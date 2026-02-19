Salud

¿Quieres preservar la salud cerebral? Involúcrate en una búsqueda de conocimiento para toda la vida

Healthday Spanish

Guardar

MIÉRCOLES, 18 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- "Cualquiera que deje de aprender es mayor, ya sea con 20 u 80 años", dijo una vez el empresario estadounidense Henry Ford. "Quien siga aprendiendo, se mantiene joven."

Hay algo en eso, dice un nuevo estudio.

Las personas que se dedican a una búsqueda de aprendizaje de por vida tienen un menor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, así como un envejecimiento cerebral más lento, según informan investigadores en la revista Neurology.

Las personas con mayor nivel de aprendizaje a lo largo de la vida tuvieron el inicio del Alzheimer retrasado en cinco años, en comparación con aquellas con la menor cantidad, encontraron los investigadores.

También desarrollaron un leve deterioro cognitivo siete años después, según mostró el estudio.

En general, las puntuaciones más altas en enriquecimiento a lo largo de la vida se relacionaron con un 38% menos de riesgo de Alzheimer y un 36% menor de riesgo de deterioro cognitivo leve.

"Nuestro estudio analizó el enriquecimiento cognitivo desde la infancia hasta la edad adulta, centrándose en actividades y recursos que estimulan la mente", dijo Andrea Zammit, investigadora principal y profesora adjunta de psiquiatría y ciencias del comportamiento en el Rush University Medical Center de Chicago, en un comunicado de prensa.

"Nuestros hallazgos sugieren que la salud cognitiva en la vida adulta está fuertemente influida por la exposición de por vida a entornos intelectualmente estimulantes", afirmó.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a más de 1.900 personas libres de demencia con una edad media de 80 años durante unos ocho años.

Los participantes rellenaron encuestas sobre su capacidad intelectual y aprendizaje en diferentes etapas de sus vidas:

El enriquecimiento inicial antes de los 18 años se centraba en que te leyeran y leyeran libros; tener periódicos y atlas en casa; y estudiando un idioma extranjero durante más de cinco años. El enriquecimiento de mediana edad incluía el nivel de ingresos a los 40 años; recursos domésticos como suscripciones a revistas o carnés de biblioteca; y la frecuencia de visitas a museos o bibliotecas. El enriquecimiento en la vida adulta, que comenzó a una edad media de 80 años, incluyó lectura, escritura, juegos y ingresos totales para la jubilación.

Durante el estudio, 551 personas desarrollaron Alzheimer y 719 desarrollaron un leve deterioro cognitivo, un precursor de la demencia.

Entre quienes han recibido el mayor nivel de enriquecimiento a lo largo de su vida, el 21% desarrolló Alzheimer.

En comparación, el 34% de quienes tenían el nivel de enriquecimiento más bajo desarrollaron Alzheimer, encontraron los investigadores.

Las personas con el mayor enriquecimiento a lo largo de la vida desarrollaron Alzheimer a los 94 años de media, en comparación con 88 de las que tenían el nivel más bajo.

Del mismo modo, quienes tuvieron mayor enriquecimiento a lo largo de la vida desarrollaron un leve deterioro cognitivo a los 85, frente a 78 para los que tuvieron el nivel más bajo.

Las personas con mayor aprendizaje a lo largo de la vida conservaron su memoria y sus habilidades de pensamiento incluso si experimentaron cambios cerebrales tempranos relacionados con el Alzheimer, encontraron los investigadores.

"Nuestros hallazgos son alentadores, sugiriendo que participar de forma constante en una variedad de actividades mentalmente estimulantes a lo largo de la vida puede marcar la diferencia en la cognición", dijo Zammit. "Las inversiones públicas que amplían el acceso a entornos enriquecedores, como bibliotecas y programas de educación temprana diseñados para despertar un amor por el aprendizaje a lo largo de toda la vida, pueden ayudar a reducir la incidencia de la demencia."

Más información

La AARP ofrece más información sobre formas de preservar la salud cerebral.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 11 de febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

El estrés escolar a los 15 años puede dejar cicatrices de salud mental a largo plazo

Healthday Spanish

El estrés escolar a los

El dolor impulsa la depresión posparto, según una reseña

Healthday Spanish

El dolor impulsa la depresión

'Ropa inteligente': la próxima frontera en el seguimiento de la condición física, según un estudio.

Healthday Spanish

'Ropa inteligente': la próxima frontera

Los plátanos de una zona minera de vertido de hace una década en Brasil pueden ser inseguros, según una investigación

Healthday Spanish

Los plátanos de una zona

Por qué el gusto cambia con la edad y qué habitos lo modifican

Factores como la higiene bucal, el consumo de tabaco y los tratamientos médicos alteran la sensibilidad gustativa. Cuáles son las rutinas saludables que recomiendan los expertos

Por qué el gusto cambia
DEPORTES
ATP 500 de Río: Juan

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

El simulacro de largada de la F1 que abrió el debate: la razón detrás de la baja velocidad y las “sirenas” en los autos

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

Con diez jugadores, Argentinos Juniors venció 1-0 a Barcelona SC en Ecuador por la Fase II de la Copa Libertadores

TELESHOW
Grego Rossello relató cómo fue

Grego Rossello relató cómo fue su cita fallida con una joven en el campo: “Pensé que era una escapada romántica”

Comenzó BTV, el programa de Beto Casella en América tras su salida de Bendita: “La felicidad va a ser nuestra marca”

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York

Emilia Mernes resumió su paso por Nueva York a puro glamour, arte y brillos: “Agradecida por esta hermosa semana”

Alejandra Maglietti habló del incendio de la fábrica de su pareja en Ezeiza: “Fue una situación tan traumática”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador inaugura el primer

El Salvador inaugura el primer observatorio astronómico remoto de Centroamérica

El frío, el hielo y el misterio del ARN: cuáles son los experimentos que buscan conocer el origen de la vida

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

La Casa Blanca exige cambios drásticos en Cuba: “El régimen está cayendo”

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero