Uno de cada cinco niños en EE. UU. es obeso, según un estudio.

VIERNES, 20 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- La obesidad afecta a 1 de cada 5 niños en EE. UU., según un nuevo estudio.

Aproximadamente el 20% de los niños estadounidenses entre 2 y 19 años tienen obesidad, según informan los investigadores el 10 de febrero en JAMA Network Open.

"En 2024, el exceso de sobrepeso y obesidad juvenil siguieron siendo muy prevalentes entre los jóvenes en Estados Unidos", escribió el equipo de investigación liderado por el Dr. William Heerman, pediatra del Vanderbilt University Medical Center en Nashville, Tennessee.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 6 millones de niños recogidos por ocho redes de investigación clínica en 2024.

Los resultados mostraron que alrededor del 27% de los niños de 2 a 5 años y poco menos del 39% de los adolescentes y adultos jóvenes tenían sobrepeso u obesidad.

En total, el 9% de los adolescentes y jóvenes adultos eran gravemente obesos.

Entre los adolescentes, se encontró un peso saludable en:

59% de los jóvenes blancos 52% de los jóvenes negros 50% de los jóvenes indígenas americanos/nativos de Alaska 49% de los jóvenes hispanos 47% de los jóvenes nativos hawaianos/isleños del Pacífico

"Estos resultados demuestran la distribución desigual de la obesidad y la obesidad grave entre los jóvenes en EE. UU. y subrayan la necesidad de tratamientos continuos, prevención e intervenciones de salud pública para reducir el exceso de adiposidad en los jóvenes", concluyó el estudio.

Los niños con obesidad tienen un mayor riesgo de asma, hipertensión, enfermedad hepática grasa, enfermedades cardíacas, depresión y dolor articular, según la Cleveland Clinic.

FUENTE: JAMA Network Open, 10 de febrero de 2026

