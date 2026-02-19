Salud

La luz artificial nocturna prolonga la temporada de alergias respiratorias en las ciudades, advierte un estudio

El trabajo, basado en datos recolectados en distintas urbes, muestra que la alteración de los ritmos naturales en especies vegetales y la mayor duración del polen determinan un incremento en los síntomas

Guardar
La contaminación lumínica altera los
La contaminación lumínica altera los ciclos de robles, arces y otras plantas, lo que adelanta y retrasa la polinización en entornos urbanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz artificial nocturna está prolongando la temporada de polen en áreas urbanas del noreste de Estados Unidos y aumentando la exposición a alérgenos respiratorios, según un estudio publicado en PNAS Nexus.

El equipo de investigación, dirigido por Lin Meng y Brandt Geist de la Universidad de Vanderbilt, analizó datos de polen de 12 estaciones de monitoreo en ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia, así como en zonas rurales de la región. Los resultados revelan que la contaminación lumínica intensifica tanto el inicio temprano como la finalización tardía de la polinización, con efectos especialmente notables en los entornos urbanos.

Las conclusiones publicadas explican que la exposición a luz artificial nocturna altera los ritmos biológicos de plantas sensibles al fotoperiodo, incluyendo robles, abedules, arces y olmos. Esto provoca que se extenda de forma significativa la actividad polínica de árboles y pastos relacionados con la polinización anemófila en zonas urbanas. El mecanismo se debe a que la luz nocturna prolonga la percepción de “día” en las plantas, interfiriendo en las señales naturales que determinan el cese de la actividad reproductiva.

El polen está presente hasta
El polen está presente hasta 300 días anuales en ciudades con alta luz artificial nocturna, frente a 240 días en zonas rurales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el estudio, los efectos de la luz artificial nocturna sobre la fenología del polen se mantienen incluso tras considerar variables climáticas como temperatura y precipitación.

En las áreas urbanas más expuestas, el inicio de la temporada puede adelantarse casi 20 días respecto a zonas rurales. El total de los días anuales, en este sentido, puede llegar a superar los 290 o incluso 300 días en entornos con alta contaminación lumínica, mientras que en regiones rurales, la duración típica del periodo de polen oscila entre 200 y 240 días.

El análisis estadístico detalla que el 27% de los días dentro de la temporada de polen en entornos urbanos con luz artificial corresponden a exposición grave a alérgenos, frente al 17% en áreas rurales con baja contaminación lumínica.

Así mismo, los días con exposición leve o moderada también resultan más frecuentes en ciudades iluminadas, lo que implica una presencia prácticamente constante de polen durante todo el año para quienes viven en grandes urbes.

El 27% de los días
El 27% de los días de la temporada de polen en entornos urbanos corresponde a exposición grave a alérgenos respiratorios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este incremento en la duración e intensidad de la exposición puede repercutir directamente en la salud pública. Según los autores, la mayor proporción de días con niveles graves de alergenos incrementa el riesgo de desarrollar rinitis alérgica y puede agravar crisis de asma.

Además, los periodos de primavera y otoño, ya intensificados por los cambios climáticos, se ven extendidos, lo que plantea retos adicionales a los sistemas sanitarios y afecta la calidad de vida de personas con alergias respiratorias.

El estudio resalta la necesidad de reconocer la contaminación lumínica como un factor de riesgo para la alergia y la salud pública. Recomienda incluir el control de la iluminación artificial en las políticas urbanas mediante la instalación de luminarias protegidas, la reducción de las emisiones de luz azul y la selección de especies vegetales menos sensibles al fotoperiodo para los espacios verdes públicos. Estrategias de este tipo contribuirían a optimizar el diseño urbano y reducir la carga de enfermedades alérgicas en la población.

La exposición prolongada y elevada
La exposición prolongada y elevada a alérgenos aumenta el riesgo de rinitis alérgica y agrava el asma en la población urban - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas observaciones no se limitan a Estados Unidos. En ciudades de América Latina y España, donde la urbanización avanza y las tasas de alergias aumentan, la proliferación de contaminación lumínica podría replicar el patrón identificado en el noreste estadounidense.

Las políticas de iluminación y la selección de especies urbanas adaptadas podrían ser herramientas útiles para mitigar los efectos negativos sobre la salud en contextos urbanos similares. De este modo, los datos recogidos y analizados muestran que la presencia de luz artificial nocturna modifica los ciclos estacionales de las plantas y prolonga la exposición a polen en las ciudades.

La relación establecida entre la contaminación lumínica y el aumento en la gravedad de las alergias respiratorias confirma la importancia de integrar el control de la iluminación nocturna en la planificación urbana y las estrategias de salud pública.

Temas Relacionados

Contaminación lumínicaLuz artificial nocturnaPolenAlergias respiratoriasRinitis alérgicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Ni todos los días ni a la misma hora: cada cuánto es normal ir al baño, según una experta

La frecuencia intestinal varía ampliamente entre personas, advierte Xiao Jing Iris Wang, gastroenteróloga de Mayo Clinic. Por qué es esencial consultar ante modificaciones repentinas en estos hábitos y cómo identificar señales de alerta

Ni todos los días ni

Niebla mental: señales, causas frecuentes y cómo actuar a tiempo para evitar complicaciones

Especialistas advierten que este fenómeno suele estar relacionado con rutinas diarias, calidad del sueño y factores emocionales. Consejos para enfrentar la sensación de lentitud y recuperar el bienestar

Niebla mental: señales, causas frecuentes

Dolor de cuello: cómo aliviarlo con cambios simples en la rutina diaria, según expertos

Consejos prácticos de fisioterapeutas y médicos ayudan a restablecer la comodidad corporal y a promover hábitos que favorecen una recuperación efectiva ante tensiones musculares frecuentes

Dolor de cuello: cómo aliviarlo

Colación a media mañana: las razones detrás del impulso de comer fuera de horario, según los expertos

Factores ambientales, tipo de alimentos y patrones diarios abren interrogantes sobre cómo responde el organismo antes del almuerzo. Claves de expertos para elegir las mejores opciones

Colación a media mañana: las

El cerebro y la genética influyen más que la fuerza de voluntad en el control del peso, afirma un experto

El neuroendocrinólogo Giles Yeo, de la Universidad de Cambridge, explicó a The Times que la regulación del apetito y el metabolismo responde principalmente a procesos internos, desplazando el enfoque tradicional sobre la disciplina personal como principal herramienta

El cerebro y la genética
DEPORTES
Qué es el skimo, el

Qué es el skimo, el deporte que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

El error del árbitro que nadie advirtió en el gol anulado por falta del entrenador Israel Damonte que dio la vuelta al mundo

Ataja en el Real Madrid, jugó para España y fue citado por primera vez a la selección argentina

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

TELESHOW
Soledad Villamil: “La falta de

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

INFOBAE AMÉRICA

“No echo de menos esos

“No echo de menos esos días, pero estoy orgulloso de las películas”, afirmó Peter Jackson a 25 años de El Señor de los Anillos

La Justicia surcoreana sentenció a cadena perpetua por insurrección al ex presidente Yoon Suk Yeol

Hackers vinculados a China accedieron a datos confidenciales del gobierno italiano y robaron información de disidentes al régimen

La Justicia boliviana dictó 3 meses de prisión preventiva a la ex gerente de YPFB por usurpación de funciones

EEUU designó al nuevo enviado para el Tíbet y el régimen chino calificó la medida como una “injerencia en asuntos internos”