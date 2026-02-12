A pesar de considerar la longevidad alcanzable, muchos adultos ignoran el riesgo de enfermedades cardíacas

MIÉRCOLES, 11 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos no está segura de si tiene un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, incluso cuando tienen factores de riesgo conocidos, según los resultados de la encuesta publicados el 3 de febrero por la Cleveland Clinic.

La encuesta en línea, realizada entre el 3 y el 4 de diciembre de 2025, incluyó respuestas de 1.273 adultos.

La encuesta encontró que los estadounidenses ven en gran medida la longevidad como alcanzable, y los encuestados la ven como mantenerse físicamente activos y móviles a medida que envejecen (62 por ciento), mantener la salud cognitiva y la agudeza mental (56 por ciento) y preservar la independencia y la calidad de vida (56 por ciento). Casi tres cuartas partes de los encuestados (72 por ciento) se sentían seguros de su capacidad para mantener la salud cardíaca a medida que envejecen, aunque muchos desconocían los factores de riesgo comunes. Casi la mitad de los encuestados (49 por ciento) no sabía que la diabetes aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, y más de cuatro de cada diez (44 por ciento) desconocían que la inactividad física es un factor importante en las enfermedades cardíacas. Más de siete de cada diez desconocían que el riesgo de enfermedades cardíacas en las mujeres aumenta tras la menopausia (71 por ciento). Los encuestados dijeron que creen que los comportamientos cotidianos, como el ejercicio (41 por ciento) y comer bien (25 por ciento), son formas efectivas de proteger la salud del corazón .

"Las enfermedades cardíacas a menudo se desarrollan de forma silenciosa durante décadas, por eso mantenerse activo, comprender los factores de riesgo y abordarlos a tiempo puede marcar una diferencia profunda tanto en la calidad de vida como en la longevidad", dijo Samir Kapadia, M.D., de la Cleveland Clinic, en un comunicado.

