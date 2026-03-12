Salud

Un estudio de 15 años muestra un fuerte aumento de la depresión entre los estudiantes universitarios estadounidenses

MIÉRCOLES, 11 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Durante casi dos décadas, la salud mental de los estudiantes universitarios estadounidenses ha ido en declive.

Un análisis masivo nuevo --que se publicará el 1 de abril en el Journal of Affective Disorders-- encontró que la depresión no solo se está volviendo más común, sino que también afecta mucho más a ciertos grupos que a otros.

El estudio, liderado por el Centro Infantil Johns Hopkins, rastreó datos de encuestas de salud recogidos de más de 560.000 estudiantes universitarios estadounidenses entre 2007 y 2022.

Encontró que la puntuación media en un cuestionario estándar que los médicos utilizan para medir la gravedad de la depresión ha aumentado cada año.

Los aumentos más pronunciados se reportaron desde 2016 en adelante, siendo los promedios recientes una preocupación clínica, según los investigadores.

Aunque muchos síntomas de depresión están en aumento, ninguno ha aumentado tan drásticamente como los pensamientos suicidas.

Durante el periodo de 15 años, los pensamientos suicidas reportados aumentaron casi un 154%. Otros problemas importantes reportados incluyeron la inquietud, que aumentó casi un 80%, y la dificultad para concentrarse, que subió más del 77%.

El estudio encontró un aumento de pensamientos suicidas en todos los grupos, independientemente de la raza, edad, género o estrés económico. Los informes de otros síntomas, como inquietud y falta de concentración, se registraron especialmente entre las alumnas con dificultades económicas y minorías.

Para el estudio, un equipo liderado por la Dra. Carol Vidal, psiquiatra infantil y adolescente en Johns Hopkins Medicine en Baltimore, analizó datos del Healthy Minds Study, una encuesta anual en línea representativa a nivel nacional entre estudiantes universitarios estadounidenses.

La muestra incluyó aproximadamente 560.000 estudiantes de grado y posgrado de más de 450 escuelas.

Los estudiantes que reportaron estrés financiero obtuvieron mayores resultados en sentimientos de inutilidad y falta de apetito.

Los estudiantes de grupos minoritarios raciales, especialmente los hispanos, reportaron un aumento significativo de problemas de sueño.

Las mujeres experimentaron un aumento anual de 0,041 puntos en la pérdida de interés por las actividades, en comparación con un aumento de 0,028 puntos al año entre los hombres.

Además, aunque las mujeres informaron de aumentos en los problemas de sueño y apetito, el estudio advertía que los números no cuentan toda la historia en el caso de los hombres.

Estadísticamente, los estudiantes varones tienen menos probabilidades de informar de sus síntomas de salud mental a investigadores o médicos, según los investigadores.

A pesar de reportar menos síntomas en las encuestas, los hombres siguen teniendo tasas de suicidio más altas que las mujeres, señaló Vidal.

Señaló que los estudiantes de minorías y aquellos con cargas económicas tienen más probabilidades de experimentar tanto eventos agudos en la vida como factores crónicos de estrés que pueden provocar cambios psicológicos y fisiológicos, incluyendo un aumento de las hormonas del estrés.

"Una acción coordinada que aborde tanto las necesidades de salud mental de los estudiantes como los factores estructurales que los impulsan puede prevenir el futuro"Tasas crecientes de depresión que pueden erosionar el éxito académico y los resultados de salud a largo plazo para una generación de estudiantes", dijeron los investigadores.

Si tú o alguien que conoces está lidiando con un problema de salud mental o abuso de sustancias, la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental ofrece recursos y una línea nacional de ayuda en el 800-662-HELP.

Más información

La Alianza Nacional de Salud Mental ofrece orientación sobre los retos de salud mental en las universidades.

FUENTES: Centro Infantil Johns Hopkins, comunicado de prensa, 5 de marzo de 2026; Journal of Affective Disorders, 1 de abril de 2026

