¿Preocupado por hacerte mayor? Podrías estar acelerando tu envejecimiento, según un estudio

MIÉRCOLES, 11 de febrero de 2026 (noticias de HealthDay) -- Dicen que preocuparse te provocará arrugas, pero un nuevo estudio indica que eso podría quedarse corto.

Las mujeres ansiosas por envejecer parecen experimentar un envejecimiento acelerado, con sus miedos que favorecen un deterioro más rápido a nivel celular, encontraron los investigadores.

En esencia, los miedos al envejecimiento hacen que el cuerpo de una persona envejezca más rápido de lo que refleja su fecha real de nacimiento, concluyeron los investigadores en la revista Psychoneuroendocrinology.

"Nuestra investigación sugiere que las experiencias subjetivas pueden estar impulsando medidas objetivas del envejecimiento", dijo la investigadora principal Mariana Rodrigues en un comunicado de prensa. Es estudiante de doctorado en la Escuela de Salud Pública Global de la NYU en la ciudad de Nueva York.

"La ansiedad relacionada con el envejecimiento no es solo una preocupación psicológica, sino que puede dejar una huella en el cuerpo con consecuencias reales para la salud", dijo Rodrigues.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 726 mujeres que participaron en un estudio con personas de mediana edad en Estados Unidos.

A partir de sus datos, el equipo de investigación calculó su envejecimiento biológico -- su edad basada en el desgaste que han sufrido sus cuerpos.

Los investigadores compararon esta edad biológica con su edad del calendario y luego evaluaron si la ansiedad por envejecer había contribuido al envejecimiento acelerado.

"Las mujeres en la mediana edad también pueden tener varios roles, incluyendo cuidar a sus padres ancianos. Al ver que los familiares mayores envejecen y enferman, pueden preocuparse de si les ocurrirá lo mismo", dijo Rodrigues.

Los resultados mostraron que niveles más altos de ansiedad por envejecer estaban efectivamente asociados significativamente con un envejecimiento acelerado.

La preocupación por el deterioro de la salud tuvo la asociación más fuerte con el envejecimiento biológico acelerado, según los investigadores.

Por otro lado, la ansiedad por la disminución de atractivo y fertilidad no se asoció con un envejecimiento acelerado, según los investigadores. Esto puede deberse a que las preocupaciones relacionadas con la salud persisten con el tiempo, mientras que las preocupaciones sobre la belleza y la fertilidad pueden desvanecerse con la edad.

Los resultados son un recordatorio fresco de que la salud mental y física están estrechamente conectadas a lo largo de toda la vida de una persona, según los investigadores.

"Nuestra investigación identifica la ansiedad por el envejecimiento como un determinante psicológico medible y modificable que parece estar moldeando la biología del envejecimiento", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Adolfo Cuevas, profesor asociado de ciencias sociales y del comportamiento en la Escuela de Salud Pública Global de NYU.

Sin embargo, los investigadores señalaron que no podían descartar que otros factores también pudieran influir en la velocidad a la que una persona envejece.

Por ejemplo, la ansiedad podría hacer que una persona sobrelleve hábitos poco saludables como beber o fumar, según los investigadores. De hecho, cuando los investigadores ajustaron su análisis para tener en cuenta estos comportamientos, la asociación entre la ansiedad y el envejecimiento rápido disminuyó.

Se necesitan más estudios para explorar más a fondo este posible efecto de la ansiedad, según los investigadores.

"Envejecer es una experiencia universal", dijo Rodrigues. "Necesitamos iniciar un discurso sobre cómo, como sociedad, a través de nuestras normas, factores estructurales y relaciones interpersonales, abordamos los desafíos del envejecimiento."

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Nueva York, 9 de febrero de 2026