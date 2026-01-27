Salud

Los aeropuertos intensifican los controles tras los casos del virus Nipah en India

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 27 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Las autoridades sanitarias de varias partes de Asia están intensificando los controles de enfermedades después de que varias personas en India fueran diagnosticadas con el virus Nipah, una infección rara pero mortal que puede transmitirse de animales a humanos.

Hasta ahora, cinco personas han dado positivo, confirmaron las autoridades tailandesas. El Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades de la India afirmó que el brote "no es grave" y sigue limitado a dos distritos en el estado suroccidental indio de Kerala: Kozhikode y Malappuram.

Aun así, los países cercanos están tomando precauciones.

El Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia (TDDC) ha anunciado que ha comenzado a hacer el control de los viajeros en los controles internacionales, utilizando medidas de seguridad similares a las observadas durante la pandemia de COVID.

"Se han tomado medidas para monitorizar a los viajeros", dijo la agencia. "[Si] se encuentra a los viajeros con fiebre alta o presentan síntomas compatibles con la infección por el virus Nipah, se realizará un cribado adicional en el control internacional de enfermedades transmisibles."

El director general del TDDC advirtió que Nipah "puede causar síntomas neurológicos y tiene una tasa de mortalidad relativamente alta."

El virus Nipah suele transmitirse de animales, normalmente murciélagos frugívoros o cerdos, a personas, según la Cleveland Clinic.

Los síntomas pueden ir desde fiebre hasta una infección cerebral grave y, en algunos casos, la muerte.

El Ministerio de Salud de la India ha compartido directrices de seguridad, instando a la población a:

Lava la fruta antes de comer. Bebe agua hervida o tratada con cloro. Lleva ropa protectora al manipular animales y sus hábitats. Evita frutas que parezcan estar parcialmente comidas o que hayan caído de los árboles. Aléjate del zumo crudo de palma datilera. Evita el contacto con animales enfermos o muertos.

Las autoridades indias también están probando murciélagos en el zoológico de Alipore en Calcuta para comprobar si hay posible propagación.

"El equipo recogió muestras de hisopo de murciélagos. Han seguido todos los protocolos durante el proceso", dijo la directora del zoológico, Tripti Sah, a Fox News.

Más información

La Organización Mundial de la Salud tiene más información sobre el virus Nipah.

FUENTE: FOX News, 26 de enero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Fibromas uterinos: cómo reconocer los síntomas y sus señales de alarma, según expertos

Molestias como dolor pélvico o sangrado intenso pueden indicar un problema ginecológico que afecta a mujeres de todas las edades. Especialistas de Cleveland Clinic destacan la importancia de consultar con un profesional para lograr un diagnóstico y tratamiento adecuado

Fibromas uterinos: cómo reconocer los

Descubren cómo una flor asiática evolucionó de forma inesperada para convivir con distintos tipos de polinizadores

Es la flor de la vid de lápiz labial, una enredadera. Jing-Yi Lu, líder del estudio e investigador en el Field Museum de Estados Unidos, explicó a Infobae cómo las flores de esta planta se adaptan a diferentes aves polinizadoras según la región

Descubren cómo una flor asiática

Hallazgo clave sobre el clima espacial: por qué la protección frente a rayos cósmicos varía según la región

Una tormenta solar permitió, por primera vez, comparar la eficacia del escudo protector en diferentes ubicaciones

Hallazgo clave sobre el clima

Limitar las calorías cinco días al mes podría mejorar los síntomas en la enfermedad de Crohn, afirma un estudio

Investigadores de la Universidad de Stanford realizaron un innovador abordaje alimentario durante tres meses y los resultados mostraron indicadores prometedores ante la inflamación, además de mejoras relevantes en dolor y calidad de vida, según advierte el Daily Mail

Limitar las calorías cinco días

Por qué la vigilancia de aguas residuales puede ser una aliada clave contra el sarampión en Estados Unidos

Investigadores y autoridades de salud locales evalúan nuevas metodologías para anticipar brotes en distintas regiones y fortalecer la inmunización. Cómo se realiza, según MIT Technology Review

Por qué la vigilancia de
DEPORTES
El accidente que sufrió Red

El accidente que sufrió Red Bull durante el segundo día de pruebas de la Fórmula 1: sacaron el coche en grúa

Vélez recibirá a Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

“Esto es absolutamente ridículo”: el inesperado cortocircuito entre Valentín Barco y el Racing Estrasburgo

Horacio Zeballos va por las semifinales del Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

No sabía que la estaban filmando y tuvo una furiosa reacción tras su derrota en el Australian Open: “Intenté ir a un lugar sin cámaras”

TELESHOW
Fátima Flores contó cómo fue

Fátima Flores contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

Los días de relax de Georgina Barbarossa en España: reencuentro familiar y turismo histórico

Las soñadas vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en el Caribe: “Sos mi aventura favorita”

“Saber elegir es parte de crecer”: la frase de Mica Viciconte que reavivó la polémica con las hijas de Fabián Cubero

Pidieron la detención inmediata de la ex pareja de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

INFOBAE AMÉRICA

Detienen al exvicepresidente José Gabriel

Detienen al exvicepresidente José Gabriel Carrizo al llegar a Panamá

El vapeo, una puerta de entrada a otras sustancias en adolescentes

Ecuador regresó a los mercados internacionales con una emisión de bonos por USD 4.000 millones

Casas suspendidas sobre el vacío: el impactante deslizamiento que devora un pueblo en Sicilia

El líder de NVIDIA en América Latina: “Los gobiernos deben despertar y ser más ágiles”