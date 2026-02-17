Salud

Los científicos encuentran un compuesto que podría acelerar la recuperación del jet lag

LUNES, 16 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Un equipo de científicos en Japón ha descubierto un compuesto que podría ayudar a restablecer el reloj interno del cuerpo, un hallazgo que podría conducir a mejores tratamientos para el desfase horario y los problemas de sueño relacionados con el trabajo por turnos.

El compuesto, llamado Mic-628, actúa directamente sobre el ritmo circadiano del cuerpo, el sistema interno que controla el sueño, la vigilia y otros patrones diarios.

Los investigadores descubrieron que Mic-628 activa un gen clave llamado Per1 que ayuda a mantener el reloj corporal en el horario.

En experimentos de laboratorio, Mic-628 se unió a una proteína llamada CRY1, que normalmente ralentiza los genes relacionados con el reloj. Al unirse a CRY1, el compuesto permitía que un grupo de proteínas volviera a activar Per1.

Esto hacía que el principal reloj del cuerpo en el cerebro, así como los relojes de órganos como los pulmones, se activaran juntos.

Un hallazgo llamativo: el cambio del reloj ocurría sin importar cuándo se entregara el compuesto. Esto diferencia a Mic-628 de los métodos actuales, como la fototerapia o la melatonina, que suelen depender de una sincronización muy precisa.

Para ver cómo podría funcionar esto en la vida real, los investigadores probaron Mic-628 en ratones que experimentaban un cambio de horario similar al del jet lag.

El ciclo luz-oscuridad de los animales se adelantó seis horas, similar a volar hacia el este a través de múltiples zonas horarias.

Los ratones que recibieron una única dosis oral de Mic-628 se ajustaron al nuevo calendario en cuatro días, en comparación con los ratones no tratados en siete días.

Los investigadores descubrieron que este desplazamiento constante hacia adelante estaba relacionado con un bucle de retroalimentación que involucraba la proteína PER1, lo que ayudaba a estabilizar el nuevo momento.

Adelantar el reloj biológico, como al viajar hacia el este o empezar turnos tempranos de trabajo, es especialmente duro para el cuerpo. Estos desplazamientos hacia adelante suelen tardar más y causar más fatiga que quedarse despierto hasta tarde.

Dado que Mic-628 adelantó el reloj de forma consistente, sin necesidad de un momento preciso, los investigadores afirman que podría representar un nuevo enfoque basado en fármacos para restablecer los ritmos circadianos.

Los científicos afirman que se necesitan más estudios para comprobar la seguridad y los efectos del compuesto en modelos animales adicionales y, eventualmente, en personas.

Si la investigación futura tiene éxito, Mic-628 podría convertirse en una herramienta para ayudar a tratar el jet lag, los problemas de sueño por turnos y otros problemas de salud relacionados con un reloj biológico desalineado.

Los hallazgos se publicaron recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Hajime Tei, profesor emérito de la Escuela de Posgrado de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Kanazawa, lideró el estudio.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre cómo superar el jet lag.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Kanazawa, 8 de febrero de 2026

