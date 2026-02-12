Salud

A pesar de considerar la longevidad alcanzable, muchos adultos ignoran el riesgo de enfermedades cardíacas

Healthday Spanish

Guardar

MIÉRCOLES, 11 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos no está segura de si tiene un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, incluso cuando tienen factores de riesgo conocidos, según los resultados de la encuesta publicados el 3 de febrero por la Cleveland Clinic.

La encuesta en línea, realizada entre el 3 y el 4 de diciembre de 2025, incluyó respuestas de 1.273 adultos.

La encuesta encontró que los estadounidenses ven en gran medida la longevidad como alcanzable, y los encuestados la ven como mantenerse físicamente activos y móviles a medida que envejecen (62 por ciento), mantener la salud cognitiva y la agudeza mental (56 por ciento) y preservar la independencia y la calidad de vida (56 por ciento). Casi tres cuartas partes de los encuestados (72 por ciento) se sentían seguros de su capacidad para mantener la salud cardíaca a medida que envejecen, aunque muchos desconocían los factores de riesgo comunes. Casi la mitad de los encuestados (49 por ciento) no sabía que la diabetes aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, y más de cuatro de cada diez (44 por ciento) desconocían que la inactividad física es un factor importante en las enfermedades cardíacas. Más de siete de cada diez desconocían que el riesgo de enfermedades cardíacas en las mujeres aumenta tras la menopausia (71 por ciento). Los encuestados dijeron que creen que los comportamientos cotidianos, como el ejercicio (41 por ciento) y comer bien (25 por ciento), son formas efectivas de proteger la salud del corazón .

"Las enfermedades cardíacas a menudo se desarrollan de forma silenciosa durante décadas, por eso mantenerse activo, comprender los factores de riesgo y abordarlos a tiempo puede marcar una diferencia profunda tanto en la calidad de vida como en la longevidad", dijo Samir Kapadia, M.D., de la Cleveland Clinic, en un comunicado.

Más información

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

5 hábitos de sueño de atletas olímpicos para descansar mejor y potenciar el bienestar

Deportistas de alto rendimiento y expertos en sueño comparten rutinas efectivas para lograr una noche de descanso reparador y mayor energía diaria. Cómo estas recomendaciones pueden aplicarse en la vida cotidiana y ayudan a mejorar la salud integral

5 hábitos de sueño de

Cómo prevenir la miopía y otras enfermedades oculares con acciones simples y efectivas, según expertos

Hábitos diarios y el seguimiento de recomendaciones de profesionales puede marcar la diferencia y convertirse en la clave para preservar la salud visual a cualquier edad

Cómo prevenir la miopía y

Cuáles son los beneficios del durazno para la salud, según especialistas

Esta fruta se asocia a mejoras en el funcionamiento cardiovascular y digestivo

Cuáles son los beneficios del

¿Congelar el pan realmente ayuda a bajar su impacto en el azúcar en sangre? Qué dice la ciencia sobre esta estrategia

Nutricionistas y científicos exploran el impacto de esta práctica y advierten que los resultados dependen de múltiples factores. Cómo pequeños cambios pueden influir en la salud metabólica

¿Congelar el pan realmente ayuda

Por qué el sueño de calidad mejora la memoria, la creatividad y el bienestar emocional, según la ciencia

La relación entre el buen descanso y el funcionamiento mental va más allá del simple cansancio y puede ofrecer respuestas valiosas para enfrentar los desafíos diarios

Por qué el sueño de
DEPORTES
La filosa reflexión de un

La filosa reflexión de un legendario entrenador cuando le compararon a Cristiano Ronaldo con Messi y Maradona

La concluyente sentencia de Diego Martínez cuando le preguntaron por su relación con Riquelme durante su paso por Boca

Las dos sorpresas de Marcelo Gallardo en la lista de concentrados de River para visitar a Argentinos

Rosario Central venció 2-0 a Sportivo Belgrano y se medirá a Estudiantes en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

La selección argentina apabulló 4-0 a Bolivia y se clasificó a la fase final del Sudamericano femenino Sub 20: todos los goles

TELESHOW
Benjamín Vicuña mandó al frente

Benjamín Vicuña mandó al frente al bañero de su programa luego de que rescatara a una joven que no sabía nadar: “Algo pasó”

Iván de Pineda conducirá una competencia nacional con estudiantes universitarios: “Es una idea que soñaba hace tiempo”

Melody Luz reconoció que no pudo perdonar a Alex Caniggia: “Me lastimó estando embarazada”

Tamara Báez realizó el trend viral en la favela Rocinha de Brasil y mostró su enojo al ser comparada con Wanda Nara

El conmovedor video de Marcos Camino anunciando su retiro de Los Palmeras: “Quiero disfrutar de mi esposa y mis perros”

INFOBAE AMÉRICA

El escritor que desafió a

El escritor que desafió a Amazon publica un libro sobre Buenos Aires y relanza su clásico sobre librerías

¿Y si nuestras ideas políticas dependen de la forma de nuestro cerebro? Una neurocientífica cree que sí

Murió a los 92 años Cees Nooteboom, prestigioso novelista y periodista neerlandés

La violencia en Haití causó 299 muertos en un mes y evidencia el colapso de la autoridad estatal

El régimen de Cuba se hunde en una crisis energética y económica sin la ayuda de Venezuela y la presión de Estados Unidos