Qué riesgos implica consumir leche sin pasteurizar, según expertos

Las autoridades de salud en Estados Unidos alertan sobre los riesgos de consumir leche cruda frente al avance de regulaciones permisivas (Especial)

En los estantes de supermercados y mercados locales, la leche cruda comienza a ganar terreno y atraer la atención de consumidores que buscan productos naturales o retornan a prácticas tradicionales. Sin embargo, este resurgimiento preocupa a especialistas en salud y autoridades sanitarias, quienes advierten que, detrás de su imagen artesanal y su aparente pureza, esta opción sin pasteurizar esconde riesgos invisibles.

Lejos de ser una alternativa más saludable, los expertos señalan que consumir leche cruda puede exponer a la población a bacterias peligrosas y enfermedades graves, sin aportar beneficios comprobados respecto a la leche pasteurizada.

La creciente presencia de leche cruda en el mercado genera preocupación entre especialistas en salud y autoridades sanitarias. Los expertos de Cleveland Clinic advierten que el consumo de leche sin pasteurizar supone riesgos graves para la salud y no aporta ventajas comprobadas frente a la leche pasteurizada.

Crecimiento del interés y contexto

El interés por la leche cruda crece ante regulaciones más permisivas y la percepción de que los métodos tradicionales aportan valor, aunque este producto representa menos del cinco por ciento de las ventas totales de leche en Estados Unidos y desafía el consenso científico sobre la seguridad de los lácteos.

El consumo de leche cruda expone a bacterias peligrosas como Escherichia coli, Salmonella y Listeria, sin aportar beneficios frente a la leche pasteurizada (Freepik)

Los defensores de la leche cruda suelen invocar la tradición, preferencias personales y desconfianza hacia la industria alimentaria de gran escala. No obstante, los especialistas de Cleveland Clinic insisten en que esta práctica expone a los consumidores a bacterias como Escherichia coli, Salmonella y Listeria, además del riesgo asociado a la gripe aviar altamente patógena (HPAI), evidenciado tras contagios en ganado a partir de aves silvestres.

La dietista registrada Erin Rossi, de Cleveland Clinic, explica: “La pasteurización consiste en calentar la leche a unos 71,6 ℃ (160,88 ℉) durante 20 segundos. Este proceso elimina microorganismos nocivos capaces de causar enfermedades severas”.

Brotes, grupos de riesgo y consecuencias clínicas

Entre 2007 y 2020, la mayoría de los brotes de intoxicación vinculados a productos lácteos afectó a consumidores de leche cruda. Los grupos más vulnerables son embarazadas, niños, personas mayores y pacientes inmunodeprimidos, aunque ningún sector queda completamente protegido.

En cuanto a los riesgos concretos, la infección por Escherichia coli puede provocar dolor abdominal intenso, diarrea con sangre y, en casos graves, síndrome urémico hemolítico con daño renal. La Salmonella genera fiebre, diarrea y dolor abdominal, y eleva la hospitalización en los grupos de riesgo.

Embarazadas, niños, adultos mayores e inmunodeprimidos conforman los grupos más expuestos a riesgos por consumo de leche cruda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Listeria representa una amenaza para embarazadas por el peligro de aborto espontáneo y complicaciones en recién nacidos. Además, la aparición de leche infectada por vacas portadoras de HPAI constituye un factor emergente en la producción láctea.

Valor nutricional y evidencia científica

Pese a la percepción de beneficios, los supuestos aportes promovidos por quienes eligen leche cruda carecen de respaldo científico. Rossi enfatiza: “Aporta el mismo valor nutricional que la pasteurizada”.

Los estudios revisados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y especialistas consultados descartan que la leche cruda contenga más nutrientes. “La pasteurización no reduce nutrientes. Reduce bacterias”, aclaró Rossi, quien subrayó que esta técnica no altera la concentración de proteínas relacionadas con la intolerancia a la lactosa.

Enfermedades como Escherichia coli y Salmonella asociadas a leche cruda pueden provocar complicaciones graves, incluso daño renal y hospitalización

Las investigaciones tampoco encuentran menor frecuencia de alergias o asma, ni una mejor absorción de calcio en quienes consumen leche cruda. La creencia de que las bacterias presentes aportan beneficios a la salud digestiva resulta infundada, ya que estos microorganismos no son reconocidos por efectos positivos en la microbiota intestinal.

Legislación y recomendaciones finales

El marco regulatorio sobre la venta y distribución de leche cruda varía según el estado en Estados Unidos. En la mayoría se exige cierto control bacteriológico, pero los expertos de Cleveland Clinic advierten que ningún sistema garantiza la seguridad absoluta del producto sin pasteurización.

En este escenario, tanto autoridades como especialistas recomiendan optar únicamente por leche pasteurizada y derivados sometidos al mismo proceso. Esta elección minimiza el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y asegura el aporte nutricional esencial.

Los especialistas y autoridades recomiendan elegir solo leche pasteurizada o derivados, subrayando que ningún control suple la seguridad de este proceso (Imagen ilustrativa infobae)

Las autoridades y los expertos de Cleveland Clinic concluyen que la pasteurización, como método seguro, preserva los nutrientes clave y reduce los peligros asociados al consumo de leche cruda.