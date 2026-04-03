Salud

Científicos identificaron el hábito nocturno clave para mejorar el sueño

Investigaciones recientes muestran que realizar cierta actividad antes de dormir puede favorecer un descanso más reparador y de mejor calidad

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Plano cercano de una persona durmiendo en la cama con ojos cerrados y sonrisa. Un edredón estampado la cubre. Al fondo, una ventana con luz azul nocturna.
Practicar jardinería regularmente mejora la calidad del sueño y actúa como una intervención no farmacológica accesible para adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de alternativas no farmacológicas para mejorar la calidad del sueño cobra cada vez mayor relevancia en todo el mundo, especialmente ante el aumento de casos de insomnio y otros trastornos asociados al ritmo de vida moderno.

Numerosos especialistas y organismos internacionales advierten sobre el impacto de los malos hábitos de descanso en la salud física y mental, y promueven estrategias basadas en cambios de conducta y contacto con la naturaleza.

Quienes buscan mejorar su descanso nocturno podrían encontrar en la jardinería al aire libre una solución eficaz y respaldada por la ciencia. Un estudio publicado en el Journal of Affective Disorders analizó datos de 62.098 adultos en Estados Unidos y reveló que quienes practican jardinería con regularidad tienen una probabilidad 42% menor de experimentar trastornos del sueño —como insomnio, apnea o somnolencia diurna— en comparación con quienes no realizan actividades físicas al aire libre.

El trabajo, basado en información del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales (BRFSS) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, señala que la jardinería actúa como una intervención no farmacológica y accesible para mejorar la calidad del sueño en adultos.

Imagen de una profesional de la salud utilizando una laptop para diagnóstico médico. La tecnología en la medicina ofrece herramientas avanzadas para mejorar la precisión y eficiencia en el cuidado de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Dormir bien fortalece el sistema inmunitario, mejora la recuperación física y cognitiva y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según expertos en medicina del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identificó una relación dosis-respuesta: a mayor tiempo dedicado a la jardinería, menor prevalencia de dificultades para dormir. Además, los beneficios observados en quienes cuidan plantas superaron los hallados en personas que practican otras formas de ejercicio, aunque los autores subrayan que aún se necesitan investigaciones longitudinales para confirmar la causalidad. Los resultados se mantuvieron consistentes incluso tras ajustar factores como edad, sexo, nivel socioeconómico y presencia de enfermedades crónicas.

La explicación de estos resultados se atribuye a la suma de actividad física, luz solar y contacto con la naturaleza, que regulan los ritmos circadianos y mejoran la salud mental. Según los investigadores, interactuar con la tierra y las plantas es clave para el buen descanso

Por qué la jardinería puede mejorar la calidad del sueño

La doctora Fariha Abbasi-Feinberg, médica especialista en sueño y miembro de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, explicó que dormir lo suficiente es uno de los pilares de un estilo de vida saludable, junto con una alimentación balanceada y el ejercicio regular. Según la especialista, el descanso adecuado permite la recuperación física y cognitiva, mejora la regulación metabólica y fortalece el sistema inmunitario.

Mujer con sombrero de paja y guantes de jardinería plantando flores amarillas en un jardín, rodeada de plantas y disfrutando de un día soleado al aire libre.
Practicar jardinería regularmente mejora la calidad del sueño y actúa como una intervención no farmacológica accesible para adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abbasi-Feinberg detalló que la exposición a la luz natural y el movimiento físico durante el día favorecen un sueño más profundo y reparador. Tanto el ejercicio como el tiempo pasado en espacios verdes contribuyen al bienestar mental y ayudan a aliviar síntomas asociados con trastornos como la ansiedad o la depresión.

Diversas investigaciones previas han encontrado vínculos entre la cercanía a la naturaleza, periodos de sueño más prolongados y la reducción de problemas cognitivos en adultos mayores, incluyendo la demencia.

La especialista advirtió que la falta de sueño incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos mentales. Aun así, subrayó la necesidad de realizar más estudios comparativos que permitan distinguir si los beneficios observados son exclusivos de la jardinería o también se producen con otras actividades al aire libre.

Beneficios adicionales de la actividad al aire libre y la conexión con la naturaleza

Ambas investigaciones resaltaron que cualquier tipo de actividad al aire libre, incluso sin experiencia previa en jardinería, puede resultar positiva para el descanso nocturno. Pasar tiempo en entornos naturales reduce el estrés y fomenta la relajación mental, dos factores fundamentales para conciliar el sueño y disminuir los despertares nocturnos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La jardinería como alternativa sencilla y económica ofrece beneficios no solo para el sueño, sino también para el bienestar emocional y la satisfacción personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar, explorar espacios verdes o simplemente cuidar plantas estimula la actividad física y refuerza el bienestar general. Abbasi-Feinberg indicó que estos hábitos contribuyen a mejorar la concentración, la conciencia plena y la calidad de vida diaria. Además, la jardinería permite disfrutar de rutinas gratificantes y, en muchos casos, de la cosecha de productos frescos, lo que refuerza la sensación de logro personal.

La evidencia científica actual respalda que la jardinería al aire libre no solo ayuda a mejorar el sueño y el bienestar general, sino que constituye una alternativa sencilla, económica y eficaz para quienes buscan transformar sus hábitos de descanso.

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