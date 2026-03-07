Salud

Adolescentes enojones pueden envejecer más rápido, según un estudio

Healthday Spanish

VIERNES, 6 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio indica que tu adolescente confrontativo y enfadado podría acabar envejeciendo antes de tiempo.

El comportamiento agresivo en la adolescencia está relacionado con un envejecimiento biológico más rápido a los 30 años, según informaron investigadores el 5 de marzo en la revista Health Psychology.

Estos adolescentes enfadados también tienen más probabilidades de ganar peso a esa edad, añadieron los investigadores.

"A menudo se ridiculiza a los adolescentes por tratar sus relaciones como asuntos de vida o muerte", dijo Joseph Allen, investigador principal y profesor de psicología en la Universidad de Virginia, en un comunicado de prensa.

"Estos hallazgos sugieren que, en cierto modo, realmente están en lo cierto, que es que las relaciones que comienzan en la adolescencia, y especialmente los patrones de conflicto y agresión que comienzan en la adolescencia, parecen tener implicaciones fundamentales para la salud física a largo plazo", dijo Allen.

Los investigadores teorizaron que el estrés del conflicto constante que se extiende a la edad adulta probablemente contribuye a este envejecimiento acelerado, lo que puede aumentar el riesgo de problemas de salud a lo largo de la vida como enfermedades cardíacas o diabetes.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a 121 estudiantes de secundaria de comunidades suburbanas y suburbanas del sureste de Estados Unidos.

El equipo siguió a los estudiantes desde los 13 años hasta la edad adulta, recopilando informes de agresión, conflictos familiares y problemas de relaciones con amigos y compañeros.

Cuando los estudiantes alcanzaban los 30 años, el equipo evaluaba su edad biológica mediante análisis de sangre. La edad biológica refleja el envejecimiento por desgaste de los tejidos y células de una persona, que puede ser anterior a la edad del calendario.

El equipo utilizó dos métodos validados que combinaban factores como la presión arterial, la inflamación, el azúcar en sangre, el colesterol y la función inmunitaria para estimar la edad de cada persona en comparación con su edad real.

"Ambos métodos demostraron que niveles más altos de agresividad en la adolescencia temprana predecían una edad biológica más avanzada a los 30 años, incluso teniendo en cuenta el género, los ingresos familiares, las enfermedades graves de la infancia y la forma corporal de los adolescentes", dijo Allen.

En particular, los niños y niños de familias con bajos ingresos mostraron signos de envejecimiento más rápido, un patrón probablemente vinculado a sus dificultades en la relación, según informan los investigadores.

Los chicos tendían a experimentar más conflictos con sus padres, mientras que los adolescentes de familias con bajos ingresos tenían más probabilidades de actuar mal contra sus compañeros, según los investigadores.

Sin embargo, la agresividad temprana no predijo un envejecimiento más rápido a menos que contribuyera a problemas de pareja más adelante en la vida, dijo Allen.

Si estos adolescentes continuaron discutiendo con sus padres y maltratando a sus amigos a medida que crecían, sus continuas dificultades en las relaciones fueron lo que finalmente predijo un envejecimiento acelerado, según los investigadores.

"Este estudio no demuestra que la agresión adolescente cause directamente un envejecimiento más rápido", dijo Allen. "Otros factores que no medimos también pueden estar influyendo, y es probable que lo que realmente importe sea cómo esos comportamientos tempranos se convierten en problemas de pareja más adelante. Tampoco podemos decir aún si son acciones agresivas, actitudes hostiles o una mezcla de ambas las que marcan la diferencia."

Los resultados destacan la importancia de ayudar a los adolescentes a desarrollar relaciones más saludables y aprender mejores formas de resolver conflictos, según los investigadores.

"Este estudio destaca las posibles consecuencias duraderas para la salud derivadas de los desafíos sociales que surgen en la adolescencia temprana", dijo Allen. "El envejecimiento acelerado se ha relacionado con un mayor riesgo de futuras enfermedades coronarias, diabetes, hipertensión, inflamación e incluso muerte prematura."

FUENTE: Asociación Americana de Psicología, comunicado de prensa, 5 de marzo de 2026

