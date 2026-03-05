El ejercicio mejora la calidad de vida durante la quimioterapia contra el cáncer de mama

MIÉRCOLES, 4 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- La fatiga extrema, la pérdida muscular y el estrés psicológico son efectos secundarios bien conocidos de la quimioterapia que salva la vida de pacientes con cáncer de mama.

¿Pero deberían los pacientes hacer ejercicio durante las fases activas de su tratamiento?

Un nuevo estudio aporta evidencia adicional de que el movimiento puede ser una de las mejores formas de combatir estos desafíos y mejorar la calidad de vida durante el tratamiento.

Investigadores del Centro Integral de Cáncer Sylvester de la Universidad de Miami revisaron 21 estudios que involucraron a 3.000 mujeres que estaban recibiendo quimioterapia por cáncer de mama.

Sus hallazgos --publicados recientemente en The Lancet Healthy Longevity -- ofrecen evidencia de que hacer ejercicio durante la fase activa de la quimio ayuda a los pacientes a sentirse mejor física y mentalmente cuando el cuerpo está bajo estrés.

Al mantenerse activos, los pacientes pueden proteger su cuerpo de algunos de los impactos más duros de sus ciclos de medicación.

"La quimioterapia genera estrés en todos los sistemas del cuerpo", dijo la autora principal LaShae Rolle, investigadora predoctoral en Sylvester. "La calidad de vida se convierte en un resultado central durante el tratamiento, no algo que se deba considerar solo después de que termina."

En los estudios, las mujeres a las que se les prescribieron programas estructurados de ejercicio durante el tratamiento obtuvieron mejoras significativas en calidad de vida en comparación con aquellas que recibieron solo la atención estándar. Los beneficios incluyeron mejoras en la salud física, emocional y mental.

Todo tipo de ejercicio -- aeróbico, de fuerza y de fuerza combinado aeróbico y de fuerza -- resultaron beneficiosos, según mostró el estudio.

Esta flexibilidad permite a los pacientes elegir actividades que se ajusten a sus niveles fluctuantes de energía en diferentes momentos de su ciclo de tratamiento.

Los investigadores señalaron que el ejercicio durante el tratamiento puede reducir la fatiga, mejorar el funcionamiento físico, apoyar la salud mental y el bienestar emocional, y ayudar a los pacientes a mantener su independencia.

Los expertos enfatizan que esto no se trata de correr maratones ni de exigir hasta el punto del agotamiento total. En cambio, se trata de encontrar una forma sostenible de mantener el cuerpo en movimiento.

"El ejercicio durante el tratamiento no debería resultar rígido ni intimidante", explicó la coautora Tracy Crane, directora de medicina del estilo de vida en Sylvester.

El factor más importante, señaló, es que la actividad sea segura, realista y adaptada a cada persona.

"Estos hallazgos son coherentes con las recomendaciones de la Sociedad Americana de Oncología Clínica", escribieron los autores. "Los clínicos deberían considerar recomendar tanto ejercicio aeróbico como ejercicio combinado de fuerza aeróbica."

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer ofrece guías detalladas sobre la actividad física y su papel en la prevención y recuperación del cáncer.

FUENTES: Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, comunicado de prensa, 25 de febrero de 2026; The Lancet Healthy Longevity, 25 de febrero de 2026