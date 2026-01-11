6 hábitos sencillos pueden reducir el riesgo de contagio de gripe, según expertos

Los cambios bruscos de clima en verano favorecen el incremento de las infecciones respiratorias y potencian casos de gripe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios de clima repentinos en verano, así como la utilización del aire acondicionado en ambientes cerrados, suelen traer consigo un aumento de las infecciones respiratorias, y la gripe se convierte en una preocupación central para muchas familias.

La gripe estacional, los grupos de riesgo y las formas de prevención concentran el interés de expertos y autoridades sanitarias, que insisten en la importancia de adoptar hábitos sencillos para reducir el riesgo de contagio, informa Sport Life.

La catedrática Patricia Guillem, experta en Epidemiología y Salud Pública en la Universidad Europea de Valencia, recuerda que la gripe afecta cada año a millones de personas y puede llegar a causar complicaciones graves incluso en quienes no forman parte de colectivos vulnerables.

A raíz de esto, existen aspectos a tener en cuenta para mantener la gripe controlada.

Naturaleza y riesgos de la gripe estacional

La gripe estacional es una infección respiratoria aguda provocada por virus gripales de los tipos A, B y C. Estos virus circulan de forma global y pueden afectar tanto a personas sanas como a quienes pertenecen a grupos de riesgo.

Los síntomas habituales incluyen fiebre, dolor muscular, malestar general y tos. Si bien la mayoría de los afectados se recupera con tratamiento sintomático, la enfermedad puede derivar en complicaciones graves.

Los síntomas comunes de la gripe estacional incluyen fiebre, dolor muscular, malestar general y tos persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colectivos vulnerables son los mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes o patologías cardíacas, mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, profesionales sanitarios en activo y quienes presentan un índice de masa corporal igual o superior a 40 kg/m².

Importancia de la vacunación y recomendaciones oficiales

Las autoridades sanitarias recomiendan de manera reiterada la vacunación contra la gripe, especialmente en los grupos de riesgo. La vacuna ha demostrado ser una medida eficaz para reducir tanto la incidencia de la enfermedad como la gravedad de las complicaciones asociadas, incluyendo hospitalizaciones y fallecimientos.

Personas con afecciones crónicas, mujeres embarazadas, niños pequeños y profesionales sanitarios figuran entre los principales destinatarios de esta recomendación oficial. La vacunación también cobra relevancia en quienes presentan obesidad mórbida.

Medidas clave para prevenir catarros y gripe

El informe de la experta Patricia Guillem añade 6 hábitos sencillos para reforzar la prevención:

Lavado frecuente de manos: hacerlo durante al menos 20 segundos con agua y jabón, resulta fundamental. En ausencia de agua, se aconseja el uso de geles desinfectantes que contengan un mínimo del 60% de alcohol. Esta costumbre reduce de manera significativa el riesgo de contagio.

El lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos previene el contagio de enfermedades infecciosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el sistema inmunológico fuerte a través de la dieta y hábitos saludables : una alimentación con abundancia de verduras y frutas frescas, especialmente aquellas ricas en vitamina C como naranjas, kiwis y fresas, ayuda a mantener las defensas en buen estado. Dormir entre 7 y 9 horas cada noche, practicar ejercicio y controlar el estrés crónico son factores que también contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunitario.

Evitar los cambios bruscos de temperatura : los expertos aconsejan protegerse de las diferencias térmicas extremas para no debilitar las barreras naturales del organismo frente a virus.

Ventilar los espacios cerrados: abrir las ventanas unos minutos cada día, incluso en jornadas frías, permite renovar el aire y disminuir la concentración de patógenos en ambientes interiores.

Ventilar los espacios cerrados ayuda a reducir la concentración de patógenos en ambientes interiores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar el contacto cercano con personas enfermas : los virus gripales se propagan con facilidad a través de las gotitas expulsadas al toser, estornudar o hablar. Mantener la distancia y, en caso de síntomas, optar por quedarse en casa y emplear mascarilla reduce el riesgo de transmisión.

Hidratación adecuada: beber suficiente agua mantiene hidratadas las mucosas de la nariz y la garganta, lo que refuerza su función como barreras naturales. Además, la hidratación favorece la eliminación de toxinas del organismo.