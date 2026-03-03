Retiran suplemento masculino de chocolate por un medicamento oculto para la disfunción eréctil

LUNES, 2 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Un producto de aumento masculino de chocolate está siendo retirado de las estanterías de las tiendas después de que las autoridades federales de salud descubrieran que contiene un medicamento con receta oculto.

La empresa -- USALESS.COM, con sede en Brooklyn, Nueva York -- está retirando su producto llamado Rhino Choco VIP 10X, según una alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

Las pruebas revelaron que el suplemento contiene Tadalafil, el principio activo del medicamento con receta Cialis, que se utiliza para tratar la disfunción eréctil. El medicamento no figuraba en la etiqueta del producto.

La retirada se refiere al suplemento de chocolate de 10 gramos y 12 piezas de la compañía, vendido en una caja negra con fecha de caducidad en octubre de 2027. El producto se vendía online y en tiendas minoristas.

El tadalafilo puede ser peligroso para algunas personas. Podría interactuar con medicamentos de nitratos y podría "reducir la presión arterial a niveles peligrosos", según la FDA.

Las personas con diabetes, hipertensión, colesterol alto o enfermedades cardíacas suelen tomar medicamentos con nitratos, lo que hace que el ingrediente oculto sea especialmente arriesgado.

"El producto ha sido retirado inmediatamente de nuestra tienda online hasta que estemos seguros de que el problema ha sido corregido", dijo USALESS.com.

Se les pide a quienes compraron el producto que dejen de usarlo y lo devuelvan a la tienda para recibir un reembolso completo.

Esta no es la primera advertencia sobre productos similares. En 2018, la FDA aconsejó a los consumidores no comprar ni usar productos de mejora masculina con la marca "Rhino" tras informes de medicamentos ocultos y problemas de salud.

Los consumidores que tengan preguntas pueden llamar al 800-872-5377 o enviar un correo electrónico a 409749@email4pr.com.

