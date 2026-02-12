La estimulación cerebral puede hacer que las personas se comporten de forma menos egoísta, según muestran los experimentos

MIÉRCOLES, 11 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Qué se necesita para que los demás se comporten menos egoístamente y pongan las necesidades de los demás por encima de las propias?

Un nuevo estudio muestra que las descargas eléctricas al cerebro pueden ser suficientes.

Estimular dos áreas cerebrales aumentó la capacidad de las personas para comportarse de forma altruista, informaron los investigadores el 10 de febrero en la revista PLOS Biology.

Concretamente, hacer que estas regiones cerebrales se activen al mismo tiempo aumentaba la probabilidad de que una persona compartiera más dinero de recompensa con otra persona.

"Identificamos un patrón de comunicación entre regiones cerebrales que está ligado a elecciones altruistas", dijo el investigador principal Christian Ruff, profesor de neuroeconomía y neurociencia de la decisión en la Universidad de Zúrich, Suiza.

"Esto mejora nuestra comprensión básica de cómo el cerebro apoya las decisiones sociales y prepara el terreno para futuras investigaciones sobre cooperación -- especialmente en situaciones donde el éxito depende de que las personas trabajen juntas", dijo en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores pidieron a 44 personas que participaran en lo que llamaron un "Juego del Dictador".

En el juego, los jugadores deben tomar decisiones rápidas sobre la cantidad de dinero que compartirán con otra persona. Cada vez, la persona podía ganar más o menos dinero que su pareja, pero las cantidades variaban.

Durante el juego, los participantes llevaban electrodos en el cuero cabelludo que enviaban corriente a los lóbulos frontal y parietale del cerebro. La estimulación se configuró para que las células cerebrales de esas áreas se activaran juntas en patrones repetitivos.

Los resultados mostraron que las personas tenían una ligera mayor probabilidad de tomar una decisión altruista si las dos regiones cerebrales tenían ritmos de ondas gamma síncronas.

Las ondas gamma son las señales más rápidas producidas por el cerebro y están muy implicadas en la resolución de problemas, el aprendizaje y la concentración intensa.

El análisis mostró que la estimulación cerebral estimulaba las preferencias desinteresadas de los participantes, haciendo que consideraran más a su pareja al valorar cada oferta de dinero.

"Lo nuevo aquí es la evidencia de causa y efecto: cuando alteramos la comunicación en una red cerebral específica mediante estimulación dirigida y no invasiva, las decisiones de compartir de las personas cambiaron de manera coherente -- cambiando la forma en que equilibraban sus propios intereses con los de los demás", dijo el investigador principal Jie Hu, investigador en psicología en la Universidad Normal del Este de China en Shanghái, en un comunicado de prensa.

Los investigadores señalaron que no registraron directamente la actividad cerebral durante el experimento, por lo que no pueden establecer un vínculo directo de causa y efecto entre la estimulación y el altruismo. En futuros estudios deberían utilizar ecografías EEG para rastrear el efecto directo de la estimulación sobre la actividad cerebral, afirmaron.

Sin embargo, los resultados indican que sincronizar estas dos áreas del cerebro podría promover menos egoísmo.

"Nos llamó la atención cómo mejorar la coordinación entre dos áreas cerebrales llevó a elecciones más altruistas", dijo el investigador Marius Moisa, jefe de estimulación cerebral, EEG y farmacología en el Laboratorio de Sistemas Sociales y Neuronales de la Universidad de Zúrich en Suiza. "Cuando aumentamos la sincronía entre las regiones frontal y parietal, los participantes tenían más probabilidades de ayudar a otros, incluso cuando eso tenía un coste personal."

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la estimulación cerebral no invasiva.

FUENTE: PLOS, nota de prensa, 10 de febrero de 2026