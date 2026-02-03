Qué es la apendicitis, la urgencia médica que sufrió Peter Lanzani, y cuáles son los riesgos de no tratarla a tiempo

La apendicitis es una inflamación aguda del apéndice que avanza rápido y puede causar peritonitis si no se trata a tiempo con diagnóstico e intervención médica (Freepik)

La apendicitis permanece como una de las urgencias quirúrgicas más comunes a nivel global y representa un motivo frecuente de consulta en guardias hospitalarias. Afecta con mayor incidencia a adolescentes y adultos jóvenes, aunque puede presentarse a cualquier edad, sin distinción de sexo.

Su relevancia clínica no se vincula con el tamaño del órgano comprometido, sino con la rapidez con la que la inflamación puede desencadenar complicaciones potencialmente mortales. Si la apendicitis no recibe tratamiento oportuno, el apéndice puede romperse y liberar bacterias en la cavidad abdominal, lo que provoca una infección grave llamada peritonitis.

Expertos de Cleveland Clinic indican que el apéndice es un pequeño órgano con forma de dedo que se conecta al colon y se localiza en la parte inferior derecha del abdomen.

Durante décadas, la medicina lo consideró una estructura sin función relevante. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que podría cumplir un rol en el sistema inmunológico, en especial durante las primeras etapas de la vida. Aun así, cuando el apéndice se inflama, esa posible función queda completamente eclipsada por el riesgo que representa para la salud.

El apéndice es un órgano pequeño del abdomen derecho que podría tener un rol inmunológico aunque su inflamación convierte esa función en un riesgo grave (Pexel)

¿Qué es la apendicitis?

La apendicitis fue definida por Medline Plus, la publicación de la biblioteca de Medicina de EEUU, como la inflamación aguda del apéndice y constituye una urgencia médica. Sin tratamiento oportuno, el órgano puede romperse y liberar bacterias y material infeccioso en la cavidad abdominal.

Ese proceso deriva en peritonitis, una infección grave que compromete rápidamente el estado general del paciente y puede poner en riesgo su vida.

La progresión del cuadro suele ser rápida. En muchos casos, el tiempo que transcurre entre el inicio de los síntomas y la aparición de complicaciones severas se mide en horas. Por ese motivo, los profesionales de la salud insisten en la importancia de reconocer las señales tempranas y consultar de inmediato ante la sospecha.

¿Cómo se origina la apendicitis?

El dolor abdominal que comienza cerca del ombligo y migra al lado inferior derecho es uno de los signos más característicos de la apendicitis (Europa Press)

En la mayoría de los pacientes, la apendicitis se origina por una obstrucción del lumen, es decir, del conducto interno del apéndice. Esa obstrucción puede responder a múltiples causas. Entre las más frecuentes se encuentran restos fecales endurecidos, inflamaciones secundarias a infecciones gastrointestinales, pequeños tumores o incluso la ingesta accidental de cuerpos extraños. Una vez bloqueado el conducto, las bacterias que habitan naturalmente en el intestino se multiplican con rapidez dentro del apéndice.

La acumulación bacteriana genera inflamación, aumento de la presión interna y formación de pus. A medida que el órgano se distiende, la irrigación sanguínea se compromete y la pared del apéndice se debilita. Si el proceso avanza sin intervención, la ruptura se vuelve una posibilidad concreta. En ese escenario, el contenido infeccioso se disemina en el abdomen y da lugar a un cuadro mucho más complejo de tratar.

Síntomas, diagnóstico y tratamiento de una urgencia quirúrgica frecuente

La apendicectomía es el tratamiento estándar y puede realizarse con cirugía abierta o laparoscópica con mejor recuperación. (Cinfasalud)

Uno de los principales desafíos de la apendicitis radica en la variabilidad de sus síntomas. El signo más característico es el dolor abdominal, aunque su localización y evolución pueden diferir según la edad, el estado general del paciente y otras condiciones asociadas.

El dolor suele comenzar de manera repentina cerca del ombligo y, con el correr de las horas, desplazarse hacia la parte inferior derecha del abdomen. Esa migración del dolor constituye una señal clásica que orienta al diagnóstico. A medida que la inflamación progresa, el malestar se vuelve más intenso y persistente, y suele agravarse al caminar, toser o realizar movimientos bruscos.

Junto al dolor, es frecuente la aparición de fiebre leve, náuseas, vómitos y pérdida del apetito. Algunos pacientes también presentan hinchazón abdominal, estreñimiento, diarrea o dificultad para eliminar gases. No todas las personas desarrollan el mismo conjunto de síntomas, lo que explica por qué la apendicitis puede confundirse con otros trastornos abdominales.

En niños pequeños y adultos mayores, el cuadro puede resultar aún más engañoso. El dolor puede manifestarse de forma menos localizada o con menor intensidad, lo que retrasa la consulta y complica el diagnóstico. En mujeres embarazadas, el crecimiento del útero puede modificar la posición del apéndice, y el dolor puede percibirse en zonas atípicas del abdomen.

La obstrucción del conducto del apéndice por heces endurecidas infecciones tumores o cuerpos extraños desencadena inflamación presión interna y pus (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Sospecha y diagnóstico de la apendicitis

Ante la sospecha de apendicitis, el diagnóstico comienza con una evaluación clínica detallada. El examen físico permite identificar puntos de sensibilidad y dolor a la presión en el abdomen, en especial en el cuadrante inferior derecho. Esa exploración se complementa habitualmente con estudios de laboratorio.

Los análisis de sangre permiten detectar un aumento del recuento de glóbulos blancos, un dato que sugiere la presencia de infección o inflamación. El análisis de orina resulta útil para descartar otras causas de dolor abdominal, como infecciones del tracto urinario o cálculos renales.

Las pruebas de imagen cumplen un rol clave para confirmar el diagnóstico. La ecografía abdominal suele ser el primer estudio solicitado, sobre todo en niños y mujeres embarazadas. En adultos, la tomografía computarizada ofrece una mayor precisión diagnóstica y permite visualizar el apéndice inflamado, así como detectar complicaciones como abscesos o signos de ruptura. En casos específicos, la resonancia magnética representa una alternativa segura y eficaz.

El apéndice es una porción del intestino grueso, de forma tubular que mide habitualmente entre 3 y 5 cm de largo y hasta 6 mm de espesor. Se origina del ciego, que es la primera porción del intestino grueso

Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento estándar de la apendicitis es la apendicectomía, es decir, la extirpación quirúrgica del apéndice. Esta cirugía puede realizarse mediante una técnica abierta tradicional o por laparoscopia, un abordaje mínimamente invasivo que utiliza pequeñas incisiones y una cámara para guiar el procedimiento.

La laparoscopia se asocia con una recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio y un riesgo reducido de infecciones y cicatrices visibles. Por ese motivo, fue la técnica de elección en muchos centros médicos, siempre que las condiciones del paciente lo permitan.

En situaciones seleccionadas, cuando el cuadro se presenta de forma leve y sin signos de complicación, el equipo médico puede optar por iniciar un tratamiento con antibióticos. Esta estrategia se reserva para casos específicos y requiere un seguimiento estrecho, ya que existe un riesgo de recurrencia. Por ese motivo, la cirugía continúa como la opción más segura y definitiva para la mayoría de los pacientes.

La intervención temprana reduce la hospitalización y permite que la mayoría de los pacientes retome su vida normal en pocos días (SANTYPAN)

Casos de apendicitis grave

Cuando la apendicitis se complica y el apéndice se rompe, el tratamiento se vuelve más complejo. En esos casos, el paciente suele requerir antibióticos intravenosos, internación prolongada y, en algunos escenarios, drenaje de abscesos antes o después de la cirugía. La evolución depende del tiempo transcurrido hasta la intervención y del estado general del paciente.

A pesar de estos riesgos, el pronóstico de la apendicitis resulta muy favorable cuando el diagnóstico se realiza de manera temprana. La mayoría de las personas intervenidas logra retomar sus actividades habituales en pocos días, sin secuelas a largo plazo. Por ese motivo, los especialistas insisten en no subestimar el dolor abdominal persistente y en consultar de inmediato cuando el malestar se intensifica o se acompaña de fiebre y náuseas.

La apendicitis continúa como un recordatorio claro de que, en medicina, incluso una estructura pequeña puede desencadenar consecuencias enormes si no se actúa a tiempo.