El alta el mismo día es segura para algunos pacientes con reemplazo de válvulas cardíacas

LUNES, 23 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Algunas personas que se someten a un reemplazo de válvula cardíaca podrían poder salir del hospital el mismo día, según un nuevo estudio.

Las personas que fueron dadas de alta el mismo día que su reemplazo de válvula cardíaca tuvieron resultados similares a los de quienes eran elegibles para el alta el mismo día pero permanecieron hospitalizadas por motivos de salud, informaron investigadores en una reunión de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en Múnich, Alemania.

Estos pacientes recibieron una implantación transcatéter de la válvula aórtica (TAVI), un procedimiento mínimamente invasivo que reemplaza una válvula cardíaca mediante un catéter que se sube por la arteria femoral en la ingle hasta el corazón.

"El alta al día siguiente tras TAVI se ha vuelto cada vez más popular gracias a los avances tecnológicos y la optimización de las vías de atención", dijo el investigador Dr. Krishnarpan Chatterjee, cardiólogo del Hospital Universitario James Cook en Middlesbrough, Reino Unido.

"La alta el mismo día es el siguiente paso", dijo Chatterjee en un comunicado de prensa. "Se ha demostrado que esto es seguro en una cohorte altamente seleccionada de pacientes."

Para el estudio, los investigadores revisaron los registros de 790 pacientes que se sometieron a una TAVI entre junio de 2018 y diciembre de 2024.

De esos pacientes, 279 (35%) fueron considerados elegibles durante el cribado inicial para el alta el mismo día porque no tenían una enfermedad cardíaca significativa y contaban con alguien que pudiera apoyarlos en casa la noche siguiente al procedimiento.

Sin embargo, solo 160 (57%) de los pacientes elegibles para el alta el mismo día terminaron marchándose según lo previsto. Los médicos decidieron mantener el resto en el hospital porque tenían alteraciones en el ritmo cardíaco, problemas de vasos sanguíneos u otros problemas de salud.

La edad media de quienes fueron dados de alta el mismo día del procedimiento fue de 80 años, según los investigadores.

Los resultados mostraron que quienes recibieron el alta el mismo día tuvieron tasas de mortalidad similares a las de quienes acabaron ingresando en el hospital: 1,8% frente a 0,8% tras 30 días.

Además, tenían aproximadamente la misma probabilidad de acabar de nuevo ingresada en el hospital por otros problemas de salud en un mes, según descubrieron los investigadores.

"Con una selección cuidadosa, hemos demostrado que alrededor de 1 de cada 5 pacientes puede ser dado de alta con éxito el mismo día que sus procedimientos TAVI de caso diurno, sin mayor riesgo de resultados adversos", dijo Chatterjee.

"Esto es importante para los pacientes, ya que reduce el riesgo de complicaciones asociadas a la estancia hospitalaria, como infecciones o delirium", afirmó. "También está asociada a una reducción del uso de recursos sanitarios. Se justifican estudios adicionales sobre el alta el mismo día tras el TAVI de un caso diurno."

Chatterjee presentó el nuevo estudio el jueves en la reunión del ESC.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre TAVI.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Europea de Cardiología, 19 de febrero de 2026