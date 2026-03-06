Los dentistas pueden ayudar a detectar diabetes no diagnosticada, argumenta un estudio

JUEVES, 5 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los dentistas podrían ayudar a detectar la diabetes entre sus pacientes con una simple prueba en la silla, según un nuevo estudio.

Un análisis de sangre con pinchazo en el dedo realizado durante los exámenes dentales reveló que más de 1 de cada 3 pacientes dentales presentaba niveles elevados de azúcar en sangre compatibles con diabetes o prediabetes, según informarán los investigadores en la edición de abril del Journal of Dentistry.

Ninguno de estos pacientes informó antecedentes de diabetes antes del análisis de sangre, según los investigadores.

"Los hallazgos sugieren que las visitas al dentista pueden ofrecer una oportunidad valiosa para identificar a quienes tienen riesgo de diabetes, especialmente en pacientes mayores, con IMC más alto y personas con enfermedad de las encías", dijo el investigador Dr. Giuseppe Mainas en un comunicado de prensa. Es especialista periodontal y asociado de investigación en el King's College de Londres en el Reino Unido.

(El IMC, o Índice de Masa Corporal, es una medida de la grasa corporal basada en la altura y el peso.)

Para el estudio, los investigadores hicieron que más de 900 pacientes que se sometieran a un examen dental también realizaran un análisis de sangre de hemoglobina A1C. La prueba mide los niveles de azúcar en sangre en tan solo seis minutos y no requiere que los pacientes ayunen.

Alrededor del 29% de los pacientes presentaban niveles de azúcar en sangre que indicaban prediabetes, y el 7% tenía diabetes en toda regla, según los investigadores.

"Cuando la prueba revela altos niveles de (hemoglobina A1C), los pacientes pueden entonces acudir a su médico de cabecera para investigar más a fondo", dijo el investigador principal Mark Ide, profesor de periodoncia en el King's College de Londres.

"Esto es algo que quizá no habrían hecho sin la revisión dental", dijo Ide. "La mayoría de los pacientes en nuestro estudio se sorprendieron al tener niveles elevados (hemoglobina A1C) y no tenían idea de que podían tener prediabetes o diabetes."

Los resultados también mostraron que se encontraron niveles más altos de azúcar en sangre en pacientes con enfermedad de las encías más grave, lo que pone de manifiesto una relación entre la enfermedad de las encías y la salud metabólica.

"La relación entre la enfermedad de las encías y la salud metabólica es bidireccional ... según lo ampliamente establecido por investigaciones previas", dijo el investigador senior Luigi Nibali, director de periodoncia en el King's College de Londres.

"El proceso inflamatorio puede alterar el sistema metabólico, y el sistema metabólico afecta aún más la inflamación", afirmó. "La enfermedad de las encías puede provocar complicaciones de la diabetes, y viceversa."

Los investigadores quieren explorar el uso del análisis de sangre en otros entornos sanitarios.

"También nos gustaría investigar cómo otros factores del estilo de vida, como la dieta, afectan (los niveles de azúcar en sangre) y las enfermedades de las encías", dijo Mainas.

