Salud

El embarazo y la lactancia pueden proteger el envejecimiento cerebral de una mujer

Healthday Spanish

Guardar

MIÉRCOLES, 11 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- "Cerebro de mamá", la niebla mental que acompaña al embarazo y a las primeras semanas tras el parto, es real, pero nuevas investigaciones sugieren que hay un beneficio a largo plazo: una mente mucho más aguda en la vida adulta.

Investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles, han relacionado el embarazo y la lactancia con mayores capacidades cognitivas en mujeres posmenopáusicas.

El estudio -- publicado recientemente en la revista Alzheimer's & Dementia -- revela que cuanto más tiempo pasa una mujer embarazada y amamantando a lo largo de su vida, mejor tienden a ser su funcionamiento intelectual y su memoria verbal y visual a medida que envejece.

El equipo de investigación, liderado por Molly Fox, profesora asociada de antropología en UCLA, analizó datos de más de 7.000 mujeres a partir de los 70 años aproximadamente. Se les hizo seguimiento hasta 13 años para registrar cómo envejecía su cerebro.

El objetivo era entender por qué las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por la enfermedad de Alzheimer -- una tendencia que no se explica completamente por el hecho de que las mujeres simplemente viven más tiempo que los hombres.

"Cualquier forma en la que podamos enfocar la divulgación en salud pública o las intervenciones clínicas hacia poblaciones de mayor riesgo conduce a esfuerzos más eficaces y eficientes", dijo Fox en un comunicado de prensa sobre la importancia de identificar factores protectores para las mujeres.

El estudio encontró que por cada mes extra de embarazo, la puntuación global de capacidad cognitiva de una mujer aumentaba ligeramente.

La lactancia materna mostró un beneficio similar, especialmente al aumentar las puntuaciones en memoria verbal y visual. Aunque los cambios individuales fueron pequeños, los investigadores señalaron que están a la par con otros factores protectores bien conocidos.

De hecho, el poder estimulante del cerebro de la maternidad era comparable a los beneficios de no fumar ni mantenerse físicamente activo. Para una enfermedad tan difícil de tratar como el Alzheimer, incluso estos pequeños cambios en el riesgo se consideran significativos.

Aunque la niebla mental es común en los meses posteriores al parto, el estudio apunta a un cambio de ese declive temporal hacia una resiliencia a largo plazo.

El estudio también encontró que las mujeres que habían estado embarazadas al menos una vez tenían puntuaciones cognitivas 0,60 puntos superiores a las de aquellas que nunca lo habían estado.

Las mujeres que amamantaron obtuvieron puntuaciones 0,19 puntos más altas y 0,27 puntos más altas en memoria verbal en comparación con aquellas que nunca amamantaron al pecho.

La razón exacta de este impulso aún se está explorando.

Podría ser el resultado de cambios hormonales masivos que "reconfiguran" el cerebro para mejorar la eficiencia, o podría ser social, según los investigadores. Tener hijos suele conducir a más interacciones sociales y relaciones de apoyo, conocidas por reducir el estrés y promover la salud cerebral.

"Si podemos averiguar, como siguiente paso, por qué esos patrones reproductivos conducen a mejores resultados cognitivos en la vejez, entonces podremos trabajar para diseñar terapias -- por ejemplo, nuevos fármacos, fármacos reutilizados o programas sociales -- que imiten el efecto natural que observamos", dijo Fox.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento ofrece recursos para comprender  el envejecimiento cerebral sano y la enfermedad de Alzheimer.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de California en Los Ángeles, 3 de febrero de 2026; Alzheimer y demencia, 7 de enero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Ejercicio breve e intenso supera la relajación para aliviar el pánico

Healthday Spanish

Ejercicio breve e intenso supera

¿Preocupado por hacerte mayor? Podrías estar acelerando tu envejecimiento, según un estudio

Healthday Spanish

¿Preocupado por hacerte mayor? Podrías

La estimulación cerebral puede hacer que las personas se comporten de forma menos egoísta, según muestran los experimentos

Healthday Spanish

La estimulación cerebral puede hacer

A pesar de considerar la longevidad alcanzable, muchos adultos ignoran el riesgo de enfermedades cardíacas

Healthday Spanish

A pesar de considerar la

5 hábitos de sueño de atletas olímpicos para descansar mejor y potenciar el bienestar

Deportistas de alto rendimiento y expertos en sueño comparten rutinas efectivas para lograr una noche de descanso reparador y mayor energía diaria. Cómo estas recomendaciones pueden aplicarse en la vida cotidiana y ayudan a mejorar la salud integral

5 hábitos de sueño de
DEPORTES
La filosa reflexión de un

La filosa reflexión de un legendario entrenador cuando le compararon a Cristiano Ronaldo con Messi y Maradona

La concluyente sentencia de Diego Martínez cuando le preguntaron por su relación con Riquelme durante su paso por Boca

Las dos sorpresas de Marcelo Gallardo en la lista de concentrados de River para visitar a Argentinos

Rosario Central venció 2-0 a Sportivo Belgrano y se medirá a Estudiantes en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

La selección argentina apabulló 4-0 a Bolivia y se clasificó a la fase final del Sudamericano femenino Sub 20: todos los goles

TELESHOW
Benjamín Vicuña mandó al frente

Benjamín Vicuña mandó al frente al bañero de su programa luego de que rescatara a una joven que no sabía nadar: “Algo pasó”

Iván de Pineda conducirá una competencia nacional con estudiantes universitarios: “Es una idea que soñaba hace tiempo”

Melody Luz reconoció que no pudo perdonar a Alex Caniggia: “Me lastimó estando embarazada”

Tamara Báez realizó el trend viral en la favela Rocinha de Brasil y mostró su enojo al ser comparada con Wanda Nara

El conmovedor video de Marcos Camino anunciando su retiro de Los Palmeras: “Quiero disfrutar de mi esposa y mis perros”

INFOBAE AMÉRICA

El escritor que desafió a

El escritor que desafió a Amazon publica un libro sobre Buenos Aires y relanza su clásico sobre librerías

¿Y si nuestras ideas políticas dependen de la forma de nuestro cerebro? Una neurocientífica cree que sí

Murió a los 92 años Cees Nooteboom, prestigioso novelista y periodista neerlandés

La violencia en Haití causó 299 muertos en un mes y evidencia el colapso de la autoridad estatal

El régimen de Cuba se hunde en una crisis energética y económica sin la ayuda de Venezuela y la presión de Estados Unidos