La terapia hormonal puede ser innecesaria para algunos pacientes con cáncer de próstata

LUNES, 2 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Algunos hombres que se han sometido a cirugía por cáncer de próstata probablemente puedan saltarse la terapia de supresión hormonal sin causar daño, según un nuevo estudio.

Los hombres suelen recibir radioterapia y terapia hormonal tras una cirugía de cáncer de próstata para reducir el riesgo de que su cáncer vuelva a aparecer.

Sin embargo, la terapia hormonal parece aportar poco beneficio de supervivencia para la mayoría de estos hombres, informaron los investigadores el 26 de febrero en The Lancet.

"Nuestros hallazgos muestran que, para la mayoría de los hombres con niveles detectables pero bajos de antígeno prostático específico (PSA por sus siglas en inglés) tras una cirugía para extirpar la próstata, la radioterapia postoperatoria es muy eficaz por sí sola", afirmó el investigador principal , el Dr. Amar Kishan, vicepresidente ejecutivo de oncología radioterápica en la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA.

"Al omitir de forma segura la terapia hormonal en estos pacientes, podemos ahorrarles meses de tratamiento que podrían afectar sustancialmente a su calidad de vida sin prolongar la supervivencia", dijo en un comunicado de prensa.

La terapia hormonal bloquea la producción de testosterona, que alimenta el crecimiento de algunos cánceres de próstata, según los investigadores en notas de fondo.

Se ha demostrado que el tratamiento "mejora los resultados cuando se combina con radioterapia en hombres cuya próstata sigue intacta", dijo Kishan. "Sin embargo, si tiene un beneficio similar para los hombres que reciben radioterapia tras una cirugía previa sigue sin estar claro."

La terapia hormonal también conlleva efectos secundarios significativos para los hombres, incluyendo fatiga severa, sofocos, disfunción sexual, aumento de peso, pérdida ósea y mayor riesgo de enfermedades cardíacas, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 6.000 hombres que participaron en seis ensayos clínicos comparando la radioterapia sola con la radiación combinada con terapia hormonal a corto o largo plazo.

Los resultados mostraron que aproximadamente el mismo porcentaje de hombres vivían después de 10 años, recibieran o no terapia hormonal - alrededor del 84%.

Los investigadores también descubrieron que extender la terapia hormonal a corto plazo a largo plazo no mejoró aún más la supervivencia, pero sí redujo modestamente el riesgo de que el cáncer se propague a otras partes del cuerpo.

Sin embargo, los hombres con niveles más altos de PSA sí mostraron mejoras modestas en la supervivencia, lo que sugiere que la terapia hormonal podría ser beneficiosa para ellos. El PSA (antígeno prostático) lo produce la glándula prostática, y niveles elevados pueden ser señal de cáncer de próstata.

"Nuestro objetivo siempre es tratar el cáncer minimizando los daños", dijo Kishan. "Este estudio nos ayuda a avanzar hacia una atención más personalizada para hombres con cáncer de próstata. Identificando mejor quiénes se benefician realmente de la terapia hormonal, podemos hacer el tratamiento más inteligente, reducir intervenciones innecesarias y centrarnos en mejorar el bienestar general de los pacientes."

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el tratamiento del cáncer de próstata.

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 26 de febrero de 2026