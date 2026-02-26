Comer sano en la mediana edad puede reducir el riesgo de deterioro cerebral, según un estudio

MIÉRCOLES, 25 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Lo que tienes en la agenda hoy puede afectar al envejecimiento de tu cerebro en la tercera edad, según un nuevo estudio.

Las personas de mediana edad que comen sano tienen un menor riesgo de deterioro cerebral en la vejez, informaron los investigadores el 23 de febrero en JAMA Neurology.

La dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH ), que es saludable para el corazón, ofrecía la mejor protección para la salud cerebral, pero los resultados mostraron que los patrones de alimentación destinados a reducir el azúcar en sangre o la inflamación también disminuían el riesgo de deterioro cognitivo.

"Un mayor consumo de verduras, pescado y un consumo moderado de vino contribuyeron a las asociaciones observadas, mientras que las carnes rojas y procesadas, las patatas fritas y las bebidas azucaradas se asociaron con una menor cognición", concluyó el equipo de investigación liderado por el investigador principal Dr. Kjetil Bjornevik, profesor adjunto de epidemiología y nutrición en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

"Estos hallazgos sugieren que una dieta saludable puede beneficiar la salud cognitiva en el futuro", escribió el equipo.

Para el nuevo estudio, los investigadores agruparon datos de tres grandes estudios que monitorizan la salud a lo largo de la vida de enfermeras y profesionales sanitarios. Más de 159.000 personas fueron incluidas en este análisis.

El equipo de investigación calificó a cada participante según qué tan bien se ajustaba su dieta reportada a seis patrones de alimentación saludable diferentes, incluyendo la dieta DASH, el Índice de Dietas Saludables a Base de Plantas, el Índice de Dieta Planetaria y el Índice Alternativo de Alimentación Saludable 2010.

Esas puntuaciones de la dieta se compararon entonces con el funcionamiento del cerebro de una persona en la vejez, según lo informado por cada participante.

Los resultados mostraron que la dieta DASH protegía mejor la salud cerebral.

Las personas cuyo patrón alimenticio seguía más de cerca la dieta DASH tenían un 41% menos de riesgo de deterioro cerebral, en comparación con aquellas cuyo consumo menos seguía DASH.

En particular, una puntuación más alta en la dieta DASH entre los 45 y los 54 años mostró la asociación más fuerte con un envejecimiento cerebral saludable, encontraron los investigadores.

"Cuando hablas de personas de esta edad, es casi una conclusión inevitable que piensan: 'Bueno, a medida que envejeces, pierdes la memoria, no piensas tan rápido, tienes niebla mental y no puedes hacer nada porque viene con la edad'", dijo Stephanie Schiff, dietista titulada y nutricionista en Northwell Health en Huntington, Nueva York.

"Así que es realmente emocionante ver que hay un estudio de Harvard que dice: 'Espera un momento, si comes de la manera adecuada, si sigues una dieta DASH, entonces hay formas de mejorar tu memoria, tu función cognitiva, tu atención, tu lenguaje, tu función ejecutiva'", añadió Schiff, que no participó en el estudio.

Otras dietas saludables también redujeron el riesgo de deterioro cerebral en un 24%, hasta un 11%, según el estudio.

Las verduras, frutas, pescado, vino, té y aderezos para ensaladas se asociaron con un mejor envejecimiento cerebral, según los investigadores. Patatas fritas, carnes rojas y procesadas, huevos, bebidas azucaradas y dulces estaban relacionados con un envejecimiento cerebral más grave.

A Schiff no le sorprendió que la dieta DASH proporcionara grandes beneficios cerebrales.

"Solo puede haber beneficios en seguir la dieta DASH, que es una dieta saludable para el corazón. La razón por la que es genial es porque al mantener tu corazón sano, en realidad mantienes tu cerebro sano", dijo.

El énfasis de la dieta en reducir la presión arterial probablemente explica gran parte de su beneficio para el envejecimiento cerebral, dijo Schiff.

La hipertensión daña los vasos sanguíneos, incluidos los que alimentan el cerebro, dijo Schiff.

"Si no tienes la cantidad adecuada de sangre en el cerebro, puedes sufrir daños ahí. Si no tienes suficiente oxígeno, habrá daños en nuestras células cerebrales, y eso puede provocar una disminución de la cognición, una disminución de la memoria y potencialmente un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer", dijo Schiff.

Más información

La Universidad de Washington tiene más información sobre el envejecimiento cerebral saludable.

FUENTES: JAMA Neurology, 23 de febrero de 2026; Stephanie Schiff, dietista titulada y nutricionista, Northwell Health, Huntington, Nueva York