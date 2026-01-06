Qué hacer si un niño se introduce piezas de juguetes en la nariz, la boca o el oído: claves para la prevención

La importancia de la prevención en accidentes por cuerpos extraños en la infancia (Imagen ilustrativa)

Enero nos regala siempre la visita de personajes ilustres: los Reyes Magos.

La alegría e ilusión de los niños por los juguetes recibidos puede en algunas oportunidades verse opacada por una práctica muy frecuente en los más pequeños: la introducción de cuerpos extraños en la nariz, en los oídos o en la boca. El motivo es únicamente la curiosidad.

Se estima que en Estados Unidos aproximadamente 2,5 millones de niños acuden a la consulta por aspiración de cuerpos extraños cada año, Y en esta época, son las consultas más frecuentes en otorrinolaringología infantil.

La gran mayoría de las veces, estos accidentes ocurren en el hogar y su frecuencia aumenta en los niños menores de cinco años: a esta edad, son inquietos y todo les da curiosidad, ellos desarman los juguetes y suelen llevarse las piezas más pequeñas a la nariz, los oídos y a la boca.

Los riesgos de dejar objetos pequeños al alcance de los niños en el hogar (Imagen ilustrativa)

Si algún familiar observa al niño en el momento de la introducción del cuerpo extraño, el diagnóstico se simplifica muchísimo, pero en caso de encontrarse el niño solo, el momento puede complicarse y será mucho más difícil.

Una vez que el niño introduzca la pieza en el oído, la boca o la nariz, es probable que aparezcan síntomas de inmediato. Y con el correr del tiempo, el niño estará irritable. Si el objeto lo introdujo en la nariz aparecerá un olor fétido, secreción y puede estar acompañado de sangrado nasal y, eventualmente, fiebre.

En el caso de que el niño se haya introducido algún cuerpo extraño en el oído, es frecuente que se toque permanentemente la oreja afectada, puede sentir dolor y, en ocasiones, aparece una supuración.

Por otra parte, si el niño aspiró o deglutió una pieza hacia la vía aérea, los signos y síntomas pueden complicar su respiración. Esto depende siempre del lugar donde el mismo se haya alojado. Se debe sospechar cuando el niño comienza, de repente, con tos constante y seca, ronquera y disfonía. Además, puede tener episodios de cambios en la coloración de la piel (que se torna azul), y gestos que indican la sed de aire.

El papel de la vigilancia adulta para evitar la aspiración de piezas de juguetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como sucede siempre en medicina, lo más importante es prevenir este tipo de situaciones. Y estar atentos. Para evitar la ingesta o aspiración de un cuerpo extraño, y para que esto no suceda, se debe tener cuidado de no dejar al alcance de los niños ningún objeto de tamaño pequeño, en especial aquellos que pueden despertar curiosidad o llamar la atención.

En segundo lugar, tal vez lo más difícil: mantener la calma y no entrar en pánico.

No se deben intentar maniobras inadecuadas e inefectivas. En caso de que el niño tenga tos, se debe tener en cuenta que esta es un mecanismo de defensa y que quizás lo ayude a expulsar el cuerpo extraño.

Nunca se debe intentar la extracción del cuerpo extraño con los dedos, ya que esto podría incluso empeorar la situación. Y realmente se trataría de una emergencia.

La pila botón representa una urgencia médica si está alojada en la nariz infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de un cuerpo extraño en la nariz constituye una emergencia, más aún cuando se corrobora que se trata de una pila botón.

En este caso, se debe concurrir de urgencia a la guardia o servicio de emergencia de un centro especializado, de preferencia un hospital pediátrico, dado que esta situación es grave porque la pila se pone en contacto con la mucosa. En caso que exista secreción, entiéndase moco, aparece una corriente eléctrica que genera hidróxido de sodio (lejía) causando quemaduras químicas profundas, y en este caso en particular el más afectado será el tabique, que podría perforarse y causar más daño cuanto más tiempo permanece en el cuerpo.

En estas instituciones, los profesionales cuentan con el instrumental adecuado para extraer el cuerpo extraño sin causar daño durante el procedimiento.

En caso de que el cuerpo extraño se encuentre en la vía aérea, se puede intentar la maniobra de Heimlich, que ayudará a la expulsión del cuerpo extraño.

Es importante elegir juguetes adecuados según la edad recomendada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta consiste en colocarse detrás del niño y tomarlo de la cintura. Con la mano más hábil se forma un puño, con el pulgar hacia adentro, y se lo apoya entre el ombligo y el esternón. Y con el puño de la otra mano se realizan compresiones rápidas hacia arriba y hacia adentro. Esto aumenta la presión en la vía aérea y fuerza la salida del cuerpo extraño.

Recomendaciones previas a la llegada de los Reyes

Tener en cuenta la edad de los niños a la hora de elegir los juguetes.

Es importante leer siempre las especificaciones en las cajas y los envases.

Confirmar que los juguetes tienen la etiqueta que asegure que se trata de originales, para tener garantía sobre el lugar de procedencia y las normas de fabricación.

Ante la mínima duda, concurrir a un centro especializado en el que existan los recursos para la extracción de cuerpos extraños.

Las recomendaciones de la Dra. Stella Maris Cuevas para actuar ante casos de cuerpos extraños en niños

*Dra. Stella Maris Cuevas, MN: 81701, Médica otorrinolaringóloga - Experta en olfato – Alergista, Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA)