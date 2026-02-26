Salud

Se espera que casi 6 de cada 10 mujeres desarrollen enfermedades cardíacas

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 25 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Casi 6 de cada 10 mujeres en EE. UU. tendrán algún tipo de enfermedad cardíaca durante los próximos 25 años, una tendencia impulsada por el aumento de las tasas de hipertensión, según un nuevo informe de la American Heart Association.

Casi el 60% de las mujeres podrían tener hipertensión para 2050, frente a aproximadamente el 50% en 2020, según los resultados publicados hoy en la revista Circulation.

"Una de cada tres mujeres morirá por enfermedad cardiovascular -- quizá sea tu abuela, tu madre o tu hija", dijo la autora principal , la Dra. Karen Joynt Maddox, profesora de medicina y salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis.

"Además, más de 62 millones de mujeres en EE. UU. viven con algún tipo de enfermedad cardiovascular, lo que conlleva un precio de al menos 200.000 millones de dólares anuales", dijo en un comunicado de prensa. "Nuestras estimaciones indican que si seguimos en la senda actual, estas cifras crecerán sustancialmente en los próximos 25 a 30 años."

Utilizando datos federales de salud, los investigadores estiman que, además del aumento de las tasas de hipertensión:

Más del 25% de las mujeres tendrán diabetes, frente a aproximadamente el 15% actualmente. Más del 60% de las mujeres tendrán obesidad, frente a aproximadamente el 44% actual.

Esta tendencia afectará incluso a las generaciones más jóvenes, según los investigadores.

Se proyecta que casi el 32% de las niñas entre 2 y 19 años desarrollarán obesidad para 2050. Probablemente esto se deba a que más del 60% de las niñas no hacen suficiente ejercicio y más de la mitad tienen una dieta pobre, según los investigadores.

Estos problemas crónicos de salud aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, ritmos cardíacos anormales y accidentes cerebrovasculares.

"Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en las mujeres y siguen siendo su principal riesgo para la salud en general", declaró la Dra. Stacey Rosen, presidenta voluntaria de la American Heart Association, en un comunicado de prensa.

"Aunque mucha gente pueda pensar que estas condiciones como la hipertensión solo ocurren en mujeres mayores, sabemos que no es así", afirmó. "Sabemos que los factores que contribuyen a las enfermedades cardíacas y al ictus comienzan temprano en la vida, incluso entre mujeres y niñas jóvenes."

Calificó estas tendencias como especialmente preocupantes.

"Indica que estarán enfrentándose a problemas crónicos de salud durante la mayor parte de sus vidas", dijo Rosen.

Los resultados también proyectaron crecientes disparidades entre mujeres de color:

La hipertensión aumentará más entre las mujeres hispanas, con un aumento de más de un 15%. La obesidad aumentará más entre las mujeres asiáticas, con un aumento de casi un 26%. Las mujeres negras seguirán teniendo las tasas más altas de hipertensión (70%), obesidad (71%) y diabetes (28%), todas ellas afectando a la salud del corazón. Aproximadamente el 40% de las niñas negras tendrán obesidad para 2050.

"El impacto es aún mayor entre quienes experimentan determinantes sociales adversos de la salud, como la pobreza, la baja alfabetización, la residencia rural y otros factores de estrés psicosocial", dijo Rosen. "Identificar los tipos de tendencias descritas en este informe es fundamental para lograr cambios significativos que puedan revertir este rumbo."

Sin embargo, el informe trae buenas noticias.

Se espera que las tasas de colesterol alto disminuyan en casi todos los grupos de mujeres, según los investigadores. El equipo también proyecta mejoras en hábitos como comer sano, hacer más ejercicio y dejar de fumar.

Según la asociación, hasta el 80% de las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares pueden prevenirse mediante conductas saludables.

"La forma más eficiente, eficaz y menos costosa de reducir la prevalencia y el impacto de las enfermedades cardiovasculares es mediante la prevención", dijo Joynt Maddox.

"Sin embargo, estas proyecciones indican que nuestros esfuerzos actuales de prevención son insuficientes, especialmente para las mujeres racializadas y las mujeres más jóvenes", añadió. "En el informe, hemos identificado varias consideraciones para mejorar la prevención, el tratamiento y la atención sostenida a lo largo de toda la vida para todas las mujeres."

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre los 8 esenciales de la vida.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana del Corazón, 25 de enero de 2026

Lo que Punch, el mono viral del peluche, puede decirnos de las madres

La historia viral de un macaco apartado por su madre vuelve visible una pregunta clave: qué ocurre en la constitución psíquica cuando el primer vínculo no sostiene y la falta de investidura materna marca el comienzo de una ausencia que puede acompañar toda la vida

Lo que Punch, el mono

Día Mundial del Pistacho: todos los beneficios para la salud respaldados por la ciencia

Considerado el “oro verde” de la alimentación saludable, este fruto seco suma cada vez más adeptos por sus múltiples aportes al organismo. Cómo su consumo regular puede mejorar la salud cardiovascular, controlar el peso y brindar protección antioxidante

Día Mundial del Pistacho: todos

Alerta por el deterioro del bienestar de adultos jóvenes: qué halló un informe global sobre salud mental

El relevamiento analizó las respuestas de más de un millón de personas en 85 países. Los cuatro factores clave detrás del fenómeno

Alerta por el deterioro del

Aire limpio interior clave para prevenir ataques de asma

Healthday Spanish

Healthday Spanish

Aire limpio interior clave para

Comer sano en la mediana edad puede reducir el riesgo de deterioro cerebral, según un estudio

Healthday Spanish

Healthday Spanish

Comer sano en la mediana
“Cada auto, todas las curvas”:

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

La confesión de un “europibe” que es seguido por Scaloni para la selección argentina: “Soy de Boca y me encanta la Bombonera”

San Martín de San Juan y Deportivo Morón se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

La impactante herida que sufrió el héroe del Atalanta por la patada en la cabeza que propició su remontada en la Champions

El camino de los sueños

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

¿Cuánto dura una sesión de

¿Cuánto dura una sesión de psicoanálisis? ¿Cinco minutos está bien?

De la crónica al confesionario, un curioso acercamiento al mundo de la psicodelia hoy

El dictador norcoreano Kim Jong-un amenazó con “destruir completamente” a Corea del Sur si percibe intimidaciones de Seúl

Un documental revive la leyenda de “Dr. J”, el superhéroe negro que cambió la historia del basquetbol

Aduanas de Panamá responde a Venezuela y niega apertura indebida de valija diplomática