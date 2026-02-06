Salud

Investigadores identifican dos virus animales emergentes como posibles amenazas para la salud global

Healthday Spanish

JUEVES, 5 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Expertos en enfermedades infecciosas están alertando sobre dos patógenos en animales que podrían desencadenar la próxima gran crisis sanitaria.

Los investigadores advierten que la gripe D y el coronavirus canino están saltando cada vez más de animales a humanos.

Los investigadores advierten en el número de enero de Emerging Infectious Diseases que la vigilancia de estos virus está retrasada. Esto crea un punto ciego peligroso, ya que ambos virus muestran señales de que podrían adaptarse para una mayor propagación entre la población humana.

La colaboración de investigación incluyó científicos de las universidades de Texas, Florida y Kentucky, así como de la Universidad Estatal de Ohio.

"Nuestra revisión de la literatura indica que estos dos virus suponen una amenaza para las enfermedades respiratorias en los humanos, pero se ha hecho poco para responder o prevenir la infección por estos virus", dijo el coautor John Lednicky en un comunicado de prensa. Es profesor investigador en la Universidad de Florida en Gainesville.

Desde su descubrimiento en 2011, la gripe D ha afectado a muchos tipos de especies de ganado y fauna, incluyendo cerdos, vacas, aves de corral y ciervos. Se cree que contribuye a las enfermedades respiratorias bovinas, lo que cuesta a la industria ganadera estadounidense aproximadamente 1.000 millones de dólares anualmente.

Pero el virus ya no se limita a los animales.

Los estudios muestran que hasta el 97% de los trabajadores ganaderos en Colorado y Florida portan anticuerpos contra el virus, lo que significa que han estado expuestos.

Aunque estas infecciones humanas aún no han causado síntomas de enfermedad, los científicos afirman que el virus está preparado para evolucionar rápidamente.

Una cepa específica de gripe D encontrada recientemente en China ya ha adquirido la capacidad de pasar de persona a persona.

"Si estos virus desarrollan la capacidad de transmitirse fácilmente de persona a persona, podrían causar epidemias o pandemias, ya que la mayoría de la gente no tendrá inmunidad contra ellos", advirtió Lednicky en un comunicado de prensa.

Un segundo virus también está en el radar de los científicos: el CCoV, coronavirus canino.

A diferencia del SARS CoV2, el virus que causa la COVID-19, el coronavirus canino suele causar problemas estomacales en los perros. Pero están surgiendo nuevas cepas que atacan el sistema respiratorio humano.

Se han documentado casos en Malasia, Tailandia, Vietnam e incluso Arkansas. En algunos casos en el sudeste asiático, el virus se relacionó con pacientes hospitalizados con neumonía.

Como los hospitales no realizan pruebas rutinarias para detectar coronavirus canino, se desconoce el número real de casos humanos.

Los investigadores enfatizan que la falta de diagnósticos y vacunas fiables convierte a estos patógenos en una amenaza importante para la salud pública.

Concluyeron que incluso los datos limitados disponibles son motivo de preocupación, y que se necesitan más pruebas diagnósticas y mejores sistemas de vigilancia y contramedidas.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen actualizaciones sobre patógenos emergentes a través de su revista Emerging Infectious Diseases.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Florida, 2 de febrero de 2026; Enfermedades Infecciosas Emergentes, enero de 2026

