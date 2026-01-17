La contaminación del aire aumenta el riesgo de hipertensión infantil

VIERNES, 16 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los niños podrían acabar con hipertensión debido a la exposición a la contaminación del aire que ocurrió en el útero o en la cuna, según un nuevo estudio.

La exposición al smog antes y después del nacimiento aumenta las probabilidades de que un niño tenga una presión arterial alta entre los 5 y los 12 años, según informan los investigadores en la edición de marzo de 2026 de la revista Environmental Research.

El estudio vinculó específicamente la presión arterial infantil con la contaminación por partículas finas.

"Estos hallazgos se suman a la creciente evidencia de que la exposición en la vida temprana a la contaminación por partículas finas del aire puede afectar la salud cardiometabólica de los niños, incluso en niveles relativamente bajos", dijo el investigador principal Yu Ni en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta de epidemiología y bioestadística en la Universidad Estatal de San Diego.

La hipertensión entre los niños se está volviendo más común, aumentando casi un 80% en las últimas dos décadas, según los investigadores en notas de fondo. Puede provocar problemas de salud a largo plazo como enfermedades cardíacas y deterioro de la función renal.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 4.800 niños que participaron en un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud sobre cómo las influencias ambientales pueden afectar la salud de un niño.

Los investigadores compararon la salud de los niños entre los 5 y los 12 años con los niveles de contaminación del aire exterior durante cada trimestre del embarazo, durante todo el embarazo y durante los dos primeros años de vida del niño.

Los niños expuestos a niveles más altos de contaminación por partículas antes y después del nacimiento tenían una presión arterial más alta de media, según los investigadores.

Los resultados mostraron que la exposición durante el primer trimestre fue la que más impactó en el trimestre.

Se asoció con una presión arterial sistólica más alta --la presión en las arterias cuando late el corazón-- y una mayor probabilidad de hipertensión en la infancia.

Sin embargo, la exposición de las madres a otro tipo de contaminante atmosférico --el dióxido de nitrógeno-- se asoció con una ligera baja de la presión arterial en los niños, según los investigadores. Este efecto fue más fuerte durante el embarazo mediado o tardío.

"Los hallazgos inesperados relacionados con el dióxido de nitrógeno sugieren que se necesita más investigación para entender cómo este tipo de contaminación del aire puede afectar a los cuerpos en desarrollo de los niños, así como si otros factores ambientales podrían estar influyendo, como el ruido del transporte", dijo Ni.

Más información

La Agencia de Protección Ambiental tiene más información sobre la contaminación por partículas y el dióxido de nitrógeno.

FUENTE: Comunicado de prensa de los Institutos Nacionales de Salud, 14 de enero de 2026