafío diario de conseguir donantes en el Hospital de Clínicas

Alejandra Vellicce afirmó: “Se necesitan entre 30 y 40 donantes de sangre por día para cubrir la demanda, pero cada vez es más difícil conseguir personas sanas que puedan y quieran donar”. La jefa de Hemoterapia explicó que los controles estrictos buscan proteger tanto al donante como al receptor: “Pedimos que pesen más de 50 kilos porque extraemos 450 mililitros, y controlamos con un pinchacito en el dedo si la cantidad de glóbulos rojos es suficiente”.

El Hospital de Clínicas necesita entre 30 y 40 donantes de sangre por día para cubrir la demanda de sus pacientes (Infobae en Vivo)

Remarcó que muchos mitos impiden que potenciales voluntarios se acerquen a donar: “No hace falta concurrir en ayunas, esa es una de las causas más habituales de baja presión. Y si tenés tatuajes, solo debe haber pasado seis meses desde el último”. Sobre enfermedades crónicas, detalló: “Por ejemplo, los diabéticos insulino dependientes no pueden donar, pero si no usan insulina sí pueden”.

Vellicce precisó que la frecuencia permitida también depende del género: “Los varones pueden donar cuatro veces al año, con un mínimo de dos meses entre cada donación; las mujeres, tres veces”. Y agregó: “El procedimiento dura 40 minutos y es sencillo, acompañamos a quienes tienen miedo o dudas”.

Los mitos y realidades del proceso de donación

La médica desmintió varias creencias extendidas: “No hace falta ir en ayunas, y tampoco hay una edad máxima estricta: se puede donar hasta los 65 años, siempre que se esté en condiciones”. Además, insistió en que la consulta previa es clave: “Si alguien toma medicación o tiene dudas, puede preguntar antes. Hacemos jornadas informativas todos los jueves en el hall del hospital, y también respondemos consultas por redes sociales”.

La donación voluntaria y regular de sangre es esencial para mantener el stock hospitalario y atender emergencias médicas en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vellicce ilustró la importancia de cada donación: “Una persona que dona sangre puede salvar hasta cuatro vidas, porque se separan los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma”. Explicó que los pacientes con leucemia o en quimioterapia suelen requerir varias transfusiones diarias, y que las plaquetas son especialmente críticas: “Duran solo cinco días y para un paciente de 70 kilos se necesitan donaciones de siete personas”.

Sobre la conservación de la sangre, puntualizó: “La sangre almacenada dura hasta 42 días, según el tipo de anticoagulante. Las plaquetas, apenas cinco”.

Por qué bajó la donación y cómo revertir la tendencia

Consultada sobre la caída global de donantes, Vellicce contextualizó: “No solo pasa en Argentina, es un fenómeno mundial y también estacional. En las vacaciones baja la cantidad de personas en las ciudades, por eso se hacen campañas en lugares de veraneo”. Añadió que los cambios en las prácticas médicas también influyeron: “Como hay menos cirugías que requieren transfusiones, se consume menos sangre, pero igual necesitamos mantener el stock”.

Un donante de sangre puede salvar hasta cuatro vidas, ya que se separan glóbulos rojos, plaquetas y plasma (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista destacó: “A veces la gente solo dona cuando tiene un familiar enfermo, pero necesitamos donantes voluntarios regulares”. Señaló que los estudiantes universitarios son los más activos, pero resulta insuficiente: “El ritmo de vida hace que muchos no encuentren tiempo, y por eso agradecemos estos espacios para concientizar”.

Para quienes quieran sumarse, Vellicce recomendó: “Lo mejor es donar donde quede más cerca de su casa o trabajo. Pero en el Hospital de Clínicas recibimos donantes de lunes a sábados, de ocho a doce, en el tercer piso, sala cinco”.

La entrevista cerró con un llamado a la acción: “La sangre se necesita todos los días, y donar es un gesto sencillo que salva vidas”.

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