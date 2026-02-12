El embarazo y la lactancia pueden proteger el envejecimiento cerebral de una mujer

MIÉRCOLES, 11 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- "Cerebro de mamá", la niebla mental que acompaña al embarazo y a las primeras semanas tras el parto, es real, pero nuevas investigaciones sugieren que hay un beneficio a largo plazo: una mente mucho más aguda en la vida adulta.

Investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles, han relacionado el embarazo y la lactancia con mayores capacidades cognitivas en mujeres posmenopáusicas.

El estudio -- publicado recientemente en la revista Alzheimer's & Dementia -- revela que cuanto más tiempo pasa una mujer embarazada y amamantando a lo largo de su vida, mejor tienden a ser su funcionamiento intelectual y su memoria verbal y visual a medida que envejece.

El equipo de investigación, liderado por Molly Fox, profesora asociada de antropología en UCLA, analizó datos de más de 7.000 mujeres a partir de los 70 años aproximadamente. Se les hizo seguimiento hasta 13 años para registrar cómo envejecía su cerebro.

El objetivo era entender por qué las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por la enfermedad de Alzheimer -- una tendencia que no se explica completamente por el hecho de que las mujeres simplemente viven más tiempo que los hombres.

"Cualquier forma en la que podamos enfocar la divulgación en salud pública o las intervenciones clínicas hacia poblaciones de mayor riesgo conduce a esfuerzos más eficaces y eficientes", dijo Fox en un comunicado de prensa sobre la importancia de identificar factores protectores para las mujeres.

El estudio encontró que por cada mes extra de embarazo, la puntuación global de capacidad cognitiva de una mujer aumentaba ligeramente.

La lactancia materna mostró un beneficio similar, especialmente al aumentar las puntuaciones en memoria verbal y visual. Aunque los cambios individuales fueron pequeños, los investigadores señalaron que están a la par con otros factores protectores bien conocidos.

De hecho, el poder estimulante del cerebro de la maternidad era comparable a los beneficios de no fumar ni mantenerse físicamente activo. Para una enfermedad tan difícil de tratar como el Alzheimer, incluso estos pequeños cambios en el riesgo se consideran significativos.

Aunque la niebla mental es común en los meses posteriores al parto, el estudio apunta a un cambio de ese declive temporal hacia una resiliencia a largo plazo.

El estudio también encontró que las mujeres que habían estado embarazadas al menos una vez tenían puntuaciones cognitivas 0,60 puntos superiores a las de aquellas que nunca lo habían estado.

Las mujeres que amamantaron obtuvieron puntuaciones 0,19 puntos más altas y 0,27 puntos más altas en memoria verbal en comparación con aquellas que nunca amamantaron al pecho.

La razón exacta de este impulso aún se está explorando.

Podría ser el resultado de cambios hormonales masivos que "reconfiguran" el cerebro para mejorar la eficiencia, o podría ser social, según los investigadores. Tener hijos suele conducir a más interacciones sociales y relaciones de apoyo, conocidas por reducir el estrés y promover la salud cerebral.

"Si podemos averiguar, como siguiente paso, por qué esos patrones reproductivos conducen a mejores resultados cognitivos en la vejez, entonces podremos trabajar para diseñar terapias -- por ejemplo, nuevos fármacos, fármacos reutilizados o programas sociales -- que imiten el efecto natural que observamos", dijo Fox.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento ofrece recursos para comprender el envejecimiento cerebral sano y la enfermedad de Alzheimer.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de California en Los Ángeles, 3 de febrero de 2026; Alzheimer y demencia, 7 de enero de 2026