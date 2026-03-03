Salud

Retiran suplemento masculino de chocolate por un medicamento oculto para la disfunción eréctil

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 2 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Un producto de aumento masculino de chocolate está siendo retirado de las estanterías de las tiendas después de que las autoridades federales de salud descubrieran que contiene un medicamento con receta oculto.

La empresa -- USALESS.COM, con sede en Brooklyn, Nueva York -- está retirando su producto llamado Rhino Choco VIP 10X, según una alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

Las pruebas revelaron que el suplemento contiene Tadalafil, el principio activo del medicamento con receta Cialis, que se utiliza para tratar la disfunción eréctil. El medicamento no figuraba en la etiqueta del producto.

La retirada se refiere al suplemento de chocolate de 10 gramos y 12 piezas de la compañía, vendido en una caja negra con fecha de caducidad en octubre de 2027. El producto se vendía online y en tiendas minoristas.

El tadalafilo puede ser peligroso para algunas personas. Podría interactuar con medicamentos de nitratos y podría "reducir la presión arterial a niveles peligrosos", según la FDA.

Las personas con diabetes, hipertensión, colesterol alto o enfermedades cardíacas suelen tomar medicamentos con nitratos, lo que hace que el ingrediente oculto sea especialmente arriesgado.

"El producto ha sido retirado inmediatamente de nuestra tienda online hasta que estemos seguros de que el problema ha sido corregido", dijo USALESS.com.

Se les pide a quienes compraron el producto que dejen de usarlo y lo devuelvan a la tienda para recibir un reembolso completo.

Esta no es la primera advertencia sobre productos similares. En 2018, la FDA aconsejó a los consumidores no comprar ni usar productos de mejora masculina con la marca "Rhino" tras informes de medicamentos ocultos y problemas de salud.

Los consumidores que tengan preguntas pueden llamar al 800-872-5377 o enviar un correo electrónico a 409749@email4pr.com.

Más información

Drugs.com tiene más información sobre el tadalafilo.

FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EE. UU., 27 de febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Dayretiransuplementomasculinodechocolateporunmedicamentoocultoparaladisfuncionerectil

Últimas Noticias

Cómo el cerebro puede prever situaciones en el futuro cercano y anticipar riesgos, según un estudio

Investigaciones científicas recientes demuestran que la mente utiliza experiencias previas y señales del entorno para anticipar posibles escenarios, permitiendo a las personas tomar decisiones más seguras y adaptativas en la vida cotidiana

Cómo el cerebro puede prever

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: las temperaturas y precipitaciones según el pronóstico trimestral

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que amplias regiones del país enfrentarán marcas térmicas medias superiores a la normal durante marzo, abril y mayo

Cómo será el otoño 2026

Bebidas con electrolitos: qué son y por qué su consumo genera debate entre los expertos

Diversos estudios recientes y especialistas advierten sobre los riesgos para la salud de una ingesta cotidiana. En qué casos se recomienda y qué tener en cuenta al sumarlos a la dieta

Bebidas con electrolitos: qué son

Qué alimentos contienen vitamina A

El nutriente, presente en una gran productos de origen animal y vegetal, ofrece decenas de beneficios para el organismo. Qué tener en cuenta

Qué alimentos contienen vitamina A

Cómo el orden de nacimiento de los hermanos impacta en la personalidad

La neuropsicóloga Lucía Crivelli explicó en Infobae en Vivo cómo las posiciones en la familia influyen en la formación del carácter y los riesgos de las etiquetas

Cómo el orden de nacimiento
DEPORTES
Volea desde afuera del área:

Volea desde afuera del área: el golazo con el que Independiente Rivadavia abrió el marcador ante River Plate por el Torneo Apertura

Tras ganar la Recopa, Lanús vendió a Rodrigo Castillo al Fluminense: la impactante cifra en la que se cerró la operación

Racing inauguró una nueva escuela en Avellaneda para 350 alumnos

“Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y yo me retiré por elección”, la mirada de Nani sobre el retiro y la vigencia de Cristiano Ronaldo

La fuerte reacción de Álvaro Arbeloa tras la expulsión de Mastantuono en el Real Madrid: preocupación por el informe del árbitro

TELESHOW
Guillermo Francella recordó una divertida

Guillermo Francella recordó una divertida anécdota familiar que terminó mal: “Me enojé con él”

Quién fue el primer eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Sabrina Rojas abrió la cajita de preguntas en su Instagram y sorprendió al responder si está sola

Wanda Nara habría firmado un contrato millonario para dedicarse a un nuevo rubro: “Dentro de muy poquito”

Griselda Siciliani habría comenzando un romance con Dante Spinetta: “Lo vieron ingresar al edificio de ella”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU instó a sus ciudadanos

EEUU instó a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente más de una docena de países de Medio Oriente

Un ataque de insurgentes en Sudán del Sur deja al menos 169 muertos en una aldea remota

Así se gestó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán: la Unidad 8.200 y cámaras hackeadas en Teherán

Irán, en primera persona: el desgarrador relato de Samira Susmann, ex detenida del régimen y residente en Argentina

Cómo el conflicto en Irán paralizó un mercado cripto de 11.000 millones de dólares