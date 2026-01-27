Los aeropuertos intensifican los controles tras los casos del virus Nipah en India

MARTES, 27 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Las autoridades sanitarias de varias partes de Asia están intensificando los controles de enfermedades después de que varias personas en India fueran diagnosticadas con el virus Nipah, una infección rara pero mortal que puede transmitirse de animales a humanos.

Hasta ahora, cinco personas han dado positivo, confirmaron las autoridades tailandesas. El Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades de la India afirmó que el brote "no es grave" y sigue limitado a dos distritos en el estado suroccidental indio de Kerala: Kozhikode y Malappuram.

Aun así, los países cercanos están tomando precauciones.

El Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia (TDDC) ha anunciado que ha comenzado a hacer el control de los viajeros en los controles internacionales, utilizando medidas de seguridad similares a las observadas durante la pandemia de COVID.

"Se han tomado medidas para monitorizar a los viajeros", dijo la agencia. "[Si] se encuentra a los viajeros con fiebre alta o presentan síntomas compatibles con la infección por el virus Nipah, se realizará un cribado adicional en el control internacional de enfermedades transmisibles."

El director general del TDDC advirtió que Nipah "puede causar síntomas neurológicos y tiene una tasa de mortalidad relativamente alta."

El virus Nipah suele transmitirse de animales, normalmente murciélagos frugívoros o cerdos, a personas, según la Cleveland Clinic.

Los síntomas pueden ir desde fiebre hasta una infección cerebral grave y, en algunos casos, la muerte.

El Ministerio de Salud de la India ha compartido directrices de seguridad, instando a la población a:

Lava la fruta antes de comer. Bebe agua hervida o tratada con cloro. Lleva ropa protectora al manipular animales y sus hábitats. Evita frutas que parezcan estar parcialmente comidas o que hayan caído de los árboles. Aléjate del zumo crudo de palma datilera. Evita el contacto con animales enfermos o muertos.

Las autoridades indias también están probando murciélagos en el zoológico de Alipore en Calcuta para comprobar si hay posible propagación.

"El equipo recogió muestras de hisopo de murciélagos. Han seguido todos los protocolos durante el proceso", dijo la directora del zoológico, Tripti Sah, a Fox News.

Más información

La Organización Mundial de la Salud tiene más información sobre el virus Nipah.

FUENTE: FOX News, 26 de enero de 2026