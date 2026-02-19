¿Quieres preservar la salud cerebral? Involúcrate en una búsqueda de conocimiento para toda la vida

MIÉRCOLES, 18 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- "Cualquiera que deje de aprender es mayor, ya sea con 20 u 80 años", dijo una vez el empresario estadounidense Henry Ford. "Quien siga aprendiendo, se mantiene joven."

Hay algo en eso, dice un nuevo estudio.

Las personas que se dedican a una búsqueda de aprendizaje de por vida tienen un menor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, así como un envejecimiento cerebral más lento, según informan investigadores en la revista Neurology.

Las personas con mayor nivel de aprendizaje a lo largo de la vida tuvieron el inicio del Alzheimer retrasado en cinco años, en comparación con aquellas con la menor cantidad, encontraron los investigadores.

También desarrollaron un leve deterioro cognitivo siete años después, según mostró el estudio.

En general, las puntuaciones más altas en enriquecimiento a lo largo de la vida se relacionaron con un 38% menos de riesgo de Alzheimer y un 36% menor de riesgo de deterioro cognitivo leve.

"Nuestro estudio analizó el enriquecimiento cognitivo desde la infancia hasta la edad adulta, centrándose en actividades y recursos que estimulan la mente", dijo Andrea Zammit, investigadora principal y profesora adjunta de psiquiatría y ciencias del comportamiento en el Rush University Medical Center de Chicago, en un comunicado de prensa.

"Nuestros hallazgos sugieren que la salud cognitiva en la vida adulta está fuertemente influida por la exposición de por vida a entornos intelectualmente estimulantes", afirmó.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a más de 1.900 personas libres de demencia con una edad media de 80 años durante unos ocho años.

Los participantes rellenaron encuestas sobre su capacidad intelectual y aprendizaje en diferentes etapas de sus vidas:

El enriquecimiento inicial antes de los 18 años se centraba en que te leyeran y leyeran libros; tener periódicos y atlas en casa; y estudiando un idioma extranjero durante más de cinco años. El enriquecimiento de mediana edad incluía el nivel de ingresos a los 40 años; recursos domésticos como suscripciones a revistas o carnés de biblioteca; y la frecuencia de visitas a museos o bibliotecas. El enriquecimiento en la vida adulta, que comenzó a una edad media de 80 años, incluyó lectura, escritura, juegos y ingresos totales para la jubilación.

Durante el estudio, 551 personas desarrollaron Alzheimer y 719 desarrollaron un leve deterioro cognitivo, un precursor de la demencia.

Entre quienes han recibido el mayor nivel de enriquecimiento a lo largo de su vida, el 21% desarrolló Alzheimer.

En comparación, el 34% de quienes tenían el nivel de enriquecimiento más bajo desarrollaron Alzheimer, encontraron los investigadores.

Las personas con el mayor enriquecimiento a lo largo de la vida desarrollaron Alzheimer a los 94 años de media, en comparación con 88 de las que tenían el nivel más bajo.

Del mismo modo, quienes tuvieron mayor enriquecimiento a lo largo de la vida desarrollaron un leve deterioro cognitivo a los 85, frente a 78 para los que tuvieron el nivel más bajo.

Las personas con mayor aprendizaje a lo largo de la vida conservaron su memoria y sus habilidades de pensamiento incluso si experimentaron cambios cerebrales tempranos relacionados con el Alzheimer, encontraron los investigadores.

"Nuestros hallazgos son alentadores, sugiriendo que participar de forma constante en una variedad de actividades mentalmente estimulantes a lo largo de la vida puede marcar la diferencia en la cognición", dijo Zammit. "Las inversiones públicas que amplían el acceso a entornos enriquecedores, como bibliotecas y programas de educación temprana diseñados para despertar un amor por el aprendizaje a lo largo de toda la vida, pueden ayudar a reducir la incidencia de la demencia."

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 11 de febrero de 2026