La 'intuición' de los padres ayuda a los médicos a detectar y tratar enfermedades graves en los niños

VIERNES, 20 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los médicos harían bien en prestar atención a cualquier intuición que los padres puedan tener sobre la salud de sus hijos, según un nuevo estudio.

Nueve de cada diez veces, los niños estaban gravemente enfermos si sus padres tenían una preocupación clara o fuerte sobre su salud, informaron los investigadores el 17 de febrero en JAMA Network Open.

De hecho, preguntar si un padre está preocupado funciona mejor para identificar a los niños gravemente enfermos que preguntas de salud completas centradas en los síntomas, según los investigadores.

"La preocupación parental es una señal de advertencia importante", dijo la investigadora principal , la Dra. Hilla Pöyry, especialista en pediatría de la Universidad de Oulu en Finlandia.

"Si un padre está preocupado por el estado de su hijo que enferma repentinamente, el niño debe tener la oportunidad de ser evaluado por un médico", dijo Pöyry en un comunicado de prensa. "Un padre preocupado no debería quedarse solo para hacer una evaluación remota del estado de su hijo."

Para el estudio, los investigadores siguieron a casi 2.400 niños y adolescentes tratados en urgencias del Hospital Universitario de Oulu. Los padres completaron un extenso cuestionario de 36 ítems como parte del tratamiento de sus hijos.

Aproximadamente 1 de cada 4 niños tenía una enfermedad grave que requirió cuidados intensivos, cirugía o una estancia hospitalaria prolongada, según el estudio.

El objetivo era ver si el cuestionario digital podía ser una buena herramienta para que los padres evaluaran la salud de un niño enfermo en casa antes de ir a urgencias.

Sin embargo, el cuestionario no fue lo suficientemente preciso como para sustituir una visita a urgencias, especialmente si un progenitor ya estaba preocupado por la salud de su hijo.

"Nuestros resultados muestran que estas herramientas requieren una validación cuidadosa y aún no sustituyen la evaluación de un profesional sanitario", dijo Pöyry.

Los investigadores encontraron que los ítems del cuestionario relacionados con la preocupación parental eran la mejor manera de detectar a los niños con mayor riesgo de enfermedad grave.

Una sola pregunta identificó con precisión al 91% de los niños que resultaron estar muy enfermos: "Como padre, ¿qué tan preocupado estás por la salud de tu hijo en este momento?"

"Aunque un padre no siempre pueda describir los síntomas del niño con detalle o precisión, reconoce muy bien una enfermedad grave cuando se le hace una simple pregunta basada en preocupaciones", dijo Pöyry.

Sin embargo, estas preguntas de "intuición" no eran muy buenas para descartar casos en los que un niño no estuviera enfermo, según el estudio.

La pregunta con mejor desempeño -- "¿Crees que tu hijo está especialmente enfermo o que algo va gravemente mal?" -- identificó a los niños sanos solo alrededor del 73% de las veces.

La pregunta de preocupación parental identificaba a niños sanos solo el 18% de las veces, a pesar de lo bien que funcionaba para detectar a niños que realmente estaban enfermos.

"Aunque la preocupación parental es una señal de alerta importante, debe interpretarse junto con la evaluación clínica para evitar una escalada innecesaria de la atención", concluyó el equipo de investigación en su artículo.

La Academia Americana de Pediatría tiene más información sobre cuándo un niño necesita servicios médicos de emergencia.

