Salud

Los datos de laboratorios del sueño pueden predecir enfermedades años antes, según un estudio

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 7 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Tu cuerpo habla mientras duermes, y lo que dice podría ayudar a los médicos a predecir tu riesgo futuro de enfermedades graves, según un nuevo estudio.

Una inteligencia artificial (IA) experimental llamada SleepFM puede utilizar los datos de sueño de las personas para predecir su riesgo de desarrollar más de 100 problemas de salud, informaron los investigadores el 6 de enero en la revista Nature Medicine.

Según el estudio, SleepFM destacó en la predicción de condiciones tan diversas como cánceres, complicaciones del embarazo, problemas cardíacos y trastornos mentales.

También podría predecir el riesgo global de muerte de una persona, señalaron los investigadores.

"SleepFM está esencialmente aprendiendo el lenguaje del sueño", dijo el investigador principal James Zou en un comunicado de prensa. Es profesor asociado de ciencia de datos biomédicos en Stanford Medicine.

Los investigadores entrenaron a la IA con 585.000 horas de datos de sueño de 65.000 personas a las que se les había monitorizado el sueño en un centro del sueño.

Estas evaluaciones completas del sueño registran la actividad cerebral, la actividad cardíaca, la respiración, los movimientos de las piernas, los movimientos oculares y más, según los investigadores.

"Registramos un número asombroso de señales cuando estudiamos el sueño", dijo el coinvestigador principal Dr. Emmanuel Mignot, profesor de medicina del sueño en Stanford, en un comunicado de prensa. "Es una especie de fisiología general que estudiamos durante ocho horas en un sujeto completamente cautivo. Es muy rico en datos."

El equipo utilizó entonces datos a largo plazo del Stanford Sleep Medicine Center para relacionar los datos del sueño con los riesgos para la salud. Unos 35.000 pacientes acudieron al centro para evaluación del sueño y fueron seguidos hasta 25 años.

SleepFM analizó más de 1.000 categorías de enfermedades en los historiales médicos de los pacientes y encontró 130 que podían predecirse con una precisión razonable a partir de sus datos de sueño, según los investigadores.

Utilizaron una estadística llamada índice C, o índice de concordancia, para evaluar la capacidad de la IA para predecir enfermedades. Un índice C de 0,8 o superior indica que puede predecir la enfermedad con precisión.

"Un índice C de 0,8 significa que el 80% de las veces, la predicción del modelo coincide con lo que realmente ocurrió", dijo Zou.

Las predicciones de SleepFM fueron especialmente fuertes en cuanto a la enfermedad de Parkinson (índice C 0,89), demencia (0,85); cardiopatía hipertensiva (0,84); infarto (0,81); cáncer de próstata (0,89); cáncer de mama (0,87); y muerte (0,84).

"Nos sorprendió gratamente que, para un conjunto bastante diverso de condiciones, el modelo pueda hacer predicciones informativas", dijo Zou.

El equipo descubrió que había cierta interacción entre el corazón y la cabeza mientras dormía.

Las señales cardíacas durante el sueño tuvieron un factor más destacado en las predicciones de enfermedades cardíacas, mientras que las señales cerebrales lo hicieron con las predicciones de salud mental, según los investigadores. Sin embargo, la combinación de todos los datos que llegaban produjo las predicciones más precisas.

"La mayor cantidad de información que obtuvimos para predecir enfermedades fue contrastando los diferentes canales", dijo Mignot. Los datos de sueño que parecían desincronizados --un cerebro que parece dormido pero un corazón que parece despierto, por ejemplo-- parecían significar problemas para la salud de una persona.

El equipo está trabajando ahora en formas de mejorar aún más las predicciones de SleepFM, posiblemente añadiendo datos de otros dispositivos como dispositivos wearables.

Los investigadores también intentan comprender mejor qué está observando SleepFM al hacer sus predicciones.

"No nos explica eso en inglés", dijo Zou. "Pero hemos desarrollado diferentes técnicas de interpretación para averiguar qué está observando el modelo cuando hace una predicción específica de una enfermedad."

Más información

La Sleep Foundation tiene más información sobre estudios de laboratorio de sueño para pacientes.

FUENTE: Stanford Medicine, comunicado de prensa, 6 de enero de 2026

