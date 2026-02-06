La dieta mediterránea puede reducir el riesgo de AVC

JUEVES, 5 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que siguen una dieta mediterránea podrían reducir su riesgo de ictus, según informa un nuevo estudio.

En general, las mujeres que se mantuvieron más fielmente a un patrón alimenticio similar a la dieta mediterránea tuvieron un 18% menos de riesgo de cualquier tipo de ictus, informaron los investigadores el 4 de febrero en la revista Neurology Open Access.

En concreto, el estudio encontró un 16% menos de riesgo de ictus causados por coágulos sanguíneos (isquémicos) y un 25% menor de riesgo de ictus por hemorragia cerebral (hemorragia).

"Nuestros hallazgos respaldan la creciente evidencia de que una dieta saludable es fundamental para la prevención del ictus", dijo la investigadora principal Sophia Wang, profesora de epidemiología en el City of Hope Comprehensive Cancer Center en Duarte, California.

"Nos interesó especialmente ver que este hallazgo se aplica al ictus hemorrágico, ya que pocos estudios de gran envergadura han analizado este tipo de ictus", añadió Wang en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de un estudio a largo plazo con profesores de California que incluyó a más de 133.000 instructoras y administradoras.

La salud de la mujer se ha registrado desde 1995, y todas rellenaron un extenso cuestionario de dieta al entrar en el estudio.

La dieta mediterránea se centra en abundante fruta y verdura fresca, cereales integrales, semillas, frutos secos, legumbres y aceite de oliva, según los investigadores.

El pescado y los mariscos deben consumirse al menos dos veces por semana, y los lácteos y las proteínas magras consumirse diariamente en porciones más pequeñas. La dieta fomenta el consumo mínimo de carnes rojas y alimentos procesados, y elimina las bebidas azucaradas.

Cada mujer recibió una puntuación entre 0 y 9 según lo mucho que su patrón alimenticio seguía el recomendado por la dieta mediterránea.

Aproximadamente el 30% de las mujeres obtuvo una puntuación de 6 a 9 y fueron colocadas en el grupo con mayor adherencia a la dieta. Por otro lado, el 13% obtuvo puntuaciones de 0 a 2.

Durante un seguimiento medio de 21 años, se produjeron casi 4.100 ictus en todas las mujeres

En los ictus isquémicos causados por un coágulo que bloquea el flujo sanguíneo al cerebro, hubo 1.058 casos entre las 31.638 personas del grupo más alto, frente a 395 casos entre las 13.204 personas del grupo más bajo.

En los ictus hemorrágicos causados por hemorragias cerebrales, hubo 211 ictus entre los del grupo más alto, frente a 91 en el grupo más bajo.

Incluso tras ajustar por otros factores de riesgo, los investigadores descubrieron que la dieta mediterránea marcaba una diferencia significativa en el riesgo de ictus de las mujeres.

"El ictus es una de las principales causas de muerte y discapacidad, así que es emocionante pensar que mejorar nuestra dieta podría reducir nuestro riesgo de padecer esta devastadora enfermedad", dijo Wang. "Se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos y ayudarnos a entender los mecanismos detrás de ellos, de modo que podamos identificar nuevas formas de prevenir el ictus."

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 4 de febrero de 2026